Projektideen für Fischwirtschaft Rügen gesucht

Stralsund/Rügen

Die Region Rügen ist seit dem Jahr 2017 anerkanntes Fischwirtschaftsgebiet. Es stehen für Rügen Fördermittel aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) in der aktuellen Förderperiode (2014-2020) für die nachhaltige Entwicklung von Fischwirtschaftsgebieten in Höhe von 611 000 Euro zur Verfügung, wie die Landkreisverwaltung des Landkreises Vorpommern-Rügen informiert.

Die Strategie für lokale Entwicklung des Fischwirtschaftsgebietes Insel Rügen „Rügens Fischerei – Tradition und Wirtschaftsfaktor“ wird von der Lokalen Aktionsgruppe Fischerei (FLAG) umgesetzt. Die FLAG ist zuständig für die Projektauswahl und Begleitung des gesamten Prozesses. Insgesamt 333 007,84 Euro sind durch die FLAG bereits gebunden.

Anzeige

MV stellt Landesmittel zur Verfügung

Für die Umsetzung der Strategie wurden zwei Handlungsfelder gebildet: „Regionale Vermarktung“ und „L(i)ebenswerte Fischerei“. Das erste Handlungsfeld bezieht sich auf die Verbesserung der Direktvermarkung des regionalen Fisches. Im zweiten Handlungsfeld sollen Projekte zur Bewahrung und zum Erhalt des maritimen Erbes und der Tradition der Fischerei auf der Insel Rügen umgesetzt werden. Vor allem für das Handlungsfeld „Regionale Vermarktung“ werden Projektideen zur Unterstützung von Fischern beziehungsweise auch Vereinen aus dem Fischereisektor gesucht.

Weitere OZ+ Artikel

Das Land Mecklenburg-Vorpommern stellt nun Landesmittel als Kofinanzierung für dieses Förderprogramm zur Verfügung, um privaten Antragstellern den Zugang zu den europäischen Mitteln zu erleichtern.

So kann die Förderung beantragt werden

Für mögliche Projekte können diese 49 Prozent der Nettokosten als Förderung beantragen. Wer also eine interessante und umsetzbare Projektidee zu Thema Fischerei hat, kann sich gern zeitnah bei der Leader-Regionalmanagerin Anne Wolff per E-Mail anne.wolff@lk-vr.de bzw. per Telefon unter 03831/3571276 melden.

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage unter www.leader-ruegen.de, hier unter dem Reiter „FIWIG“, wie es abschließend heißt.

Lesen Sie auch:

Von OZ