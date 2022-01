Prora auf Rügen: Sandskulpturenfestival 2022 in den Startlöchern

Prora

In dieser Woche ist die Sandskulpturenausstellung des Jahres 2021 zu Ende gegangen. Auf dem Gelände in Prora ging es im vergangenen Jahr rund um das Thema Märchen. Nun machen die Märchenfiguren aus aller Welt im XXL-Format Platz, um Neues entstehen zu lassen.

„Auf einer Fläche von 4000 Quadratmetern, im neuen Glaspalast, wird ab Anfang März eines der größten Indoor-Events aus Sand entstehen“, so die Veranstalter Skulptura Projecs.

Über 25 der weltbesten Sand-Künstler aus der ganzen Welt treffen sich ab Mitte Februar in Prora, um mehr als 9000 Tonnen Sand in ein gigantisches Panorama zu verwandeln: Mit Spaten, Skalpellen und feinsten Pinseln rücken sie den Bergen aus extra scharfkörnigem Sand zu Leibe.

Evangelos Stafylidis gehört seit Jahren zum Team. Hier bei der Vorbereitung zum „Märchen“-Thema Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wir schaffen eine Erlebniswelt, die ihres Gleichen sucht, von der die gesamte Region profitieren wird“, sagt Thomas van den Dungen. Das große Rätsel, um welches Thema es in diesem Jahr geht, will van den Dungen aber noch nicht lüften. Die Eröffnung soll nach aktuellem Stand am 5. März sein.

Sandskulpturenfestivals auf Usedom und in Travemünde

Der Niederländer Thomas van den Dungen hat drei große Sandskulpturen-Festivals an der Ostsee aus der Taufe gehoben. 2010 startete er auf Rügen, wo er sein erstes Ausstellungszelt in Neddesitz bei Sagard aufstellte. 2012 wechselte er ins größte Seebad der Insel, nach Binz. 2014 eröffnete er die Schau in Ahlbeck auf Usedom, 2019 kam Travemünde an der schleswig-holsteinischen Küste hinzu.

Jedes Jahr bestimmt ein neues Thema die Sandskulturen-Welten. Pro Ausstellung werden etwa 8000 Tonnen Sand benötigt, aus denen die Skulpturen entstehen. Er muss „jung und scharfkantig sein“. „Wir holen ihn inzwischen immer aus der Region, um lange Lieferwege zu vermeiden“, sagt van den Dungen.

Von oz