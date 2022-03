Psychologische Hilfe für Geflüchtete in MV: Warum Gespräche jetzt so wichtig sind

Stralsund

Tagelang eingepfercht in Luftschutzbunkern, Bomben, die nur einen Meter entfernt einschlagen. Tränen beim Abschied, als Frauen und Kinder ihren geliebten Mann, ihren Vater zurücklassen müssen. Eine gefährliche Flucht, bei der sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Das alles zu verarbeiten – ist nicht leicht.

Bereits 3500 Geflüchtete aus der Ukraine haben sich bei der Ausländerbehörde in Mecklenburg-Vorpommern registriert, rund 600 sind im Landkreis Vorpommern-Rügen bereits angekommen. Neben den Grundbedürfnissen – Kleidung, Essen und einem Dach über dem Kopf – benötigen viele auch psychologische Unterstützung. Doch Therapieplätze sind rar, die Wartelisten lang. Ein neues Projekt des Psychosozialen Zentrums in Greifswald (PSZ) und der Initiative „Gemeinsam für psychische Gesundheit“ in Kooperation mit dem Lehrstuhl für klinische Psychologie und Psychotherapie soll nun Abhilfe schaffen. Doch die Situation ist schwierig: „Wir haben noch keine optimale Lösung“, sagt die Stralsunderin Jana Michael, Integrationsbeauftragte des Landes MV.

Neues Projekt soll Beratung ermöglichen

„In erster Linie geht es um niedrigschwellige kostenfreie Beratungsangebote, bei denen Betroffene des Angriffskrieges über ihre Ängste und Erfahrungen sprechen können“, Professorin Eva-Lotta Brakemeier. Quelle: Wally Pruß

Das neue Projekt sei aber immerhin ein großer Schritt. Zusammen mit Sprachvermittlern und Psychotherapeuten des ganzen Landes sollen Geflüchtete bei der Verarbeitung der Erlebnisse schnell und möglichst unkompliziert unterstützt werden. „In erster Linie geht es um niedrigschwellige kostenfreie Beratungsangebote, bei denen Betroffene des Angriffskrieges über ihre Ängste und Erfahrungen sprechen können“, erklärt Eva-Lotta Brakemeier, Professorin an der Universität Greifswald, die zusammen mit Florian Harder, Leiter des PSZ, das Projekt initiiert hat. „Bei Bedarf können wir auch Kurzzeittherapien anbieten oder eine psychiatrische Behandlung vermitteln.“

Bei einem ersten Treffen am vergangenen Freitag konnte Eva-Lotta Brakemeier bereits 39 Personen für ihr neues Projekt begeistern. Quelle: privat

Dabei handle es sich nicht um eine gezielte Traumatherapie. In den Krisengesprächen soll vor allem eines vermittelt werden: Halt. „Wir möchten ihnen Sicherheit und Geborgenheit geben, das steht an erster Stelle“, betont die Professorin. Die Stralsunder Psychologin Sabine Dittrich kann das nur bestätigen. „Die Gespräche sind wie eine Art Wärmflasche“, berichtet die Stralsunderin von ihren eigenen Erfahrungen. Sie selbst arbeite seit 2015 mit Geflüchteten aus Syrien und Afghanistan.

„Es geht einfach darum, ein Gespräch in einer angenehmen Atmosphäre anzubieten“, erzählt sie. Die Sprachbarrieren können dabei zwar schwierig sein, doch braucht es oft „keine perfekten Sprachkenntnisse“, meint die Psychologin. „Wir vermitteln den Betroffenen, dass sie mit uns nicht über die traumatischen Erlebnisse sprechen müssen, vielmehr geht es darum gemeinsam die Trauer und den Schmerz über Verluste auszuhalten, sich darauf zu besinnen, was sie nicht verloren haben und anschließend auch über Chancen und neue Möglichkeiten zu sprechen“, berichtet die Greifswalder Professorin.

Kampf um die wenigen Plätze

Nicht alle Geflüchteten würden an einer Posttraumatischen Belastungsstörung leiden, diese könne aber unter bestimmten Vorbelastungen durchaus entstehen. „Mithilfe der Krisengespräche kann dem vorgebeugt werden“, so Eva-Lotta Brakemeier. Umso wichtiger sei ein gutes Netzwerk an Psychologen, die im Fall der Fälle Therapien anbieten können. Finanzierung spielt dabei jedoch eine nicht unwesentliche Rolle. „Wir können zumindest unsere Sprachmittler entlohnen. Eine Stelle für die Koordination des Projektes wäre zudem sehr hilfreich.“

„Das ist erst der Anfang, es werden noch viel mehr Menschen kommen und Hilfe benötigen“, Jana Michael, Integrationsbeauftragte des Landes MV. Quelle: privat

Die Finanzierung des Projektes erfolgte bisher mithilfe von Spenden über 2000 Euro der Sparkasse Vorpommern, vermittelt über den Greifswalder Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) und weiteren 2000 Euro der Universität Greifswald. Das reiche aber lange nicht aus. Zumal es sich bisher „nur um die Spitze des Eisberges handelt“, meint Integrationsbeauftragte Jana Michael. „Das ist erst der Anfang, es werden noch viel mehr Menschen kommen und Hilfe benötigen.“

In ganz MV gibt es dafür nur eine einzige Möglichkeit, das Psychosoziale Zentrum in Greifswald. Dieses würde jedoch nur noch bis Juni finanziert werden. „Wenn jemand außerhalb der Krisengespräche Therapie benötigt, kann eine lange Wartezeit entstehen“, meint die Integrationsbeauftragte. Auch eigenständige Psychotherapeuten hätten kaum Kapazitäten. „Bei mir warten Patienten teilweise bis zu sechs Monate auf einen Platz“, ordnet Sabine Dittrich ein.

Optimale Lösung noch nicht gefunden

„Für Geflüchtete aus der Ukraine wären vor allem Gruppen- und transkulturelle Therapien sinnvoll“, sagt Jana Michael. Doch dafür brauche es geschultes Personal, das die Gespräche leiten und im besten Fall Russisch oder Ukrainisch sprechen kann. „Das ist wichtig, die Menschen müssen sich verstanden fühlen.“

Als Integrationsbeauftragte sei sie daher im Gespräch mit Trägern und Organisationen, um eine psychologische Versorgung zu gewährleisten und die neuesten Erkenntnisse weiterzugeben. „Eine optimale Lösung haben wir noch nicht gefunden, aber wir alle geben unser Bestes“, so Jana Michael.

Von Barbara Waretzi