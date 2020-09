Prora hat jetzt eine Promenade

Prora

Der Ort Prora hat jetzt seine eigene Promenade. Am Freitag ist das neu erschlossene Quartier vor Block IV des einstigen „KdF-Seebades Prora“ offiziell eingeweiht worden. Die Marktpromenade, die die Proraer Allee direkt mit Block IV verbindet, ist ein Teil des Quartiers. Ebenso wie der Edeka-Markt, den Susanne Krüger betreibt und gestern ebenfalls eröffnet hat.

Ein Zentrum für Prora

Binz’ Bürgermeister Karsten Schneider (parteilos) nannte es ein historisches Ereignis. Für ihn sei es eine wichtige Säule in der Entwicklung, den Ortsteil Prora, der durch den NS-Bau geprägt ist, zu einem lebenswerten, nachhaltigen Ort zu entwickeln. „Es ist gigantisch, was sich hier in den vergangenen neun Jahren getan hat“, sagte er. „Es ist, als würde man neben Hamburg Hamburg noch einmal entwickeln“, fügte er hinzu. Zumindest eine Mitte habe Prora jetzt mit dem neu erschlossenen Gewerbestandort zwischen Proraer Allee und den Blöcken.

Marktpromenade mit zahlreichen Spiel- und Fitnessgeräten, neue Straßen und Gehwege sowie Begrünung: Für das neu erschlossene Quartier zeigte sich das Land großzügig. Die Kosten von rund 3,4 Millionen Euro wurden zu 90 Prozent gefördert. Die restlichen 400 000 Euro an Eigenanteil für die Gemeinde übernahm die Bauart GmbH architektur und design, die ihren Hauptsitz im bayrischen Amberg und Zweigniederlassungen in Binz und Leipzig hat. „Nicht zuletzt haben wir die Entwicklung von Prora auch der guten Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsunternehmen, dem Wirtschaftsministerium und dem Landesförderinstitut zu verdanken“, betonte das Gemeindeoberhaupt deshalb.

Infrastruktur soll weiter ausgebaut werden

Mit dem Bau des Edeka-Marktes und der Beteiligung an der Marktpromenade ist die Bauart GmbH aber noch nicht am Ende mit ihrem Wirken. „Wir haben hier noch mindestens zehn Jahre zu tun“, sagte Thomas Helm. Das Unternehmen hatte 2011 den Block IV der von den Nazis als „KdF-Seebad“ gebauten, aber nicht fertiggestellten und von der DDR als NVA-Kaserne genutzten Anlage erworben und ihn seitdem schrittweise mit einem breit gemischten Nutzungsprogramm mit Mietwohnungen, altersgerechtem Wohnen und Ferienwohnungen umgebaut. In Zukunft soll auch das Areal, wo jetzt schon der Edeka errichtet wurde, weiter wachsen. Denn wie das Gemeindeoberhaupt betont, sei für den Ort auch eine vernünftige Infrastruktur in Prora wichtig und vonnöten. Die Bauart GmbH plant drei weitere Gebäude. „Um auch die Bereiche Gesundheit, Dienstleistung und Einzelhandel abzudecken“, erklärte Helm.

Block V wird ab kommendem Jahr neues Leben eingehaucht

Ob dieses Vorhaben schon im kommenden Jahr angegangen wird, könne er noch nicht sagen. „Wir sind in Verhandlungen mit künftigen Betreibern. Und wir sind bemüht, 2021/2021 noch etwas zu eröffnen“, sagt der Bauart-Geschäftsführer. Auf alle Fälle aber stehe der Plan, im kommenden Jahr damit zu beginnen, den Block V aus dem Dornröschenschlaf zu holen. „Auch dort sollen sogenannte dauerhaft genutzte Wohnungen entstehen“, informiert er.

