Ein Stück Kultur kehrt zu Pfingsten sichtbar auf Deutschlands größte Insel zurück. Die Kulturstiftung Rügen zeigt in der Orangerie in Putbus eine Ausstellung unter dem Titel „Hingabe und Versuch“ mit Arbeiten von Jürgen Weber. Die Schau wird am Sonntag, dem 23. Mai, von 17 Uhr an unter Einhaltung der Corona-Regeln und in Anwesenheit des Künstlers eröffnet.

Die Ausstellung umfasst neben Malerei, Zeichnung und Grafik auch Plastiken des Künstlers. „In allen Genres ist Weber von expressiver Wucht. Seine Leinwände, Blätter und Skulpturen strotzen von heftiger Körperlichkeit und Bewegung. Seine Landschaften sind von überbordender Farbigkeit. Seine Arbeiten sind Eins-zu-Eins-Übertragungen seiner tiefen Empfindungsfähigkeit, seiner sinnlichen Wahrnehmungskraft.

Häufiges Motiv: Der Tanz

Ihn bewegt ’was vor sich geht in der Tiefe der Seele, was uns erfüllt und erregt, was zittert, schwingt und lebt’“, sagt Reinhard Litty, Vorstandsmitglied der Kulturstiftung. Geradezu folgerichtig sei daher der Tanz ein häufiges Motiv, vor allem Tango, den Weber und seine Lebensgefährtin Rosi Radde so sehr lieben. In der für ihn typisch offenen Art, stellt er ihr einen Teil seiner Ausstellungsfläche zur Verfügung.

Jürgen Weber ist im April 85 Jahre alt geworden. Er studierte an der Hochschule für Bildende Künste in Dresden unter anderem bei Max Schwimmer. Dann verschlug es ihn an die Ostseeküste. Heute wohnt und arbeitet er freischaffend in Rostock. In der Eselflöterstraße, gegenüber dem Restaurant „Blauer Esel“, unterhalten er und seine Lebenspartnerin kleine Verkaufsgalerie. „Dort ist er häufig anzutreffen, immer neugierig und gesprächsbereit“, weiß Litty.

Ausstellung bis 11. Juli

Jürgen Weber hat unter anderem 2013 in der Kunsthalle Rostock ausgestellt, der er auch 2016 ein Konvolut an Arbeiten aus den Jahren 1978 bis 2010 schenkte. Bereits 2006 erhielt er den Kunstpreis der Hansestadt Rostock.

Nach der Eröffnung ist die Ausstellung noch bis zum 11. Juli in der Orangerie zu sehen – immer mittwochs bis sonntags jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr.

Von Chris Herold