Pünktlich zu Himmelfahrt: Seebrücke in Sellin auf Rügen eröffnet wieder

Sellin

Wer derzeit zur Selliner Seebrücke möchte, läuft zu Fuß die 87 Stufen der Himmelsleiter oder die seitlichen Abgänge zum Strand runter. Der Fahrstuhl ist außer Betrieb. „Eine Maßnahme, um die weitere Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern“, steht auf dem Hinweisschild am Schrägaufzug.

Seit dem 16. März sind deshalb auch Palmengarten, Kaiserpavillon und Balticsaal auf der Seebrücke geschlossen. Nun öffnen sich am 21. Mai wieder die Schotten. Wenn auch in abgespeckter Form.

130 Sitzplätze verloren

Gerade fährt das Fahrzeug der Kurverwaltung von der Brücke runter. Stühle und Tische füllen die Ladefläche des Transporters. Sie stehen sonst in den Restaurantbereichen des Brückenhauses. Nun werden sie ins Möbellager verfrachtet. „Wir haben ungefähr 130 Sitzplätze verloren“, bedauert Wilhelm Wolff, Leiter der Seebrücke.

Von den 38 Mitarbeitern inklusive Saisonarbeitern, Praktikanten und Lehrlingen, die seit März in Kurzarbeit sind, kommen ab Himmelfahrt 25 wieder an Bord. Die Küche hat von 12 bis 20.30 Uhr geöffnet mit einer Pause von 16 bis 17 Uhr.

„Wir haben schon die ersten rund 20 Reservierungen“, freut sich Wilhelm Wolf. Im Idealfall sollten die Gäste reservieren, aber notwendig sei dies nicht. „Wir werden niemanden wegschicken“, so Wolff.

100 Sitzplätze für den Restaurantbetrieb werden ab 21. Mai drinnen und draußen zur Verfügung stehen. Dazu ist auf der linken Seite der Palmengarten und die Terrasse draußen davor geöffnet. Der Kaiserpavillon auf der rechten Seite kann als Schlecht-Wetter-Alternative genutzt werden. Die rechte Terrassenseite bleibt für Hochzeitsempfänge reserviert.

Erste Trauung am 23. Mai

Denn auch Trauungen mit bis zu 25 Personen sind nun wieder an der beliebtesten Außenstelle des Standesamtes Mönchgut-Granitz möglich. Am 23. Mai kommt die erste Hochzeitsgesellschaft mit zehn Gästen. „Wir hatten viele Absagen aufgrund der Situation. Große Hochzeitsgesellschaften wurden ins nächste Jahr verschoben“, erzählt Bankettchefin Julia Marosi.

Sind sonst jährlich rund 200 bis 300 Eheschließungen auf der Seebrücke, so werden es in diesem Jahr 80 bis 100 sein, schätzt Marosi. Sie kümmert sich um die Hochzeiten und Feierlichkeiten sowie um Veranstaltungen.

Historischer Vortrag im Balticsaal

Geplant war traditionell ein Programm zum Herrentag auf der Seebrücke. Doch der Auftritt der Band Blues Rausch nachmittags und die Frank-Sinatra-Show am Abend seien von den Behörden nicht genehmigt worden. Stattfinden wird dafür am 26. Mai um 19.30 Uhr ein historischer Vortrag mit Silke Wilcke. Für den nötigen Sicherheitsabstand sei der Balticsaal groß genug. Hier finden nun 75 statt sonst 150 Besucher Platz.

„Als wir erfuhren, dass wir wieder öffnen, hatten wir ein lachendes und ein weinendes Auge, weil es so lange gedauert hat, bis genaue Informationen ankamen. Nun ändert sich alle zwei Tage etwas. Die Planungssicherheit fehlt“, meint Wilhelm Wolff und ergänzt: „Der April und der Mai fehlen. Das wieder reinzuspielen, ist nicht realistisch.“

Wilhelm Wolff kennt durchaus schwierige Zeiten für die Seebrücke. Seit sechs Jahren hat der 31-Jährige das Sagen auf dem Selliner Flaggschiff und erinnert sich noch an den schweren Start zur Saison 2014, als die Gemeinde nach erfolgloser Betreibersuche das Kommando auf der Seebrücke übernommen hatte. Der kommunale Eigenbetrieb Kurverwaltung leitete fortan den Restaurant- und Veranstaltungsbetrieb. Die monatliche Pacht von 15 000 Euro, die die Vorpächter drückte, musste nun selbst erwirtschaftet werden.

„Die Seebrücke hat sich sehr gut entwickelt, die Gästezahlen sind ständig gestiegen“, so Wolff. Seine Mannschaft sei froh, wieder loszulegen. Die Zwangspause haben die Mitarbeiter für eine komplette Grundreinigung des Gebäudes genutzt. Zudem wurde das Geländer die Treppe hoch neu gestrichen.

Strandversorgung ab 1. Juni

Am 1. Juni sollen dann auch der Pavillon für die Strandversorgung mit Eis, Backfisch und Currywurst und der Kiosk für Fischbrötchen und Eis auf der Plattform hinter dem Brückenhaus öffnen. Seit Montag legen an dem 394 Meter langen Selliner Seesteg wieder Fahrgastschiffe an.

Und am 21. Mai will auch die Tauchgondel am Brückenkopf wieder in der Ostsee versinken. „Zu den regulären Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr“, hieß es Dienstag auf OZ-Nachfrage. „Was fehlt, sind nur noch die Gäste, wir sind startklar“, so Julia Marosi.

Von Gerit Herold