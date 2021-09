Pommern

In diesem Jahr feiert die Bundesrepublik den 1700. Jahrestag jüdischen Lebens auf dem Territorium des heutigen Deutschlands. Aus dem Jahre 321 stammt der erste Beleg für eine jüdische Gemeinde nördlich der Alpen, und zwar in Köln. Erst Jahrhunderte später sind Juden im späteren Pommern nachweisbar. So berichtete Ibrahim Ibn Jakub in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts über die Wolliner und eine mächtige Stadt am Meer. Er war Gesandter des Kalifen von Cordoba, jüdischer Herkunft und bereiste Mitteleuropa.

Nach der Christianisierung Pommerns im 12. Jahrhundert und der verstärkten deutschen Besiedlung werden häufiger Juden im Land am Meer erwähnt. Seit den 1980er Jahren ist dazu intensiver geforscht worden, insbesondere der Greifswalder Professor Wolfgang Wilhelmus erwarb dabei große Verdienste. Auch in Pommern ist die Geschichte der Juden vor allem – nicht nur – eine Geschichte von Ausgrenzung und Verfolgung.

Kein Aufenthaltsrecht für Greifswald

Juden werden im 13./14. Jahrhundert als Händler, als Geldverleiher und Hersteller von Münzen erwähnt. Pommernherzog Barnim I. (1226 bis 1278) legte 1261 fest, dass die Juden in Stettin und dem von ihm beherrschten Territorium nach dem gleichen Recht wie in Magdeburg leben sollten. Sie besaßen Aufenthalts- und Handelsrechte, allerdings nicht für Greifswald. Barnims Nachfolger Wartislaw IV (vor 1286 bis 1309) rückte 1284 davon ab, nun durfte die Stadt am Ryck selbst über Juden in ihren Mauern entscheiden. Nachweisbar ist zum Beispiel in Greifswald ein Seifenhändler.

In Stralsund werden 1282 und 1286 Händler mosaischen Glaubens erwähnt. Bürgerrechte bekamen Pasewalker und Prenzlauer Juden 1320 auf Geheiß der Herzöge Otto I. (1279 bis 1344) und Wartislaw IV. (vor 1290 bis 1326). Auch in anderen Orten wie Anklam und Wolgast lebten in dieser Zeit Juden. Allerdings war ihre Zahl gering. Eine Tätigkeit als Handwerker verwehrten den Juden die Zünfte.

Nach Pest: Juden werden des Landes verwiesen

Mitte des 14. Jahrhunderts gab es erneut große Judenverfolgungen. Die Menschen mosaischen Glaubens wurden für den Ausbruch der Pest mit vielen Toten verantwortlich gemacht. Laut der Historikerin Erika Herzfeld wurden sie 1350 des Landes verwiesen, es habe aber in Pommern vergleichsweise wenige antijüdische Ausschreitungen gegeben.

Die Straßenbezeichnung in Stralsund erinnert an die hier lebenden Juden Quelle: Eckhard Oberdörfer

Juden mussten in bestimmten Bereichen wohnen. Judenstraßen werden im 15. Jahrhundert in Stralsund, Greifswald, Kolberg und Stargard erwähnt. Nachdem 1492 im mecklenburgischen Sternberg Juden der Hostienschändung beschuldigt wurden, wies sie Herzog Bogislaw X. (1454 bis 1523) aus Pommern aus. Nach dem Aussterben der Herzöge des Greifengeschlechts übernahmen im Ergebnis des Dreißigjährigen Krieges die Schweden 1648 Vorpommern bis zur Oder, also auch Stettin. Juden wurde mehrfach Aufenthalt und Handel in der Oderstadt verboten. Stettin gehörte zu dem Teil, der 1720 an Preußen fiel. Die neuen Herrscher übernahmen die Gesetze der Schweden.

Juden für Münzherstellung wichtig

Ende des 18. Jahrhunderts lebten in Stralsund, Greifswald und anderen Orten Vorpommerns wieder einige Juden. Der Historiker Lars Bäcker geht indes davon aus, dass sich auch Ende des 17. Jahrhunderts einige illegal und zunächst auch geduldete, weil für die Münzherstellung wichtige, Juden im Land aufhielten. 1691 erreichte die Stralsunder Krämerkompanie die Ausweisung aller Juden aus Schwedisch-Pommern durch den König. 1699 verließ als wohl letzter der „Münzjude“ Moses Helmstädt das Land. Er war zunächst von Stettin und dann von Greifswald aus tätig, wo er auch mit Tabak handelte.

Als in Stralsund ab 1757 Münzen geprägt werden durften, erhielten die Direktoren trotz Widerstands der Bevölkerung die Erlaubnis, zwölf sogenannte Münzjuden anzuwerben. Dieser Tatsache ist die Entstehung des ältesten jüdischen Begräbnisplatzes an der Ostseeküste in Niederhof zu verdanken. Münzdirektor Joachim Ulrich Giese erlaubte 1776 hier die Bestattung der Tochter eines seiner Mitarbeiter. In Stralsund entstand die erste jüdische Synagogengemeinde.

Landadel unterstützte jüdische Händler

Im seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges brandenburgischen Hinterpommern war die Lage differenziert. 1663 dehnte Kurfürst Friedrich Wilhelm (1620 bis 1688) ein Privileg für den Handel von Juden in seinem Herrschaftsgebiet auf Hinterpommern aus. Das ist auch ein Resultat der Unterstützung durch den Landadel, der von den jüdischen Händlern mehr Geld für seine Produkte bekam. Juden haben große Verdienste bei der Förderung des Gewerbes in Hinterpommern erworben.

Von so etwas wie Gleichberechtigung/Gleichbehandlung kann indes noch lange keine Rede sein. Juden mussten hohe Steuern zahlen und unterlagen zahlreichen Beschränkungen. Preußenkönig Friedrich II. (1712 bis 1788), von dem gern berichtet wird, dass er dafür sei, dass jeder nach seiner Fasson selig werden solle, hatte antisemitische Vorurteile. Er verschärfte die für sie geltenden Bestimmungen und schränkte ihr Leben ein. „Die Bedeutung der jüdischen Bevölkerung für die Wirtschaft war groß, aber für die Beamten und den König waren sie vor allem als Einnahmequelle von Interesse“, so Herzfeld.

Der Plan der „Judenstadt“ an der Leba

Interessanterweise gab es 1753/54 Pläne der zuständigen Kriegs- und Domänenkammer, eine „Judenstadt“ an der Leba, nicht weit von Lauenburg im östlichen Zipfel Pommerns, zu schaffen. Hierhin sollten die Menschen mosaischen Glaubens aus den kleineren Städten des Landes am Meer angesiedelt werden. Sie sollten ihre Religion frei ausüben können und einige Selbstverwaltungsrechte bekommen, Fabriken und Häuser bauen können. Die Pläne trugen auch Züge einer Ghettoisierung.

Letztlich sprach sich König Friedrich II. laut dem Historiker Harald Lordick gegen die Stadtgründung aus, weil sie für Christen nachteilig sei, die meisten Juden sich seiner Ansicht nach „nur vom Wucher ernähren und die grössesten Urheber des Betrugs und des Wuchers unter ihnen angetroffen werden.“

Eine wirkliche Verbesserung der Lage der Juden in Pommern gab es erst im 19. Jahrhundert im 1815 insgesamt preußischen Pommern. Am Anfang steht insbesondere das Emanzipationsedikt von 1812.

Jüdischer Friedhof in Stralsund an der Greifswalder Chaussee Quelle: Eckhard Oberdörfer

Von Eckhard Oberdörfer