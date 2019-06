Ralswiek

Volltreffer! Das neue Abenteuer von Klaus Störtebeker und seinen Kameraden erwies sich am Sonnabend bei der Premiere als voller Erfolg. Die Fans hatten eine Menge zu lachen, fieberten in dramatischen Szenen sichtbar mit und feierten Balladen-Sänger Wolfgang Lippert, als wäre er der Titelheld. In der nach einer Stunde eingeläuteten Pause hatte das Publikum eine Menge zu diskutieren – und zu schwärmen. Da wurden von den Frauen die imposanten Erscheinungen von Koll und Hanfland bewundert, zitierten Männer vage Sätze aus Störtebekers Rede über Ehre, Freundschaft und Männlichkeit – und kicherten einige über Gags von dem sächselnden Kleenen ( Volker Zack) und Siggi ( Charles Lemming), die schon in der ersten Hälfte er Aufführung einige deftige Pointen landen durften. Und im Mittelpunkt der Gespräche immer wieder: Bühnenbild, Kleider, Frisuren.

„Der Sachse ist echt lustig“

Mathias Dorn (54) aus Freiburg, der zum ersten Mal in Ralswiek zu Gast war, hatte sich von seiner Familie zu der Reise überreden lassen. „Seit Jahren schwärmen sie mir vor, wie toll die Störtebeker-Aufführungen sind“, sagt er. „Und ich finde, der kleine Sachse ist wirklich echt lustig.“ Robin Spangenberg (28) aus Kossa gilt mit seinem erst zweite Besuch bei den Festspielen noch als Neuling. „Es ist immer ganz aufregend, was wohl passieren wird“, sagt er über die Spannung vor der Aufführung. „Auf jeden Fall ist es lustig. Auch finde ich diesmal das Bühnenbild unheimlich imposant.“ Agnes Scholz (54) aus der Nähe von Leipzig hatte sich in die Königin verguckt. „Sie trägt sehr schöne Kleider und hat herrlich lange schwarze Haare“, sagt Scholz. „Wir spekulieren schon, ob die echt sind.“ Zehnmal war sie mit ihrem Mann schon wegen Störtebeker auf Rügen. „Wir reisen immer schon einen Tag vorher an.“Auch Stammgast Kai Willamowski (52) aus Bad Erbisdorf ( Sachsen) – er war schon zwölfmal bei den Festspielen – ist des Lobes voll: „Das ganze Team stellt immer echt was auf die Beine. Ich habe Hochachtung vor der Leistung, immer neue Ideen für die Geschichte zu entwickeln.“

Volltreffer zwischen den Bierständen

Die beiden Pyrotechniker Fred „Feuerstein“ Braeutigam und Tim „TNT“ Braeutigam haben einmal mehr ganze Arbeit geleistet. Schon in der ersten Szene sprechen die Kanonen, schlagen Flammen in die Höhe. Und beim Showdown, wenn in der finalen Schlacht eine überdimensionale Bombarde zum Einsatz kommt, kracht, knallt, brennt und zischt es an allen Enden. Puppen fliegen durch die Luft, Menschen laufen brennend über den Platz. Das hat Kino-Qualität. Ein echter Knalleffekt ist der Volltreffer in das Catering-Lager hinter den Zuschauerreihen als Überraschungsgag: Der Kleene spielt unerlaubt an einer Kanone, die löst aus und die Kugel schlägt scheinbar irgendwo zwischen den Ständen ein. Schreiend und qualmend rennt einer der Verkäufer an den Versorgungsbuden entlang – das Publikum amüsiert sich köstlich.

Zur Galerie Premiere von „Schwur der Gerechten“

Und es sind tatsächlich die scheinbar kleinen Nebensächlichkeiten, die bei den Störtebeker-Fans für starke Reaktionen sorgen. Wenn in der Stockholmer Festung ein Kind geboren wird, regieren die Besucher erschrocken auf die plötzlichen Schreie der Schwangeren, bei der die Wehen einsetzen, lachen sie lauthals über die Frauen in den weißen Nachthemden, die alles nötige zur Geburt zusammentragen, und gibt es einen kollektiven Ausruf des Entzückens, als das Baby seinen ersten Schrei von sich gibt.

Bühnenbild ist ein echter Hit

Im Vergleich zur Pressevorführung am vergangenen Mittwoch („Ein Epos über Freundschaft, Liebe und Loyalität“) bestätigte die Publikumsreaktion die meisten Eindrücke zu den Schauspielern, deren Rollen und Leistungen: Die beiden Helden – Störtebeker und Goedeke – beeindrucken enorm, mit der Königin ( Krista Birkner) bahnt sich ein neuer Publikumsliebling des Sommers an, die Geschichte von Gerda ( Karin Hartmann) und Arne ( Thomas Ziesch) berührt zutiefst, Der Kleene und Siggi werden als komisches Duo gefeiert. Angezogen hat Mike Hermann Rader als Svarte Skaaning, der mit seiner aalglatten Art durchaus fieser erscheint, als noch zur Vorabaufführung.

Das Bühnenbild, erdacht von Falk von Wangelin, ist diesmal ein eigener „Darsteller“. Nicht nur die Idee, das Stück an einem Schauplatz ablaufen zu lassen, kam gut an – die sich öffnende Festung Stockholm ließ im Publikum ein ähnlich bewunderndes „Ooh“ ertönen, wie das Feuerwerk am Schluss der Aufführung. Und dann wäre da noch Tim Braeutigam als Kleindarsteller. Der Pyrotechniker hat als Soldat auf den Zinnen der Festung Stockholm eine kleine Sprechrolle. Die bringt er mit derart viel Charme und Authentizität, dass sich das Publikum köstlich amüsiert. Eine Empfehlung für mehr?

Ein Rebell für heute

Intendant Peter Hick eröffnete die 27. Festspiele. Dabei freute er sich besonders darüber, dass endlich die Sperrung zwischen Bergen und Ralswiek aufgehoben wurde. Auch sei er froh, dass der letzte Abschnitt der neuen B 96 in dieser Woche seinen Eröffnungstermin hat. „Drei Jahre hat das gebraucht“, sagte Hick. „Länger hätte das mit einer SED-Kreisleitung auch nicht gedauert.“ Über die chaotischen Zustände bei der Organisation von Straßenbaumaßnahmen auf Rügen schlug Hick den Bogen zum Rebellen Klaus Störtebeker, der vor 600 Jahren der Obrigkeit auf die Finger schlug. Und genau deshalb sei der Pirat heute immer noch aktuell – es würden Helden benötigt, die sich nicht alles bieten ließen, was Behörden und Politik veranstalteten. Ein Einstand nach Maß.

Jens-Uwe Berndt