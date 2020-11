Putbus

Ist Hochsaison in Putbus, ist die Stadt überfüllt. An manchen Tagen wird es für Autofahrer schwer, einen geeigneten Stellplatz für ihre Fahrzeuge zu bekommen. Zudem breiten sich immer mehr Busse aus, die Tagestouristen zum Schlosspark, Theater oder Hafen Lauterbach bringen. Das will die Stadt ändern. Das Konzept für den ruhenden Verkehr soll nicht komplett auf links gedreht werden, aber einige Änderungen müsse es schon geben – etwa bei den Gebühren.

Die Mitglieder verschiedener Ausschüsse haben nun die Parkplatzsituation – vor allem am Circus, Markt und Lauterbach – unter die Lupe genommen und Vorschläge gemacht, diese grundlegend zu verbessern. Alternativen zur jetzigen Situation kam etwa vom Bauausschuss, der sich dafür aussprach, die Gebühren maßvoll zu erhöhen und die Zeit der Gebührenpflicht von 18 auf 20 Uhr zu verlängern.

Gleiche Tarife für Bus und Pkw

Was würde die Änderung für die einzelnen Parkplätze im Stadtgebiet bedeuten? So ist es aktuell um die Bezahlung in Putbus bestellt: Am Circus und am Markt ist das Parken täglich von 8 bis 18 Uhr kostenpflichtig. Busse wie Pkw zahlen pro Stunde einen Euro, 1,5 Euro für zwei Stunden und zwei Euro für drei Stunden. Die Tageskarte kostet vier Euro.

Anders sieht es im 2,5 Kilometer entfernten Ortsteil Lauterbach auf dem neuen Großparkplatz aus. In der Zeit von 8 bis 18 Uhr zahlen Autofahrer 50 Cent pro Stunde (Bus: einen Euro), für zwei Stunden einen Euro (Bus: 1,50 Euro), für drei Stunden 1,50 Euro (Bus: zwei Euro) und für die Tageskarte vier Euro (Bus: fünf Euro). Zwei Stunden länger zahlen Gäste, die ihr Auto direkt am Hafen abstellen (8 bis 20 Uhr), sie zahlen aktuell 50 Cent für 30 Minuten und für eine Stunde einen Euro. Dafür ist die maximale Haltezeit hier auf zwei Stunden (zwei Euro) begrenzt.

Gebühren verdoppeln

Die ungleiche Behandlung von Bussen und Pkw stößt auf Unmut. „Aus dem Bauausschuss kam deshalb die Idee, die Gebühren für Busse anders zu berechnen. Ein Bus benötigt mehr Parkfläche, also müsste auch das Doppelte verlangt werden“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). Also für eine Tageskarte zehn Euro. Mehr dürfe allerdings nicht verlangt werden. „Zu hohe Gebühren würden nur dazu führen, dass an den Stränden in den Ortsteilen geparkt wird.“

Der wohl idyllischste Parkplatz befindet sich am Hafen Lauterbach. Dies ist die komfortabelste Stellfläche für Gäste, die am Hafen flanieren oder sich von den einheimischen Gastronomen verwöhnen lassen wollen. Hier hat es laut Bürgermeisterin seit 2004 keine Erhöhung mehr gegeben. „Deshalb mein Vorschlag: Wir erhöhen auf diesen Plätzen die Gebühren auf das Doppelte. Wir haben dort eine prädestinierte Lage. Wer nicht so viel Geld ausgeben will, kann den Großparkplatz einige hundert Meter entfernt nutzen“, sagte Stefan Holz, Mitglied im Tourismusausschuss.

Unterschiedliche Preiskategorien

Beatrix Wilke warb dafür, unterschiedliche Preiskategorien am Markt und Circus im Vergleich zu Lauterbach einzuführen. Denn damit soll das größte Problem angegangen werden – die Busse im Ort. Um sie aus dem Stadtkern herauszubekommen, sollten die Preise in Lauterbach günstiger gestaltet werden. „Das ist auch die Meinung im Bauausschuss gewesen. Wir wollen Busse im Stadtzentrum nicht verbieten, sie aber durch eine finanzielle Lenkung nach Lauterbach schicken. Hier könnten die Gebühren so belassen werden, wie sie sind, oder leicht erhöht. Jedenfalls so, dass es für die Busse unattraktiv wird, in der Stadt zu parken“, sagt sie.

Diese Idee stieß auf eine breite Mehrheit im Tourismusausschuss. „Busfahrer gehen meist eh nicht die Runde durch den Park mit den Fahrgästen mit, sondern sitzen im Bus und warten. Lassen wir sie nach Lauterbach fahren. Dann können sie sich in dieser Zeit die Füße am Hafen vertreten“, so Torsten Thiede.

Parkfläche für Busse am Markt

Am Circus könne es umsetzbar sein, nur was ist mit dem Theater, wenn dort wieder geöffnet ist, wollte Stefan Holz wissen. Viele Fahrer würden nicht den Weg nach Lauterbach nehmen, um dort zu warten. Deshalb seine Idee, am Markt, etwa von der Apotheke bis zum Deutschen Haus, eine Fläche zu bestimmen, auf der sie stehen können.

Die Ideen wurden gesammelt. Ob nun umgesetzt wird, was die Kommunalpolitiker in den vergangenen Tagen erarbeitet haben, entscheiden die Stadtvertreter in ihrer nächsten Sitzung. Diese findet am 30. November statt und beginnt in der Aula der Schule am Park um 18.30 Uhr.

Von Mathias Otto