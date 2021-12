Prora

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in das Dokumentationszentrum in Prora auf Rügen eingebrochen und haben historische Dokumente aus der NS-Zeit gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, ist die Höhe des Schadens noch unklar.

Ein Museumsmitarbeiter habe gegen 2 Uhr zwei Täter bemerkt, die aber unerkannt flüchten konnten. Erste Untersuchungen ergaben, dass Unterlagen aus der NS-Zeit aus einer Vitrine und vielleicht noch mehr Ausstellungsstücke gestohlen wurden.

KdF-Anlage sollte 20 000 Urlaubern Platz bieten

In Prora wurde im Nationalsozialismus zwischen 1936 und 1939 das 4,7 Kilometer lange Bad der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude“ (KdF) gebaut. Die Anlage sollte bis zu 20 000 Menschen Urlaub an der Ostsee ermöglichen.

Sie steht mittlerweile unter Denkmalschutz und wird neben NS-Bauten in Nürnberg zu den wichtigsten geschlossenen architektonischen Hinterlassenschaft der NS-Zeit gezählt. An diese Geschichte und die Nutzung danach erinnert das Dokumentationszentrum.

