Putbus

Susana Schmidt kam in Berlin zur Welt und wuchs, da sie einen spanischen Vater hat, in der Region Kastilien auf. Nach der Schulzeit begann sie in Salamanca ein Studium der Geschichte mit dem Schwerpunkt Lateinamerika. Sie promovierte und ging im Jahr 2010 nach Berlin. Ein Jahr später übersiedelte die heute 42-Jährige der Liebe wegen nach Rügen und 2012 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Susana Schmidt lebt mit ihrer Familie in Putbus und arbeitet im Bioladen am Markt, den eine Freundin betreibt. „Da ich in meinem eigentlichen Metier hier nicht tätig sein kann, mache ich das sehr gern“, meint sie.

Anzeige

In der Freizeit pflegt sie den Garten und singt im „Vocal-Ensemble“. Außerdem gibt sie gemeinsam mit ihrem Mann, dem Maler Egon Arnold, die sogenannten „Bindfaden-Bücher“ heraus, die sich mit Künstlern des Ostsee-Raums befassen. „Auf Rügen habe ich mich sofort wohlgefühlt – die Nähe zur Natur macht die Insel lebenswert“, meint die Historikerin.

Von Christa Driest