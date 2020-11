Sehlen

Bei optimalem Pflanzwetter trafen sich dieser Tage Mitarbeiter des Forstamtes im Wald nahe Sehlen, um Flatterulmen und Waldrandsträuchern eine neue Heimat zu geben. Hier wurde das Projekt „ Klimawald gegen den Klimawandel“ zu Ende gebracht.

In diesem Herbst geschah die Aktion ohne großes Aufsehen bei dieser Pflanzaktion, wie die Jahre zuvor, als hunderte Rüganer und Urlauber selbst Hand anlegten und die Bäume in die Erde brachten. In diesem Jahr sollte das Ereignis im Zusammenhang mit der OZ-Aktion „Mein Baum für unsere Zukunft“ stattfinden. Keine Jagdhornbläser, kein Lagerfeuer, kein Kesselgulasch und kein Infomobil des Forstamtes. Wegen der Corona-Pandemie musste auf viel Tamtam verzichtet werden.

Aktion seit 2018

„Es ist schade, dass an dieser sehr informativen Veranstaltung niemand teilnehmen darf. Nichtsdestotrotz halten wir an unserem Vorhaben fest und beenden diese Aktion. Unser Ziel war es, bei Sehlen einen Klimawald hautnah für Besucher entstehen zu lassen. Mit den letzten hunderten Pflanzen haben wir das Projekt beendet“, sagt Revierleiter Cornell Kuithan. Seit 2018 ist bei Sehlen Stück für Stück die Offenlandfläche verschwunden.

„Das heißt in Zahlen ausgedrückt, dass wir auf einem Gebiet von 3300 Quadratmetern 1500 Pflanzen in den Boden gebracht haben. Zusammen mit den beiden Pflanzaktionen in den Vorjahren haben wir eine Fläche von knapp einem Hektar aufgeforstet“, so seine Kollegin Bärbel Krakow. Das sind umgerechnet knapp 5000 Linden, Flatterulmen und Waldrandgehölze.

Flatterulme ist widerstandsfähig

Doch bevor die Forstamtsmitarbeiter auf der Offenlandfläche die Setzlinge pflanzen konnten, gingen Mitarbeiter von den Güstrower Baumschulen mit schwerem Gerät vorweg und frästen Löcher in die vorgefertigten Reihen. Rund 27 bis 30 Zentimeter tief mussten sie bohren. Die Tiefe sei von Baum zu Baum unterschiedlich. Aber das Bohren sei erforderlich, denn nur so können sich die Wurzeln gut ausbilden, sagte ein Fachmann aus Güstrow. Würde man mit dem Spaten ein kleines Loch graben, könnten sich die Wurzeln stauchen.

Die Forstamtsmitarbeiter haben sich bewusst für die Flatterulme entschieden. „Das hängt mit dem großen Ulmensterben in den 80er Jahren zusammen. Damals ist sie großflächig ausgefallen. Nur die Flatterulme hatte sich als besonders widerstandsfähig erwiesen“, so Cornell Kuithan. Der bis zu 35 Meter hohe Baum wächst in Mitteleuropa mit einem Schwerpunkt in den östlichen und nordöstlichen Regionen. Als gewässerbegleitende Baumart bevorzugt die Flatterulme feuchte, verträgt aber auch trockenere Standorte. Sie ist weniger anspruchsvoll als die Bergulme. Die Böden, auf denen sie wächst, sollten dennoch nährstoff- und basenreich sein. Ihre Vorliebe für warme Standorte ist ein Vorteil bei den steigenden Temperaturen im Klimawandel.

Waldaktie über das Telefon kaufen

Unter normalen Bedingungen wären zahlreiche Besucher angereist und hätten auch wieder Waldaktien jeweils im Wert von zehn Euro übernommen. Jeder Waldaktionär bekäme somit die Gelegenheit, seinen eigenen Baum persönlich zu pflanzen oder einpflanzen zu lassen und damit seinen kleinen Teil zum Klimaschutz beizutragen. Denn von dem eingenommenen Geld werden Neupflanzungen möglich gemacht. Man erwirbt mit der Waldaktie aber kein Aktionärsrecht, weil es sich hierbei nicht um eine Aktie im Sinne des Aktienrechts handelt. „Die Waldaktie ist vielmehr ein symbolischer Beitrag zur Verbesserung der CO2-Bilanz“, sagt Birgit Krakow. Die knapp 130 Waldaktionen möchte das Forstamt Rügen dennoch an die Leute bringen und bietet an, diese per Telefon unter der Rufnummer 038393/43 65 31 zu kaufen.

Zehn Qua­dratmeter Wald, dies entspricht in etwa zwei Waldaktien, absorbieren so viel Kohlenstoffdioxid, wie beispielsweise eine vierköpfige Familie bei einem 14-tägigen Urlaub auf der Insel Rügen freisetzt inklusive einer 500 Kilometer langen Anfahrt zum Urlaubsort. Und auf einer Waldfläche von zehn Quadratmetern wächst in 100 Jahren ein Kubikmeter Holz. Dieses bindet eine Menge Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Auf dem neu angelegten Waldstück bei Sehlen werden auf dieser knapp ein Hektar großen Waldfläche in zehn Jahren 20 bis 40 Tonnen Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre gefiltert.

Von Mathias Otto