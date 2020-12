Den Landwirten in MV reicht es: Sie demonstrieren am Freitag mit vier Trecker-Konvois gegen die Agrarpolitik von Land und Bund sowie gegen die „ruinöse Preispolitik“ des Lebensmitteleinzelhandels. In Schwerin und den Regionen Rostock, Greifswald-Stralsund und Neubrandenburg kann es eng werden.