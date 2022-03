Rund 1000 Ukraine-Flüchtlinge sind bisher in Vorpommern-Rügen angekommen. Nur wenige von ihnen konnten bisher komplett registriert werden. Eine Besserung ist laut Landrat Stefan Kerth (SPD) nicht in Sicht, zu groß seien die technischen Mängel – bundesweit.

Flüchtlinge aus der Ukraine steigen in Berlin in einem Bus. Von der Hauptstadt aus werden viele Familien nach Vorpommern-Rügen gebracht. Doch bisher sind an der Ostsee deutlich weniger angekommen als erwartet. Quelle: Hannibal Hanschke