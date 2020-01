Sassnitz

Das „Produktive Lernen“ (PL) ist an der Sassnitzer Schule nicht mehr wegzudenken. Schulleiterin Birgit Appelbohm vergleicht das Angebot immer gern mit „Goldstaub“ und schätzt die Arbeit ihrer Kollegen an dem Vorhaben sehr: „Wir als Schule haben dadurch eine eigene Möglichkeit, Schülern, denen das Lernen schwerfällt, trotzdem einen Schulabschluss und damit eine Perspektive zu ermöglichen.“

Start an sechs Schulen

Vor 15 Jahren startete das Bildungsministerium im Land das Pilotprojekt „Produktives Lernen“ an sechs Schulen und weitete es nach zwei erfolgreichen Jahren auf insgesamt 25 Schulen aus. Auf Rügen gibt es zwei solcher Projektschulen in Garz und Sassnitz, die sich mit diesem Lernangebot einen Namen machten. Die Idee, die dahintersteckt, ist so überzeugend wie sinnvoll: Jungen und Mädchen mit Lernproblemen bekommen eine auf sie zugeschnittene Berufsorientierung, arbeiten an drei Wochentagen in verschiedenen Praxisbetrieben und erhalten an zwei Tagen eine schulische Grundausbildung. Am Ende des zweijährigen Kurses gibt es den Abschluss der Berufsreife mit vielen Chancen in zahlreichen Ausbildungsberufen.

100 Praxislernorte

„Die Voraussetzungen für das besondere Lernen sind denkbar einfach“, meint Christina Behm, die PL-Teamleiterin in Sassnitz. Schüler aus allen Inselschulen können sich bewerben, wenn sie die 7. Klasse abgeschlossen und das 14. Lebensjahr erreicht haben. Verantwortung und Einsatzbereitschaft werden in dem Vorhaben großgeschrieben, denn die Teilnehmer wählen ihre Praxisplätze auf ganz Rügen selbst aus und wechseln diese innerhalb eines Schuljahres dreimal. Mit über 260 Unternehmen haben die Sassnitzer Kooperationsverträge abgeschlossen und sichern so die praktische Ausbildung an drei Tagen ab. Allein in der Hafenstadt habe man fast 100 Praxislernorte gefunden und für eine Zusammenarbeit gewonnen, erklärt Christina Behm.

Gastronomie beliebt

Am beliebtesten bei den Schülern seien Praxisbetriebe in der Gastronomie, der Altenpflege, im Verkauf und in den Kindergärten. Also überall dort, wo sich bereits jetzt schon ein hoher Bedarf an Fachkräften abzeichnet. Da sei man mit dem PL-Gedanken auf dem richtigen Weg, denn mit einem höheren Praxisanteil als an einer regulären Schule wird die Berufsorientierung noch intensiver. Viel schneller als sonst können die Lernenden für sich eigene Stärken oder Schwächen in unterschiedlichen Berufsfeldern herausfinden. Denn sie haben drei Monate je Praxisplatz Zeit, um die meisten der im Beruf anfallenden Tätigkeiten auszuprobieren. „Viele unserer Schüler werden über den Praxisplatz nach Erreichen der Berufsreife in die Ausbildung übernommen“, freut sich Christina Behm. Das sei auch immer ein Anliegen der Sassnitzer Schule, den Übergang in eine betriebliche Ausbildung so reibungslos wie möglich zu gestalten – wie von einem Sprungbrett hinein ins Berufsleben.

Persönliche Erfahrungen

An zwei anderen Tagen der Woche haben die PL-Schüler Unterricht in Deutsch, Mathematik und Englisch. Außerdem lernen sie sehr intensiv auf der Basis ihrer persönlichen Erfahrungen, indem sie praxisbezogene Aufträge bearbeiten und Präsentationen am Computer entwickeln. Dabei stellen sie ihren Mitschülern zum Beispiel ihre Betriebe vor oder erläutern eine selbstständige produktive Aufgabe. Die dabei erlangten Kompetenzen werden schließlich in dem Abschluss der Berufsreife am Ende der 9. Klasse bescheinigt. Das ist zugleich das Ticket für den gut gerüsteten Einstieg ins Berufsleben.

Kehrseite der Medaille

Bei allen Vorzügen gebe es eine Kehrseite der Medaille. Die PL-Schulen kämpften mehr oder weniger mit Vorurteilen von Eltern. Man höre immer wieder, dass sie ihre Kinder nicht nach Garz oder Sassnitz schickten, weil sie das PL-Konzept mit einem Abstellgleis vergleichen. Die Erfahrungen aber, die alle Organisatoren und Teilnehmer machen, sprächen dagegen. Näher an und in der Berufswelt könne man nicht lernen, finden die Sassnitzer Lehrer, die einmal jährlich ihr Schulangebot mit Bildungsinhalten und Bewerbungsmodalitäten vorstellen.

Von André Farin