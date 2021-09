Putbus

Die Galerie Atelier Rotklee zeigt in den kommenden Wochen die Ausstellung mit dem Titel „Schach!“. Gemeint ist dabei nicht nur die Darstellung von Schachfiguren, wenngleich es die mit einbezieht. Die Galeristen Walter G. Goes, Günther Haußmann und Frank Otto Sperlich wollen nicht über das Schachspiel reden und über seine Regeln. Wohl aber über die Philosophie, die ihm zugrunde liegt, und die Parallelen ins wirkliche Leben. Darüber, was sich über Schach noch denken lässt und was ein Künstler dazu sagen kann.

Zwölf Künstler haben ganz unterschiedliche Werke zu diesem Thema eingereicht. Neben einer Skulptur aus Stahl oder umfunktionierten Schaufensterpuppen tauchen auch Schachmotive auf Leinwand auf. „Bei den eingereichten Arbeiten sieht man, dass Schach alles ist, im Grunde genommen das ganze Leben“, sagt Frank Otto Sperlich.

Man könne jedes beliebige Objekt nehmen und mit Schach in Beziehung bringen. Schach gelte als das friedliche Spiel. Es habe etwas Beruhigendes. „Schach kann aber auch anders aufgefasst werden und kriegerisches Spiel sein. Es hat also auch etwas sehr Martialisches. Auch das ist eine Auffassung. Andere vergleichen ihr Leben mit einem Schachspiel“, sagt er.

„Das Leben bietet Schach“

Etwa der Künstler Matthias Langer, er hat Trauerkarten auf eine Fotoschale montiert als Fotografie. „Er sagt: Das Leben bietet Schach, bis zum Schachmatt“, so Frank Otto Sperling. Für die Antwortschreiben hat der Künstler alle Briefe fotografiert, „einem nach dem anderen als analoge Mehrfachbelichtung auf einem Film“, so Matthias Langer.

In der Galerie steht auch eine Figur, die eine Burka trägt. Auf den ersten Eindruck gilt sie als das am wenigsten verständliche Objekt, das in dieser Ausstellung direkten Bezug zur Krise in Afghanistan nimmt. „Was hat die Burka mit dem Schachthema zu tun? Es ist schon eindrücklich, dass etwa die Künstlerin erklärt hat, wo sie das eigentlich her hat, wer das ist, wer dahinter gesteckt hat“, so Günther Hausmann. Diese Burka hatte wirklich jemand getragen, die Frau lebt seit einigen Jahren in Greifswald.

Burka als Symbol für die Vorgänge in Afghanistan

„Die Taliban haben dem Westen Schach geboten. Meine Überlegung dazu ist, dass nicht immer die besten Spieler ein Schach bieten“, sagt er. Die Dame ist immer die stärkste Figur im Spiel. „In Afghanistan ist die Frau die schwächste Figur geworden, es gehen alle Frauenrechte zurück. Die Burka ist somit das Symbol für die Vorgänge in diesem Land“, sagt er.

Die Ausstellung in der Galerie Rotklee ist noch bis zum 31. Oktober zu sehen. Geöffnet ist donnerstags bis sonntags von 13 bis 17 Uhr.

Von Mathias Otto