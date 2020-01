Proras ereignisreiche Geschichte im 20. Jahrhundert

Prora

Dokumentationszentrum und Prora-Zentrum sind gewappnet für die kommenden Monate. Der Terminkalender der beiden Museumsstätten im nie vollendeten Kraft-durch-Freude-Bad (KdF-Bad) in Prora ist gefüllt. Sie beleuchten in ihren Ausstellungen, Führungen und Vorträgen einzelne Epochen des ereignisreichen 20. Jahrhunderts. Höhepunkte im Jahr 2020 sind Ausstellungen, Aktionstage sowie Seminare und Workshops. Mehrstündige Führungen zu Fuß oder mit dem Rad entlang der Anlage sollen den Größenwahn der Nationalsozialisten verdeutlichen.

Der Verein Prora-Zentrum musste Block 5 vor genau vier Jahren wegen Baufälligkeit verlassen und ist seitdem im Gebäude an der Schranke zur Jugendherberge untergebracht. „Wir haben das Beste aus dieser Situation gemacht und uns auf einer kleinen Fläche Ausstellungen und Workshops über die NS- sowie DDR-Geschichte gewidmet“, sagt Leiterin Susanna Misgajski.

Allerdings blieben anfangs die Besucher aus. Von den 20 000 Leuten, die sie jährlich noch im KdF-Block zählen konnte, waren nur noch ein paar Tausend geblieben. „In dem kleinen unscheinbaren Gebäude vermutete niemand eine geschichtshistorische Stätte. Erst die neuen Wegweiser führen nun auch Ortsfremde gezielt zu uns“, berichtet die Leiterin. Das macht sich in den Besucherzahlen bemerkbar. Waren es 2018 noch knapp 6000 Menschen, die den Weg ins Prora-Zentrum fanden, wurden im vergangenen Jahr mit 12 000 doppelt so viele gezählt.

DDR-Ausstellung hat viel Emotionen erzeugt

Für sie besonders erfreulich: Angebotene Projekte erhalten immer mehr Zuspruch. Kooperationen gibt es etwa mit Schulklassen aus Binz und Bergen, der Bundeswehr und der benachbarten Jugendherberge. Ein Höhepunkt im vergangenen Jahr war die Ausstellung „und dann sind wir an die Ostsee gefahren – DDR-Geschichte im Gespräch der Generationen“. „Die Leute haben von ihren eigenen Erfahrungen berichtet und über ihre Erlebnisse gesprochen. Dieses Thema hat viel Emotionen erzeugt“, sagt Susanna Misgajski.

Termine im ersten Halbjahr Prora-Zentrum Bis 6.3.: „Der Kalte Krieg. Ursachen – Geschichte – Folgen“ 10.3.–7.6.: „Für eine starke Republik! Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold 1924–1933“ 19.4.: Wanderfrühling und Aktionstag 18.5.: Internationaler Museumstag 14.6.–13.9.: „Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ 21.6.: Moving History – mit dem Fahrrad durch die Geschichte Proras Dokumentationszentrum 1.1.–15.3.: „Die Wilhelmstraße. 1933–45“ 1.1.–31.12.: „Von Prora hinter die Fronten – Vergessene Opfer deutscher Polizeibataillone“ 13.2.–31.12.: „Baustelle Prora 1936–2019“ 26.3.–16.8.: „Die Körper der SS – Ideologie, Propaganda und Gewalt“ 8. Mai: 75. Jahrestag – Tag der Kapitulation/Befreiung mit thematischem Filmprogramm 17. Mai: Internationaler Museumstag mit besonderem Programm Internet http://prora-zentrum.de https://www.proradok.de

Eine Gelegenheit, daran anzuknüpfen. Im August gibt sie in einem Vortrag Einblicke in die wechselvolle NS- und DDR-Geschichte der Anlage Prora. 30 Jahre nach der Deutschen Wiedervereinigung findet zwischen Juni und September die Ausstellung „Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ statt. Sie erinnert an den Protest gegen die Fälschung der DDR-Kommunalwahlen, Fluchtbewegung im Sommer und Massenproteste im Herbst, die die SED-Diktatur in die Knie zwangen.

