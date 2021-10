Prora

Unterschiedliche Balkone, Dachaufbauten nach Lust und Laune, völlig veränderte Fassaden. Luxussanierte Blöcke zur touristischen Nutzung, unbeschwerte Urlauber im „Mariandl am Meer“. Was sich viele Menschen bereits seit langem fragen, wird jetzt offen diskutiert. Ist Prora überhaupt noch Denkmal und wie geht man damit um? Während einer Podiumsdiskussion im Dokumentationszentrum Prora zum Thema „Denkmal Prora“ ließ Markus Sommer-Scheffler, ehemaliger Denkmalpfleger des Kreises, die Bombe platzen. „Ich weiß, dass es aktuell Untersuchungen auf Landesebene gibt, ob Prora tatsächlich noch als Denkmal eingeordnet werden kann.“

Die Fotos, die die Leiterin des Dokumentationszentrums Prora zur Einleitung der Veranstaltung präsentierte, sorgten bei Alexander Schmidt vom Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände Nürnberg und der Professorin Stefanie Endlich von der HdK in Berlin für erhöhten Puls. Zu sehen waren unter anderem die Planungen für den ehemaligen Theaterbereich im Block III, die mittlerweile verworfenen Planungen für die Marina, dann die bekannten unterschiedlichen Fenstergestaltungen. „Hier in Block V gab es noch keine Balkone, in Block II ja, in Block IV schließlich in einer käfigartigen Struktur“, beschreibt Lucke.

Sie hat immer noch ein kleines bisschen Hoffnung, mehr für die vier Kilometer lange Anlage rauszuholen. Als Denkmal, als Ort des Gedenkens, als irgendetwas anderes eben als eine touristische Luxus-Bettenburg. Sowohl Denkmalpfleger Sommer-Scheffler als auch der Sassnitzer Bürgermeister Dieter Holz schütteln den Kopf. „Die Messen sind gesungen.“

„Entwicklung Proras ist ein Skandal“

Alexander Schmidt kennt das Projekt lange und ist angesichts der Entwicklung schockiert, nicht nur was die architektonischen Details angeht, auch der Verkauf der Einzelblöcke und die fast rein touristische Nutzung kann er nicht nachvollziehen. „Hier ist alles an Botschaft des Denkmals dem Kommerz untergeordnet worden“, sagte er. „Doch, ich will von einem Skandal sprechen.“

Der Koloss von Prora Der Gebäudekomplex in Prora wurde durch das NS-Regime errichtet, jedoch nie komplett für die vorgesehenen massentouristischen Zwecke fertiggestellt. Während des Zweiten Weltkriegs wurden hier Notunterkünfte, ein Lazarett und militärische Ausbildungsstätten eingerichtet. Zu DDR-Zeiten wurde Prora durch die Rote Armee und die Nationale Volksarmee genutzt. Prora wurde damit Sperrgebiet. In den 1980er Jahren waren hier auch tausende Bausoldaten stationiert, die beim Bau des Fährhafens Mukran mitwirkten. Nach der Deutschen Einheit wurden vier der fünf Blöcke an Investoren verkauft. Im Block V ist die Jugendherberge Prora errichtet worden. Quelle: Zentrale für politische Bildung, Schwerin

Er vergleicht die Situation von Prora mit der im Doku-Zentrum in Nürnberg. „Man merkt, dass hier in Prora die öffentliche Hand kein wirkliches Interesse hat“, so Schmidt. „Bei uns sieht das anders aus. Wir haben aber auch das Glück, dass die Stadt Nürnberg im Besitz der Immobilie ist und diese nicht an Investoren verkauft.“

Hoffnung lag auf Denkmalschutz

Dieter Holtz, ehemaliger Bürgermeister von Sassnitz, erinnert sich, welche Hoffnungen auf dem Denkmalschutz lagen. „Wir wollten in den 1990er Jahren keine Bettenburgen. Im Kreistag dachten wir, wenn wir Prora unter Denkmalschutz stellen, können wir die Immobilie irgendwie bewahren.“ Doch so richtig ging der Plan nicht auf. „Eine tiefergehende wissenschaftliche Studie gab es nicht“, beklagt Sommer-Scheffler.

Prora: Block III Quelle: Stefan Sauer

Rund acht Seiten stark war das Papier, mit dem die Landesdenkmalpflege die Entwicklung von Prora angegangen habe. „Schlampig“, konstatiert er heute bitter. „Jedes einzelne Projekt hatte eine eigene denkmalpflegerische Zielstellung.“ Die untere Denkmalschutzbehörde habe kaum Möglichkeiten gehabt, in die Entwicklung einzugreifen. „Im Rahmen des Zumutbaren“, gelte schließlich für den Eigentümer. „Wenn dann ein Gutachten vorliegt, dass eine touristische Immobilie unbedingt Balkone braucht, dann ist das so.“

Was will man denn sonst hier machen?

