Putbus

Claudia Fiedler wuchs im Ruhrgebiet auf, studierte Kunst und arbeitete in ihrem Beruf, bis sie sich für eine Neuorientierung als Cutterin entschied. Sie lernte ihren heutigen Partner kennen und nachdem das Paar sich anlässlich eines Besuchs bei Stralsunder Freunden in die Insel Rügen verliebt hatte, wurde 2005 der Lebensmittelpunkt dorthin verlegt.

Ölmaltechnik nach Bob Ross

Ein Jahr zuvor hatte die heute 48-Jährige einen Lehrgang der Ölmaltechnik nach Bob Ross belegt, einem Amerikaner, der seine Technik über TV-Sendungen präsentierte. Claudia Fiedler war davon so begeistert, dass sie ihre eigene Technik in diese Richtung weiterentwickelte. Heute gibt sie selbst Malkurse in ihrem Atelier in Putbus und vermietet Gästezimmer.

Nebenbei plant sie die Anlage eines Gartens und geht mit Hündin „Ruby“ spazieren. „Ich verwende keinen Gedanken darauf, Rügen wieder den Rücken zu kehren, weil ich die Landschaft und das Meer liebe und viele liebe Freunde gewonnen habe“, sagt sie.

Von Christa Driest