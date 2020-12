Putbus

Gerade erst ist der Weihnachtsstern an der festlichen Tanne am Markt in Putbus angebracht und schon in der darauffolgenden Nacht gestohlen worden. Die Polizei bittet zur Aufklärung der Tat um Hinweise aus der Bevölkerung.

Entwendet wurde der mit LEDs beleuchtete Stern, der einen Durchmesser von 40 Zentimetern hatte und einer Stromleitung von vier Metern ausgestattet war, bereits in der Nacht vom 3. zum 4. Dezember direkt vom Baum vor der Stadtverwaltung in Putbus (Markt 8). Der Schaden wurde auf rund 100 Euro geschätzt.

Wer in der betreffenden Nacht etwas Auffälliges beobachtet hat, teilt dies dem Polizeihauptrevier in Bergen (Tel. 03838 / 8100) mit. Hinweise können aber auch über die Internetwache der Landespolizei unter www.polizei.mvnet.de gegeben werden.

Von Anja Krüger