Bei Führungen hieße es oft: „Was soll man denn sonst hier machen?“, wirft ein Mitarbeiter des Doku-Zentrums ein. „Aber da gab es bereits in der Stern-Studie und darüber hinaus viele gute Ideen.“ Eine Ostsee-Universität zum Beispiel. „Einen Mix“, meint Alexander Schmidt. „Dass man nicht nur touristische Beherbergung hat.“ Damit werde sehr viel Geld verdient. „Dabei ist es eigentlich ja auch unser aller Prora gewesen.“

Prora: Stranddurchgang Block III Foto: Stefan Sauer Quelle: Stefan Sauer

Im Bauamt der Gemeinde Binz geht man nicht von einer Aberkennung des Denkmalstatus aus. Die Gemeindevertretung hatte sich im März angesichts der Pläne für Verbinderbauten auf die Hinterbeine gestellt und für eine Veränderungssperre ausgesprochen. Diese gelte zunächst. „In enger Zusammenarbeit mit der unteren Bauaufsichtsbehörde sowie der oberen Denkmalschutzbehörde soll der Zeitraum genutzt werden, die Veränderungen und ihre Wirkungen auf den Denkmalwert zu reflektieren und daraus Vorgaben für die künftige Bebauungsplanung abzuleiten“, so Bauamtsleiterin Romy Guruz. „Bis dahin soll die Errichtung von baulichen Anlagen, die den Vorgaben des künftigen Bebauungsplans entgegenstehen würden, ausgesetzt werden.“

Veränderungssperre: Chance, Resümee zu ziehen

Das sei auch eine Chance, Resümee zu ziehen und die derzeit einzelnen denkmalpflegerischen Zielstellungen in eine Gesamtzielstellung für die Zukunft zu formulieren. „Man darf nicht vergessen, dass zu jener Zeit, als diese Zielstellungen erarbeitet wurden, die Absicht darin lag, den Beginn der Konversion voranzutreiben“, sagt Romy Guruz. „Heute liegt unsere Aufgabe darin, sich auf den künftigen konkreten Umgang mit dem Denkmal in Würdigung des Denkmalwertes, des Erhaltungszustandes und der Nutzungsanforderung zu beziehen.“

Viel ist es allerdings nicht mehr, was noch fertigzustellen ist. Im Wesentlichen sind es Teile von Block III und V, die noch der Fertigstellung harren, außerdem die Ruinen von Block VI, ganz im Norden.

Investor: Denkmalstatus hat Vor- und Nachteile

Die Investoren sind überrascht von der Diskussion. „Ich kann mir das nicht vorstellen“, so Rolf Hoffmeister von der Inselbogen GmbH, der in Block III bis zum Ende des kommenden Jahres 250 Ferienwohnungen baut. „Das ist doch ein Denkmal von großer Bedeutung.“ Sicherlich würde der Wegfall des Denkmalschutzes eine Menge Vorteile für die Investoren bedeuten, deutlich weniger Auflagen etwa und größere Flexibilität bei der Gestaltung.

Die steuerlichen Vergünstigungen seien für die Käufer ein „nice to have“, aber nicht unbedingt entscheidend. „Das sieht man jetzt ja bei den Wiederverkäufen. Da werden die Preise auch nicht niedriger.“ Seine Pläne umschmeißen will er im Falle einer Aberkennung nicht. „Ich denke persönlich, man hat auch eine Verantwortung gegenüber dem Denkmal, egal wie der Status ist“, sagt Rolf Hoffmeister.

Gedenkort auch ohne Denkmalschutz

Aber wie soll es denn ohne Denkmal mit dem Gedenkort Prora weitergehen? Immerhin war nach jahrelangen Diskussionen jetzt endlich ein Ort für die beiden Vereine Prora Zentrum und Dokumentationszentrum Prora gefunden worden. Im Block V neben der Jugendherberge hatte das Land für einen symbolischen Euro einen Gebäudeteil für ein künftiges Bildungs- und Dokumentationszentrum gekauft. Für die Sanierung wollen Land und Bund jeweils 6,85 Millionen Euro zur Verfügung stellen.

Dr. Markus Sommer-Scheffler, zuständiger Denkmalpfleger des Landkreises für Rügen Quelle: HOLGER VONBERG

Dass Information über die Geschichte des Standortes auch ohne Denkmalstatus dringend nötig ist, darüber besteht zumindest bei den Teilnehmern des Forums Einigkeit. In den Verkaufsprojekten wird die Vergangenheit als geplantes Nazi-Seebad und als Militärstandort jedenfalls stets weit umschifft. Hier ist etwa von „weltbekanntem Baudenkmal“ in „idyllischer Lage“ die Rede. „Ich habe mal gefragt, ob es nicht komisch sei, in einem ‚Kraft-durch-Freude‘-Bad Urlaub zu machen“, erinnert sich Markus Sommer-Scheffler. „Die Antwort: Nein, das passt doch. Wir wollen ja Kraft tanken.“

Entwicklungen Proras sollen Teil des neuen Bildungszentrums werden

In jedem Falle sollten die Entwicklungen Proras zur Investment-Immobilie unbedingt in das Konzept für ein neues Dokumentationszentrum mitaufgenommen werden, meint Alexander Schmidt. „Man muss ja sehen können, wie es zu der Situation gekommen ist. “

Die konkreten Planungen für das künftige Gedenkzentrum seien im Gange, so Katja Lucke vom Dokumentationszentrum. Ein Umzug für das Jahr 2026 geplant. Derzeit ist das Dokumentationszentrum am Block III, das Prora Zentrum im Gebäude an der Zufahrt zur Jugendherberge im Block V untergebracht.

Von Anne Ziebarth