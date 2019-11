Vorbereitungen auf Wettbewerb in Putbus: Kaputtes Bein, Tränen und viel Musik

Bergen/Putbus

Große Bühne für die Kids der Schülerband Circle of Friends aus Bergen auf Rügen. Noch proben die Jungen und Mädchen fleißig in den Räumen der Regionalen Schule „Am Grünen Berg“ in Bergen. Im Januar soll es ernst werden. Zusammen mit derzeit sieben weiteren Bands von Rügen und aus anderen Teilen Deutschlands werden sich Circle of Friends im Marstall Putbus am 25. Januar messen und vielleicht einen Pokal nach Hause bringen. Anmeldungen für den ersten Band Contest auf Rügen sind noch möglich.

Mit Herzblut dabei

Der Schulförderverein, die Schulleitung und Initiatorin Monika Briese (66), selbst Mitglied der Rockband RÜGfall und Musiklehrerin in Bergen, organisiert die Veranstaltung. Die Erfahrungen von Monika Briese gehen weit zurück, denn bereits vor 2010 organisierte sie drei Band Contests im Marstall Putbus. „Unsere Schülerband Circle of Friends gibt es jetzt fünf Jahre. Jeden Freitagnachmittag treffen wir uns und üben die Songs ein“, sagt sie. Zum Repertoire gehören unter anderem Lieder von Bryan Adams („Summer Of 69“), James Blunt („Bonfire Heart“) oder Amy Macdonald („This Is The Life“). „Die Kids sind mit Herzblut dabei und das ist entscheidend“, sagt Monika Briese und erinnert sich: „Wir haben bereits zwei Jahre in Folge einen Schülerbandnachmittag in Bergen veranstaltet. Damals ging es eher darum, sich zu präsentieren, zusammenzufinden und gemeinsam zu musizieren. Im Januar wollen sich die Bands einer Jury präsentieren, die dann die Sieger ermitteln soll.“

Zum Bewertungsgremium gehören Ole Freimuth (Musiklehrer aus Bergen), Manfred Keller (Musiker und Bürgermeister aus Sehlen), Manfred Heidmann (Musiker) und Britta Klöckner (vocal total). „Wir konnten namhafte Musiker der Insel gewinnen, die ihr Votum abgeben werden“, sagt Briese. Bis es so weit ist, gibt es noch viel zu organisieren und eben zu proben. Emma Necpalova (15) und Lina Alschweig (14) sind die Frontmädels bei Circle of Friends. „Wir singen zusammen und freuen uns riesig auf den Auftritt in Putbus, bis dahin üben wir weiter jede Woche“, sagen sie. Neben ihnen stehen Cindy Krischak (15) und Deric Janicki (16) an der Gitarre. „Wir lernen voneinander und unterstützen uns bei den Proben, geben uns gegenseitig Tipps“, sagt Deric, der seit gut einem Jahr mit am Start ist. Für Tina Cabeller (13) und Michel Neustadt (14) heißt es, Köpfe zusammenstecken. „ Michel und ich sind am Keyboard und müssen uns konzentrieren“, sagt Tina.

Zur Galerie Die Bergener Gruppe Circle of Friends bereitet sich auf den Wettbewerb in Putbus vor.

Besonders vor dem Auftritt gilt es für die Gymnasiastin, die Nervosität in den Griff zu bekommen. Franjo Baumann (17) am Bass ist ein alter Hase. „Ich habe bereits eine Ausbildung begonnen und versuche so oft wie möglich zu den Proben zu kommen“, sagt er. Zusammen mit Marie Kleist (14) gibt er die tiefen Töne an, wenn zum Beispiel bei dem Song „Smoke On The Water“ von Deep Purple am Bass gezupft wird. Lässig und sicher in den Proben und locker auf der Bühne gibt sich Drummer Justin Heydrich (16). „Bis zum Auftritt wird hoffentlich wieder alles gut sein“, sagt der am Bein verletzte Schüler. „Ich freue mich auf den Tag, Musik ist mein Leben.“ Für die Musiklehrerin Monika Briese und ihr Team, zusammengestellt aus den musikalischen Leitern Wolfgang Richter, Hans-Erich Stahnke und Vocal-Coach Anna Neustadt, ist klar: „Wenn die Jungs und Mädels gern einen Contest haben wollen, dann veranstalten wir auch einen.“ Zusagen zur Teilnahme gibt es bereits aus Binz, Dreschvitz oder Gingst. „Die Musik der Kids berührt mich jedes Mal“, sagt Briese. „Für einen besonderen Gänsehautmoment sorgten Circle of Friends, als sie mir zu meinem Geburtstag ein Überraschungsständchen spielten. Ich hatte Tränen in den Augen.“ Genau für diese Momente ist Musik doch da und deshalb sollen auch viele Zuschauer und Musikinteressierte am 25. Januar in den Marstall nach Putbus kommen und die Kids anfeuern, findet Briese. Anmeldungen sind weiterhin möglich.

Von Christine Zillmer