Projekt mit kleinen Fußball-Fans

Sagard

Keine Frage. „Fußball ist die beliebteste Sportart in Sagard und Umgebung“, meint Schulleiterin Karin Moldtmann. Das sei an ihrer Schule nicht anders. Da spiele es keine Rolle, ob die Schüler im Verein organisiert seien, die Schul-AG besuchen oder einfach nur so in der Freizeit diesem Hobby nachgingen.

Ein Projekttag, der sich mit dieser Sportart beschäftige, soll daher an der Grundschule fest installiert werden. In Zusammenarbeit mit Hans-Joachim Grahl vom Landesfußballverband (LVB) und dem TSV 1862 Sagard organisierten die Grundschullehrerinnen ihren ersten Sepp-Herberger-Tag. Das war wirklich ein „Fußballfest für Grundschulen“, wie es das Motto der Sepp-Herberger-Stiftung verspricht. Diese unterstützt bundesweit Fußballturniere für Grundschulen mit dem Ziel, möglichst viele Schüler in sportliche Bewegung zu bringen. Mit den Veranstaltungen wolle man insbesondere das Andenken an den unvergessenen Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bewahren und pflegen.

Einen besonderen Spieltag erlebten also Sagarder Grundschüler, die sich mit den jeweiligen Mannschaften unter anderem in einem Fußballturnier messen konnten. „Das Miteinander steht im Mittelpunkt und deswegen sind in einem Spiel immer mindestens zwei Mädchen in jedem Team“, erklärt Hans-Joachim Grahl, LVB-Projektleiter für den Schulfußball. „Auch die Mädels sollen für den Fußball begeistert werden“, denn der Frauenfußball müsse auch gefördert werden.

Die Einzelakteure hatten an verschiedenen Fußballstationen noch mehr zu tun, da Fußball nicht nur das Spiel auf dem Feld sei. Jeder stellte sein „Können am runden Leder“ unter Beweis, beispielsweise an der Messanlage für Torschussgeschwindigkeit oder beim Rastelli-Wettbewerb, in dem ein Ball so lange wie möglich jonglierend hochgehalten werden musste. „Wir haben in den letzten Jahren immer schöne und sportlich interessante Stunden mit hohem Einsatz und viel Freude bei den Kindern im Land erleben dürfen“, freut sich Organisator Hans-Joachim Grahl.

Strahlende Kinderaugen beobachteten die Lehrerinnen und die helfenden Eltern, als den kleinen Ballakteuren das Fußballabzeichen und eine Medaille für die Teilnahme an den verschiedenen Übungsstationen überreicht wurden. Den Sagardern hat der Tag so viel Freude bereitet, dass sie den nächsten Fußballtag schon für den 5. Juni 2020 gebucht haben.

Von André Farin