Rügen/Stralsund

Die Vorbereitungen für das Wochenende am 16. und 17. Oktober laufen auf Hochtouren. Es wird sportlich in der Hansestadt Stralsund und auf der Insel Rügen. Neben dem Rügenbrücken-Marathon wird für Radsportbegeisterte auf den herbstlich bunten Alleen Rügens viel geboten: vom Radeln in Familie über ruhige Straßen und Wege bis hin zu längeren Strecken für den anspruchsvollen Radsportler.

„Nachdem wir wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr leider nur ein Radsportevent ohne das Jedermann-Rennen bieten konnten, soll es dieses Jahr rundgehen. Wir planen wieder die inzwischen deutschlandweit als Saisonausklang der Jedermänner bekannte Rügen-Challenge“, so Radsportlegende und Tour-Veranstalter Olaf Ludwig.

Ziel ist immer das Ostseebad

Am 16. Oktober starten Radsportfans beim Radfahren mit Prominenten auf drei Touren ins Ostseebad Sellin. Die erste Tour ist rund 20 Kilometer lang und soll in einem familienfreundlichen Tempo von Sellin über Baabe, Middelhagen, Lobbe und Göhren zurück nach Sellin gehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die zweite Tour ist für diejenigen gedacht, die etwas schneller fahren wollen. Die 60 Kilometer lange Tour startet am Kap Arkona und verläuft über Putgarten, Altenkirchen, Glowe, Sagard, Mukran und Binz nach Sellin. Die dritte Tour nennt sich AOK-Tour, ist 50 Kilometer lang und beginnt in Stralsund. Nachdem die Strelasundbrücke überquert ist, wird es weitergehen über Altefähr, Gustow, Garz, Putbus und Zirkow bis nach Sellin. Ziel für alle drei Touren ist dort die Wilhelmstraße.

Prominente Sportler nehmen teil

Neben Olympiasieger Olaf Ludwig werden in diesem Jahr wieder prominente Sportler dabei sein: Waldemar Cierpinski, Olympiasieger im Marathonlauf bei den Olympischen Spielen in Montreal (1976) und Moskau (1980), Uwe Raab, Radsportweltmeister 1983, Lars Wackernagel, Etappensieger der Friedensfahrt und Gewinner der Bergwertung mehrerer Rennen. Auch Dieter „Eule“ Ruthenberg, Masseur vieler berühmter Radrennfahrer und selbst schon eine Legende des deutschen Radsports, will auf Rügen in die Pedale treten.

Am darauffolgenden Sonntag folgt mit dem Jedermann-Rennen „11. Rügen-Challenge 2021“ ein weiteres Radsport-Highlight, das inzwischen in Deutschland und international fest im Radsportkalender etabliert ist und als zünftiger Ausklang der „Jedermann-Saison“ in Deutschland gilt. Vor zwei Jahren nahmen etwa 300 sogenannte „Jedermänner“ teil. Erneut wird es eine Sprintwertung im Hafen von Sassnitz geben wie auch die Bergwertung auf der Stubbenkammer (154 Höhenmeter). Hier können sich Radsportler für die 66 beziehungsweise 107 Kilometer lange Radtour anmelden: www.ketterechts.eu

Von mo