Prora

Dass das Sein das Bewusstsein bestimmt, sieht auch Stephan Schack so. Der ist in Jena geboren, musste als Bausoldat am Hafen Mukran arbeiten und ist heute Mitglied im Fachbereichsrat des Prora-Zentrums. Die Frage, warum Menschen so sind, wie sie eben sind, interessierte ihn schon immer und so widmete er sich dem Studium des menschlichen Gehirns.

In seiner Abschlussarbeit versuchte Schack, sein Wissen auf die gesellschaftlichen Realitäten vor und nach der Wende zu beziehen. Seine Erkenntnisse stellte er am Sonnabend im Prora-Zentrum unter dem Titel „Tickt der Osten anders?“ vor. „Wenn es stimmt, was die Neurowissenschaften sagen, müsste es einen Zusammenhang zwischen dem repressiven System der DDR sowie der mangelnden Wertschätzung des Ostens nach der Wende auf der einen Seite und der kritischen bis ablehnenden Haltung gegenüber Demokratie und allem Neuen auf der anderen Seite geben“, so Schack.

Zunächst holte er Erinnerungen an die Uniformität von Plattenbauten und Trabbi-Flotten hervor. Die paramilitärische Ausbildung bereits im Kindesalter veranschaulichte das Lied „Wenn ich groß bin, gehe ich zur Volksarmee“ aus dem Film „Seid bereit“. Dann spricht Schack viel über das Gehirn und den Unterschied zwischen emotionalen Empfindungen und rationalen Entscheidungen. „Das Gehirn strukturiert sich in der Pubertät um und ist erst im Alter von etwa 25 Jahren voll entwickelt.“ Die in der DDR übliche junge Elternschaft hätte diese Phase übersprungen. „In der DDR sollten Kinder schnell trocken werden und in Wochenkrippen wechseln, damit die Mutter wieder arbeiten konnte.“

Zufriedenheit im Osten geringer

Unter der Vormundschaft der SED seien Bürger vom Subjekt zum Objekt geworden. Repression und soziale Kontrolle müssten Auswirkungen auf die Entwicklung von Persönlichkeit und Ängsten gehabt haben, so Schack. Auf dieser emotionalen Grundlage entstünden später Meinung und Bewertung. „Der Verstand braucht doppelt so lange wie das Gefühl, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn die entsprechende Emotion nicht da ist, haben Fakten deswegen keine Chance“, ist sich Schack sicher. Auf diese Weise hätten gelernte DDR-Bürger auch ihre persönlichen Erfahrungen der Wende mitsamt den dadurch vielfach gebrochenen Lebensläufen beurteilt.

Im ProraZentrum ist derzeit die Ausstellung „Umbruch Ost. Lebenswelten im Wandel“ zu sehen. Quelle: Uwe Driest

Die anfängliche Euphorie nach der Wende sei bald vom Gefühl geringer Wertschätzung verdrängt worden. Schack zeigt ein offizielles Foto, mit dem die Bundesregierung die Feier zur Vereinigung dokumentiert. Darauf ist nicht ein Vertreter aus Ostdeutschland zu sehen. Zwar wären die Ostdeutschen mit der Situation von Bildung und Wohnen weitgehend zufrieden gewesen, aber ziviles Engagement und die Versorgung beispielsweise mit Breitband war weitgehend Fehlanzeige. Alles in allem wäre die Zufriedenheit im Osten geringer gewesen als im Westen. „Wenn auch keine Alternative zur freiheitlichen Demokratie angestrebt wurde, wurden deren Institutionen dennoch abgewertet. Die Gesellschaft hat unser Gehirn geprägt und mit diesem Gehirn leben wir in der Gesellschaft“, meint Schack.

„Das Gehirn will immer eine Belohnung haben“

So erkläre sich auch, dass die Ausländerfeindlichkeit ausgerechnet dort groß sein könne, wo es einen Ausländeranteil von gerade einmal zwei bis sechs Prozent gebe. „Für viele waren die Pegida-Demos die erste politische Betätigung in ihrem Leben.“ Zu Ausländern aus sozialistischen Bruderstaaten, die im Block IV von Prora untergebracht waren, habe kaum Kontakt bestanden, bestätigte ein Binzer in der anschließenden Diskussion. Und wenn, dann seien oftmals statt Nettigkeiten Schläge ausgetauscht worden. „Ein Binzer ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast“, habe der Volksmund daher wegen der zahlreichen Keilereien gereimt.

Stephan Schack Quelle: Archiv

„Ich hätte in der DDR nichts anderes als Theologie studieren können“, berichtete der Sassnitzer Christian Schmidt, der ebenfalls als Bausoldat Dienst tat. Als Kind eines oppositionellen Elternhauses litt er unter der „Fürsorge-Diktatur“ des SED-Regimes. „Als Kind habe ich nicht verstanden, warum ich nicht zu den Pionieren durfte.“

„Das Gehirn will eben immer eine Belohnung haben“, erklärt Stephan Schack solch einen Wunsch. „Deswegen muss die Lösung für den Umgang mit heutigen Demokratiefeinden in Ost und West auch darin bestehen, politische Bildung mit Emotionen zu verbinden.“

Von Uwe Driest