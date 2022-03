Probleme bei der Registrierung: Wie Deutschland beim Erfassen der Ukraine Flüchtlinge versagt

Stralsund

Immer mehr Ukrainer kommen nach Vorpommern-Rügen. Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine sind bislang schätzungsweise 10000 Geflüchtete in MV aufgenommen worden. Mit Stand Freitag waren es in Vorpommern-Rügen knapp 1000, davon wurden bisher auch knapp 606 Menschen registriert. Doch die Identitätserfassung läuft wegen technischer Mängel schleppend – dabei ist diese enorm wichtig. „Nur so haben die Geflüchteten die Chance hier dauerhaft zu bleiben und einen Job anzunehmen“, sagt Landrat Stefan Kerth (SPD). Andererseits würde man so dem Problem von „möglichen Doppelbezügen“ gleich entgegenwirken. „Wir müssen wissen, wer sich bei uns aufhält“, so Kerth. Ganz Deutschland müsse bei der Registrierung technisch besser werden – und zwar dringend.

Flüchtlinge suchen ihre Chance in Metropol-Regionen

„Bus nach Region Nürnberg“ hängt mehrsprachig an der Windschutzscheibe eines Busses (Symbolbild). Quelle: Frank Hammerschmidt

„Wir stoßen in der Praxis an Probleme, die noch für Wochen problematisch sein werden“, sagt Kerth. Und zwar bundesweit. Schon jetzt ist die Arbeitslast für das Personal des Fachdienstes Ausländer- und Asylrecht enorm hoch. Dabei sind bisher viel weniger Flüchtlinge in Stralsund und Umgebung angekommen als erwartet. Sie würden derzeit eher in Regionen streben, wo sie Bekannte haben oder für sich selbst eine bessere Zukunftsperspektive aufgrund der wirtschaftlichen Lage sehen. „Von fünf angekündigten Bussen kommt teils nur einer an“, sagt Kerth. Viele der Busse starten in Berlin. An der Windschutzscheibe stehen die Zielregionen. Dort konkurrieren Stralsund oder auch Velgast dann mit Metropolregionen wie Hamburg, Koblenz oder München. Wer sich dennoch auf den Weg in die vorpommersche Provinz macht, dreht oft um – und nimmt den nächsten Zug zurück nach Berlin.

„Wir stoßen in der Praxis an Probleme, die noch für Wochen problematisch sein werden“, Stefan Kerth (SPD), Landrat Vorpommern-Rügen. Quelle: Stefan Sauer

Registrierung aller Flüchtlinge wird Monate dauern

Die Ursache für die schleppende Registrierung ist nach Angaben des Landratsamtes ein Mangel an Technik. Erfasst werden alle Kriegsflüchtlinge über sogenannte PIK-Stationen (Personalisierungsinfrastrukturkomponente). Über die Stationen werden persönliche Daten, Lichtbild und Fingerabdrücke erfasst und zentral gespeichert. „Pro Erfassung braucht man mindestens 30 Minuten“, ordnet Kathrin Meyer (CDU), Vize-Landrätin von Vorpommern-Rügen, ein. Also schafft man mit einem Gerät zwei Personen pro Stunde. Davon gibt es kaum welche: MV hätte insgesamt neun, Vorpommern-Rügen zwei. Damit ist der Landkreis gut bedient, viele deutsche Kommunen hätten nur eine PIK-Stationen. Am Markt sind diese schon längst nicht mehr verfügbar. Eine Neubestellung dauere laut Bundesinnenministerium im Regelfall bis zu drei Monate.

Leitung dicht: Tagsüber können kommen Daten gesendet werden

„Die Daten können gar nicht ankommen. Permanent ist die Leitung überlastet“, Kathrin Meyer (CDU), Vize-Landrätin Vorpommern-Rügen. Kreistag Quelle: OZ-Archiv

Doch das ist noch nicht alles. Weil in ganz Deutschland Daten in PIK-Stationen eingegeben werden, ist die Leitung zur zentralen Erfassung in der Bundesdruckerei offenbar permanent überlastet. „Die Daten können gar nicht ankommen“, schildert Katrin Meyer das Desaster. Die Folge sind lange Wartezeiten und Schlangen an der PIK-Station. Durch die technischen Probleme konnten seit Beginn des Krieges bisher nur knapp 50 Personen im gesamten Landkreis vollständig „gepikt“ werden. Immerhin hat man sich in Vorpommern-Rügen schon eine Alternative überlegt: künftig soll in Schichten gearbeitet werden, um Randzeiten ab 6 Uhr morgens nutzen zu können. Da sei die Leitung frei, genau wie abends – und der ganze Prozess für Flüchtlinge und Personal weniger frustrierend.

Trotz PIK-Problem: 400 Flüchtlinge beziehen Leistungen

Da die Geräte der Bundesdruckerei aktuell eher ein Reinfall sind, arbeiten die Mitarbeiter verstärkt händisch. So ist auch eine Registrierung per Mail an den Fachdienst möglich. Dadurch sind schon deutlich mehr Flüchtlinge im Besitz einer Registrierungs-Bescheinigung, rund 400 würden bereits Leistungen beziehen, 500 würden sich in der Leistungssoftware befinden. Tendenz steigend. „Es wird pro Person individuell ein Bedarf errechnet“, ordnet Meyer ein, wobei sich die Bezüge an Hartz IV orientieren würden.

Parower Marinesoldaten stellen Gebäude zur Verfügung

Der Landkreis rechnet damit, dass in den nächsten Wochen immer mehr Wohnraum benötigt wird. Mindestens 2400 Plätze müssten geschaffen werden. Insgesamt hat Vorpommern-Rügen bereits rund 100 Wohnungen angemietet, 50 Wohnungen davon sind belegt. Die meisten Flüchtlinge – etwa 400 – konnten jedoch privat untergebracht werden. 100 sind in den Gemeinschaftsunterkünften untergekommen. Neu hinzu gekommen ist Ende der vergangenen Woche auch ein Objekt der Marinetechnikschule Parow (MTS). Laut Landkreis haben die Soldaten ein möbliertes Gebäude mit Platz für 100 Personen bereitgestellt.

Auch abgeschriebener Wohnraum rückt in den Fokus

Dennoch muss der Landkreis weiterhin den überhitzten Immobilienmarkt sondieren. „Wir brauchen große Objekte“, sagt Kerth. „Dabei muss auch Wohnraum ertüchtigt werden, von dem man sich schon verabschiedet hat.“ So werde derzeit auch geprüft, ob ein altes Pflegeheim in Prohn genutzt werden kann. Mittlerweile fehlt es aber nicht nur an Wohnraum. „Ausstattung und Betten sind auch schwer zu bekommen“, sagt Kerth. „Ich bin sehr dankbar, dass die Hilfe der Menschen bei uns ungebrochen hoch ist. Kommunen wie Grimmen oder Stralsund bringen sich stark ein, aber auch viele private Initiativen und Ehrenamtler gehen engagiert voran“, sagt Kerth. „Da können wir stolz drauf sein“, so der Landrat weiter, der darauf hofft, dass es auch so bleibt. Denn nur gemeinsam könne man diese Krise bewältigen.

Von Kay Steinke