Portal für Zeitzeugen

In Sachen Digitalisierung wird das Prora-Zentrum künftig eng mit der Universität Greifswald zusammenarbeiten. Wie etwa die Bundesstiftung „ Haus der Geschichte“ im Internet Zeitzeugen vom Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart zu Wort kommen lässt, „wollen wir auch eine Plattform bieten, auf der Bausoldaten ihre Erlebnisse erzählen, die zu Zeiten der Nationalen Volksarmee den Dienst an der Waffe verweigerten und in Prora ihren Dienst verrichteten“, sagt sie.

Susanna Misgajski, Leiterin des Prora-Zentrums, macht auf die Sonderausstellung aufmerksam, in der 160 zeithistorische Fotos und Dokumente des Kalten Krieges zu sehen sind. Quelle: Mathias Otto

Das Prora-Zentrum wird gemeinsam mit dem Dokumentationszentrum im Mai das Land MV vertreten und in Berlin eine Fachtagung zum Thema „ Prora im 20. Jahrhundert“ und die Herausforderungen an Prora als Erinnerungsort organisieren. Der diesjährige Runde Tisch der Gedenkstätten von MV wird Ende März in Prora stattfinden.

Sensationeller Fund

Auch im Dokumentationszentrum sind die Verantwortlichen für das Jahr 2020 gut vorbereitet. Derzeit befindet sich eine Baustelle vor dieser Stätte, was laut Leiterin Katja Lucke aber nicht zu Beeinträchtigungen führen wird. Ganzjährig wird hier geöffnet sein. Sie blickt zudem auf ein erfolgreiches Jahr zurück. „2019 hatten wir trotz der Baustellen einen Besucherrekord“, sagt sie. „Auch wenn in unserem Bauabschnitt irgendwann die Sanierung beginnt, was aber definitiv nicht 2020 sein wird, werden wir nicht schließen, sondern einen Ersatzstandort haben“, sagt sie.

Einer der Höhepunkte hier ist die eigene Werkausstellung „Baustelle Prora“, die am 13. Februar eröffnet wird. Durch einen zufälligen Kellerfund sind einige Pläne aus dem Nachlass von Adolf Leber, dem Chefstatiker von Clemens Klotz (Architekt des KdF-Seebades Rügen) aufgetaucht. „Davon werden wir einige in der Werkausstellung zeigen und sie mit bisher nicht oder kaum veröffentlichten weiteren Film- und Fotodokumenten kommentieren oder auch kontextualisieren“, so Katja Lucke. Aktuelle Fotos werden den historischen Perspektiven gegenübergestellt. „Wir wollen angesichts des rasanten Veränderungsprozesses in Prora veranschaulichen, was stand und heute steht“, sagt sie.

„2019 hatten wir trotz der Baustellen einen Besucherrekord. Auch wenn in unserem Bauabschnitt irgendwann die Sanierung beginnt, was aber definitiv nicht 2020 sein wird, werden wir nicht schließen.“ Katja Lucke, Leiterin des Dokumentationszentrums in Prora. Quelle: Uwe Driest

Außerdem wird die Wanderausstellung „Die Körper der SS – Ideologie, Propaganda und Gewalt“ im März in das Dokumentationszentrum geholt, eine Ausstellung des Erinnerungsorts und Gedenkstätte 1933 bis 1945 Wewelsburg in Kooperation mit Studierenden der Universität Paderborn.

Vorfreude auf neue Stätte

Obwohl die Vorfreude überwiegt, müssen beide Einrichtungen noch warten, bis sie gemeinsam unter einem Dach ihre Ausstellung unter dem Thema „ Prora im 20. Jahrhundert“ präsentieren können. Diese wird sich der Geschichte in Zeiten des Nationalsozialismus, der militärischen Nutzung in der DDR und dem umstrittenen Umgang mit der Immobilie in der Zeit nach dem Mauerfall widmen. Der letzte unsanierte Prora-Block 5, eine Hinterlassenschaft der Nationalsozialisten, wurde 2018 verkauft.

Im Mittelteil soll das von Historikern seit Langem geforderte Bildungs- und Dokumentationszentrum entstehen. Wann aber hier die Bagger rollen, ist noch unklar. Susanna Misgajski hofft, dass sie so schnell wie möglich ihre Ausstellungsstücke in Kartons verpacken und diese am neuen Ort aufstellen oder anbringen kann. Sie schätzt die Lage aber realistisch ein: „So schön dieser Gedanke ist, einige Jahre werden noch vergehen.“

Von Mathias Otto