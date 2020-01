Probleme an Stralsunder Ladesäulen für E-Autos

Stralsund

Wer sein Elektroauto an einer der sechs Ladesäulen der Stralsunder Stadtwerke im Stadtgebiet laden möchte, muss derzeit mit Problemen rechnen, wenn er Laden und Zahlen mittels einer sogenannten RFID-Karte oder über eine App abwickeln möchte. „Die SWS Energie GmbH, Betreiber der Ladesäulen, musste nun feststellen, dass diese Variante aktuell in einigen Fällen nicht möglich ist“, heißt es seitens des Unternehmens.

Alle anderen Bezahlmöglichkeiten funktionieren aber weiterhin: Kunden können den auf der Stromladesäule angebrachten QR-Code mit ihrem Smartphone scannen und den Ladevorgang starten. Die Bezahlung erfolgt anschließend über die Kreditkarte oder per PayPal. Möglich ist auch die Bezahlung per SMS. Der Elektroautofahrer versendet dafür vom Handy eine Nachricht, woraufhin der Ladevorgang über den Mobilfunkanbieter abgerechnet wird.

Problem mit RFID-Karten besteht offenbar deutschlandweit

Grund für das Problem mit den RFID-Karten ist laut den Stadtwerken „offensichtlich ein Problem in der Vertragskette zwischen dem Partner, mit welchem die Stadtwerke-Tochter die Ladesäulen betreibt, und einem Dritten, über welchen die Funktion mit den RFID-Karten geregelt ist“. Das Problem bestehe offenbar deutschlandweit. Das Stralsunder Unternehmen geht laut Mitteilung davon aus, dass die Abrechnungsmöglichkeit Mitte Februar wieder zur Verfügung steht.

Die Ladesäulen der Stadtwerke befinden sich bei Burger King in der Greifswalder Chaussee, auf dem Firmengelände der Stadtwerke, Frankendamm 7, am Strelapark, bei Real im Gustower Weg 3, am Ostsee Center, Am Langendorfer Berg 1 in Lüssow, sowie im Zentrum in der Heilgeiststraße.

