Problem mit Müll: Wildcamper sorgen für Ärger auf Zudar

Garz

Fahrzeuge aus Berlin, Parchim, Bautzen oder Plauen standen am Montag auf einem Parkplatz zwischen Maltzien und Palmer Ort auf der Halbinsel Zudar. Freie Plätze gab es an diesem Tag noch. Trotzdem standen am Strandabschnitt etwa hundert Meter weiter drei Wohnmobile jenseits der Absperrung direkt am Wasser. „An den Wochenenden sind nicht nur die Parkplätze, sondern auch der Weg beidseitig gerammelt voll mit Autos“, sagt Birger Stendel. Der steht gemeinsam mit Thomas Czepl der Bungalow-Gemeinschaft Palmer Ort vor, in der sich ein Dutzend Eigentümer zusammenschloss.

Das Duo wandte sich nun in einem Brandbrief an die Gemeinde Garz. „Der Druck auf die Region nimmt zu und wir befürchten die Zerstörung der hiesigen Natur durch Lagerfeuer und Befahrung der Uferbereiche“, sagt Stendel. „Seit vor vier Jahren die Plattenstraße nach Grabow neu gemacht wurde, ist es schlimmer geworden“, ergänzt Thomas Czepl. Das aktuelle Aufkommen ungekannten Ausmaßes sei offenbar der aktuellen Situation geschuldet, „in der ganz Deutschland an die Küste möchte“. Gerade an den Wochenenden und zu Zeiten, an denen die Ämter regulär nicht im Dienst sind, würde die Situation zunehmend schwierig.

Sperren abgebaut und Feldsteine verrückt

„Wir wollen niemanden denunzieren und wirklich nicht alle Camper in einen Topf werfen“, betont Stendel. „Wir meinen nur solche, die sich nicht an die Regeln halten.“ Zunehmend würde Müll an Ort und Stelle entsorgt oder einfach in die Natur geworfen. Vereinsmitglieder würden seit Jahren Müll sammeln und ihn auf eigene Kosten entsorgen. Der Einmal-Grill bleibt zurück und am Rand des Parkplatzes findet sich prompt eine ausgediente Chemie-Toilette. „Der Wald wird verkotet und als Lieferant von Brennmaterial missbraucht“, klagt Stendel. „Die reißen alles raus, was geht, sogar grüne Laubbäume werden gefällt. „Jeder möchte ein Lagerfeuer machen, aber trockenes Gras und Holz können leicht in Brand geraten“, befürchtet Thomas Czepl. Die zu kleinen und schwer lesbaren Schilder wären wiederholt zerstört oder entwendet worden.

Auch Sperren seien abgebaut und sogar Feldsteine verschoben worden, hat Peter Koslik beobachtet. „Als Einheimische fahren wir an den Wochenenden nur noch ungern dorthin“, sagt der Garzer. „Wenn das so weitergeht, ist hier bald alles kaputt“, glaubt er. Die auf Wasser- und Schifffahrtsamt, StALU und Gemeinde verteilten Zuständigkeiten würden eine Lösung allerdings nicht einfacher erscheinen lassen.

Geschützte Arten werden bedroht

Die direkt um den Palmer Ort gelegenen Wald- und Dünenbereiche südlich von Grabow wurden 2011 vom Bund als Nationales Naturerbe an die Michael-Succow-Stiftung übertragen, um die dort vorhandene ungestörte Natur in ostseetypischer Küstenlandschaft zu schützen und zu erhalten. „Es ist ja schön, wenn die Menschen die Natur mögen, aber der südliche Bereich von Zudar zieht zunehmend eine neue Klientel an“, sagt Luise Rothe von der Stiftung. „Wir würden gern die sensiblen Lebensräume schützen, in denen bedrohte Arten existieren.“ So wächst am Ufer die Stranddistel und brütet der Sandregenpfeifer.

An den Ständen um Palmer Ort und Gelbes Ufer nimmt der Druck durch Wohnmobile zu. Quelle: Uwe Driest

Dazu passe nicht, dass Holz für ein Lagerfeuer aus dem Küstenschutzwald gewonnen oder Müll hinterlassen werde. „Die meisten Menschen kommen leider auch nicht mit dem Fahrrad, sondern motorisiert, und es werden immer mehr“, bedauert Rothe. Dadurch würden sich künstliche neue Parkbuchten bilden. „Wir haben auf den Nebenwegen schon Wälle und Schranken errichtet. Die Schranke am Palmer Ort verhindert, dass weitere Parkplätze, Weg-, Strand- oder Waldbereiche als Campingplatz genutzt werden. Schließlich bestünden zwei strandnahe öffentliche Parkplätze und der Zugang für Fußgänger sei möglich. „Wir haben uns wegen der Umstände schon mit dem Ordnungsamt in Verbindung gesetzt“, so Luise Rothe.

Immer mehr Wohnmobile in Corona-Zeiten

Dort ist das Problem nicht unbekannt. Ein erstes Treffen zwischen den Gemeinden Binz, Mönchgut, Putbus und Garz konnte jedoch noch nicht zu einer Lösung führen. Während es in Binz Sprecher Lutz Reuter zufolge keine größeren Probleme mit wildem Camping gibt, wurde am Strand an der Stresower Bucht bei Neu Reddevitz unlängst ein Verbotsschild errichtet. Eine separate Lösung soll mit den zahlreichen Kite-Surfern erarbeitet werden, welche die Küste zwischen Altkamp, Rosengarten und Zudar nutzen. 75 Surfer zählte Peter Koslik dort unlängst.

Ein Problem könnten auch die sozialen Medien darstellen, glaubt Florian Hoffmann vom WWF. So fand der Schutzgebietsbeauftragte beispielsweise auf der App Park4Night den Hinweis, dass sich am Palmer Ort „eine große Anzahl von Einzelparkplätzen über mehrere hundert Meter erstreckt, frei oder im Birkenwald, jedoch ohne Service“. Auch am Boddenufer bei Rosengarten ist ein Parkplatz aufgeführt. Dort heißt es: „Schöner Platz am Wasser. Umsonst und immer geöffnet.“ Hoffmann möchte daher bei den Betreibern intervenieren. „Das sollte so nicht, als eine Art Aufforderung, stehen bleiben.“ Der vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt beauftragte Betreuer hatte bereits im vergangenen Jahr von einer zunehmenden Zahl von Campingbussen an verschiedenen Uferbereichen gerade im Hinterland der Insel berichtet.

Polizei will Kontrollen durchführen

Die Beobachtung, dass in diesem Jahr noch einmal eine deutliche Zunahme gerade der Camper zu verzeichnen ist, teilen alle Beteiligten. „Wegen der Corona-Krise möchten viele Menschen Urlaub in Deutschland machen und im Wohnwagen fühlen sich die Menschen sicher vor dem Virus“, meint Hoffmann. Zudar sei aber eine der letzten Regionen, die nicht über eine touristische Infrastruktur verfügen.

Damit es dort naturbelassen bleiben könne, sollten sich Behörden, Verbände und Gemeinden an einen Tisch setzen und das Konzept für eine Struktur erarbeiten, die den zunehmenden Druck kanalisiert und das sollte dann auch konsequent kontrolliert werden. Eben das soll künftig geschehen, weiß Anja Ratzke. Bergens Bürgermeisterin nahm in der vergangenen Woche auf Einladung des Landkreises an einer gemeinsamen Beratung von Ämtern und Polizei teil. „Dabei haben wir uns auf verstärkte Kontrollen verständigt und die setzen nun ein“, so Ratzke.

Von Uwe Driest