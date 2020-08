Prora

Schon im Foyer des Umweltinformationszentrums begegnen den Besuchern ein Damhirsch und ein Seeadler. Zumindest virtuell auf der Leinwand tauchen sie mitten unter den Besuchern auf und stimmen auf die neue Dauerausstellung im Naturerbe Zentrum Rügen ein. „360° Naturerbe Prora“, heißt die multimediale Schau mit inhaltlich und technisch überarbeiteten Exponaten.

An interaktiven Säulen und mit Tablets sowie Virtual-Reality-Brillen lassen sich verschiedene Lebensräume spielerisch entdecken. Die Brillen bieten eine 360-Grad-Sicht von besonderen Standorten auf der DBU-Naturerbefläche Prora: Virtuell kann der Besucher die Feuersteinfelder besichtigen, auf Buhlitz Reste der ehemaligen Militäranlagen aufsuchen oder auf dem Rücken eines Seeadlers über die Boddenlandschaft fliegen.

An Hörstationen kommen Förster zu Wort

„Das hat schon was“, befand der Binzer Bürgermeister Karsten Schneider beim Ausprobieren. Mit einer Panorama-Projektion, die im Zeitraffer den Tag-Nacht-Rhythmus im Wald zeigt, taucht der Besucher in diesen Lebensraum ein - Vogelgezwitscher und Uhurufe inklusive. Sogenannte Hands-On-Säulen laden zudem dazu ein, umrundet und entdeckt zu werden. Die Module verdeutlichen die Vielschichtigkeit der Ökosysteme mit verschiedenen Interaktionsangeboten wie digitalen Memory- und Quiz-Spielen.

An Hörstationen kommen Förster, Naturschutzexperten und Besucher des DBU Naturerbes zu Wort. An einem weiteren Modul informieren Filmtrailer und eine interaktive Deutschlandkarte über Historie und die vielfältigen Lebensräume auf den DBU Naturerbeflächen in zehn Bundesländern. Und wem – wie vielen großen Dichtern schon – poetische Worte zum Thema Wald einfallen, der kann sie an einer „Schreibmaschine“ niederschreiben und somit Teil eines endlos langen sozialen Gedichtes werden.

Ab 1. September eingeschränkt zugänglich

Am Donnerstag wurden die neuen Ausstellungsmodule mit geladenen Gästen eingeweiht. Ab dem 1. September ist sie für alle Besucher eingeschränkt geöffnet. Denn ist ein Kraftakt, die Hygieneauflagen in Corona-Zeiten einzuhalten. Das war auch für die Ausstellungsmacher eine Herausforderung, denn die interaktive Schau soll kleine und große Besucher zum Anfassen und Mitmachen animieren. Mit im Boot waren die Agenturen „Die Etagen“ und „Cognitio Kommunikation und Planung“.

„Wir freuen uns, dass die Besucher sich mithilfe Neuer Medien auf die Besonderheiten der angrenzenden DBU Naturerbefläche Prora einlassen können“, erklärte Alexander Bonde, Generalsekretär der Deutschen Stiftung Umwelt ( DBU). Prora sei „die absolut am meisten besuchte Naturerbefläche bundesweit und die biologisch vielfältigste“, so Bonde.

Hörstationen vorerst geschlossen

„Die Schau können 50 Personen gleichzeitig sehen, jeder Besucher bekommt Einweg-Handschuhe“, erklärt Einrichtungsleiter Jürgen Michalski. Die Hörstationen müssen vorerst noch geschlossen bleiben. Im Waldkino können sich maximal sechs Besucher gleichzeitig aufhalten, in zwei anderen Bereichen jeweils nur drei Personen. An den regelmäßigen Führungen im Außengelände können zehn Personen teilnehmen.

Trotz Corona ist der Besucheransturm im Naturerlebniszentrum in Prora ungebrochen. Auch wenn die Ausstellungsräume im Umweltinformationszentrum am 19. März geschlossen werden mussten und lediglich die Wechselausstellung und die Boomhus Gastronomie seit Juni wieder zugängig sind, erklimmen seit Juli täglich 2500 bis 3000 Gäste den barrierefreien Baumwipfelpfad mit Lern- und Erlebnisstationen. „Wir hatten im Juni, Juli und August Besucherzahlen wie in den Vorjahren“, freut sich Jürgen Michalski.

2,2 Millionen Besucher seit 2013

Das Naturerbe Zentrum Rügen wurde 2013 in Kooperation mit der DBU von der Erlebnis Akademie AG bayerischen Bad Kötzting als Betreiber errichtet. Die gemeinnützige Tochter der DBU, die DBU Naturerbe GmbH, hat die rund 1900 Hektar große Fläche in Prora als Teil des Nationalen Naturerbes 2008 vom Bund übernommen und wird den ehemaligen militärischen Übungsplatz langfristig für den Naturschutz sichern.

Seit der Eröffnung seien 2,2 Millionen Besucher gezählt worden, informierte Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie. Die Zahlen beweisen, dass das Konzept erfolgreich umgesetzt wurde. Dieses sehe auch vor, alle fünf bis sechs Jahre neue Themen in die Dauerausstellung einzuarbeiten. Damit sei vor eineinhalb Jahren begonnen worden. Der schon für April geplante Einweihungstermin musste dann coronabedingt verschoben werden.

Tickets jetzt auch online zu kaufen

Neu im Naturerbe Zentrum ist auch der Verkauf von Online-Tickets. Der Eintritt kostet für Erwachsene 12 Euro, Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 9 Euro, Kinder bis 6 Jahre haben freien Eintritt. Geöffnet ist täglich von 9.30 Uhr bis 19 Uhr (letzter Einlass ist 17.30 Uhr).

Von Gerit Herold