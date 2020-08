Putbus

Menschen sprechen mit den Augen, mit den Händen und auch mit dem Mund. Menschen, die in ihrer sprachlichen Kommunikation eingeschränkt sind, müssen durch Gebärden, grafische Symbole oder technische Hilfen lernen, wie sie dennoch am Leben teilnehmen können. Besondere Unterstützung benötigen dabei die Kinder und Jugendlichen des Sonderpädagogischen Zentrums für mehrfachbehinderte Hörgeschädigte in Putbus ( SPZ).

„Worte allein in Gebärdensprache zu sehen oder zu verstehen, bedeutet, sich in einem eigenen Universum zu bewegen“, sagt Lehrerin Ellen Behnke. Gemeinsam mit Monika Schönburg und Anne Wende vom Projekt „Künstler für Schüler“ führt die Schule daher eine Woche lang mit sieben Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren das Projekt „Tanzende Hände“ durch.

Dabei wird die Gebärdensprache in Siebdruck und Tanz übersetzt, so dass die Kinder Gefühle wie Freude, Liebe, Wut und Träume auszudrücken lernen, „damit auch hörende Menschen einen Zugang zu dieser fremdartige Sprache finden“.

Sprache in Bild und Tanz als Brücke zwischen Akteuren und Publikum

Anne Wende zeigt den Schülern, wie sie das gebärdensprachliche Fingeralphabet, die sogenannten Daktyl-Zeichen, als Drucke erstellen können, mit denen sie in der anschließenden Tanzperformance Gefühle darstellen können. „Worte, Bilder und Namen fügen sich im Tanz aus Zeichen des Fingeralphabets zusammen, lösen sich wieder und fügen sich durch die Bewegungen der Kinder zu neuen Wörtern und Bildern zusammen“, erklärt Monika Schönburg. So entsteht eine Sprache, die bei einer abschließenden Tanzperformance im September in Ribnitz-Damgarten als Brücke zwischen Akteuren und Publikum dient.

„Die Maskenpflicht gilt dabei nicht für hörgeschädigte Kinder, weil die das Gesichtsfeld ihres Gegenübers für die Kommunikation benötigen“, sagt Torsten Jahnel, der das SPZ Putbus seit vier Jahren leitet. In der auf Rügen einzigen Einrichtung ihrer Art werden 40 Kinder in sechs Lerngruppen unterrichtet.

Weil das SPZ auch ein Wohnheim führt, in dem derzeit 14 der Kinder leben, reicht das Einzugsgebiet von Vorpommern bis nach Hamburg und Lübeck.

