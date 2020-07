Putbus

Die Veranstaltungsreihe „Musikalisches Picknick“ begleitet Musikfreunde mit neun Einzelveranstaltungen durch den Sommer 2020. Gestartet ist die zehnte Auflage dieser Reihe am 6. Juli und findet bis zum 31. August immer montags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr statt. Die Veranstaltungen finden jeweils im Putbusser Schlosspark an den Schlossterrassen bei freiem Eintritt statt. Bekannte Künstler der Insel werden hier auftreten.

Mittlerweile ist der Musik-Sommer in Rügens Kulturstadt zu einer echten Kult-Veranstaltung geworden. „Man trifft sich mit Freunden oder setzt sich einfach zum Entspannen auf den Rasen“, teilen die Veranstalter mit. Und weiter: „Kommen Sie mit Picknickkorb und -decke oder einfach nur mit guter Laune in den Park und erfreuen sich an den musikalischen Klängen.“

Die Guitarreros

Einen großen Parkplatz finden Besucher am Wreechener Weg auf der Höhe des Marstalls. Weitere Parkplätze befinden sich am Markt oder am Wildpark. Zu erreichen ist der Park ebenfalls bequem mit dem Rasenden Roland.

Das nächste „Musikalische Picknick“ findet am 20. Juli statt. Das Motto lautet „Die Guitarreros – unsere Gitarren-Virtuosen“. Eine Woche später am 27. Juli lautet die Veranstaltung „Waldgänger – Alles handgemacht!“

