Prora

Eine großes Stück deutsche Geschichte ist zweifelsohne der Mauerfall 1989 sowie die Wiedervereinigung vor 30 Jahren. Wie steinig und schwer der Weg war, bis beide deutsche Länder zueinandergefunden haben, zeigt aktuell eine Ausstellung im Prora-Zentrum. „Von der Friedlichen Revolution bis zur deutschen Einheit“ heißt sie und ist bis zum 3. September zu sehen.

Mit ihrem Mut und ihrem Freiheitswillen haben die Menschen in der Deutschen Demokratischen Republik ( DDR) vor 30 Jahren die SED-Diktatur beendet. Die große Demonstration am 9. Oktober 1989 in Leipzig spielte dabei eine herausragende Rolle.

Anzeige

Mit dem Ruf „Wir sind das Volk“ und unter hohem persönlichen Risiko gingen an diesem Tag nach dem Friedensgebet in der Nikolaikirche Zehntausende für Freiheit und Demokratie auf die Straße. Einen Monat später fiel in Berlin die Mauer. Und nicht einmal ein Jahr danach, am 3. Oktober 1990, wurde Deutschland nach Jahrzehnten der Teilung wiedervereinigt.

Weitere OZ+ Artikel

20 Tafeln

„Es ist bemerkenswert, wie diese Art der Revolution so friedlich ablaufen konnte. Es ist einmalig für solch ein großes Ereignis“, sagt Leiterin Susanna Misgajski. Sie hat sich für diese Art der Ausstellung entschieden – sie besteht aus 20 Tafeln –, „weil sie einfach und doch ausdrucksstark den Weg zu Einheit darstellt“.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Ursprünglich sollte diese Ausstellung mit einem Vortrag von Dr. Stefan Wolle starten. Der Historiker und Leiter des Berliner DDR-Museums wollte darin den Schwerpunkt auf die Ausstellungsthemen setzen, unter anderem an die Fluchtbewegung im Sommer und Massenproteste im Herbst 1989, die die SED-Diktatur in die Knie zwangen. Aufgrund der Corona-Krise wurde dieser Vortrag abgesagt.

Scheinstabilität

Interessant ist beispielsweise die Tafel unter dem Stichpunkt „Scheinstabilität“. Auf einem großen Foto sind der ehemalige DDR-Staatschef Erich Honecker und der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl im September 1987 auf einem militärischen Empfang in Bonn zu sehen. „Einen Moment lang wirkt dieses Foto, als wenn das SED-Regime gefestigter denn je ist. Aber das war nur der Anschein“, sagt sie.

Denn während Ost-Berlin demonstrativ auf Abgrenzung setzte und mit neuer Vehemenz die staatliche Anerkennung durch die Bundesrepublik forderte, wehte von Moskau ein anderer Wind. Der damalige russische Staatspräsident Michail Gorbatschow versuchte zu dieser Zeit die Sowjetunion zu reformieren und dem Westen anzunähern. Die SED-Führung verweigerte aber diesen Kurs.

Gleichzeitig wuchs die Unzufriedenheit der DDR-Bürger. Die Gesellschaft teilte sich in Menschen, die über Privilegien oder Westgeld verfügten, und jene, die sich in immer längere Schlangen vor Geschäften mit immer weniger Waren einreihten. Das Leben in der DDR wurde überwacht, reglementiert und weiterhin vom Parteistaat vorbestimmt.

Interesse ist groß

In vielen anschaulichen Tafeln tauchen seltene Aufnahmen von den Menschen auf, etwa wie sie erstmals bei Kommunalwahlen im Mai 1989 das Handeln im Wahllokal verfolgen durften, oder sich mit gepackten Koffern auf den Weg zum ungarischen Flüchtlingslager machten. Ebenso seltene Aufnahmen von der Bürgerbewegung, die sich Ende der 80er Jahre formierte.

Susanna Misgajski nennt diese Zeit einen „ Lichtblick der Geschichte“. Sie hat sich dafür entschieden, diese Ausstellung schon jetzt und nicht direkt zum Jahrestag zu zeigen. „Wir haben in diesen Tagen viele Menschen zu Besuch auf der Insel, die die Wendezeit von beiden Seiten aus erlebt haben. Das Interesse ist groß“, sagt sie. Begeistert ist sie auch darüber, dass viele junge Leute, die erst nach der Wiedervereinigung geboren wurden, sich ausreichend Zeit vor diesen Tafeln nehmen.

Die Wechselausstellung steht auch in engem Bezug zu der Dauerausstellung des Prora-Zentrums „Opposition und Widerstand – Bausoldaten in Prora 1989/90“. Viele Bausoldaten/Waffendienstverweigerer waren in der Friedensbewegung engagiert und damit Teil der Oppositionsbewegung der DDR, durch die die Friedliche Revolution erst möglich wurde.

„Moving History“

Die Leiterin macht darauf aufmerksam, dass durch die Corona-Krise auch im Prora-Zentrum besondere Verhaltensregeln gelten. So ist ein Rundgang nur mit Mund- und Nasenschutz möglich. Außerdem können maximal 14 Leute gleichzeitig die Ausstellungsräume betreten.

Umso mehr freut sie sich auf die bevorstehende dreistündige Radtour in Prora. „Moving History“ nennt sie sich und wird am 12. Juli von 11 bis 14 Uhr angeboten. Die Tour verläuft vom Norden bis kurz vor Binz entlang der Gesamtanlage des ehemaligen Kraft-durch-Freude-Bades und vermittelt die NS- und DDR-Geschichte des Ortes. Treffpunkt ist am Prora-Zentrum.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto