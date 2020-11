Putbus

Das Gebiet um Putbus ist beliebt bei Campern, besonders das Wildcampen an den Stränden in den Ortsteilen. In der vergangenen Saison habe dies überhand genommen, sagt Torsten Thiede, der für die Fraktion „Unser Wissen für Putbus“ Mitglied im Tourismus-Ausschuss ist. „Wir müssen schnell Abhilfe schaffen und vorbereitet sein für die nächste Saison“, sagt er.

Putbus war schon immer ein beliebtes Ausflugsziel für Rügen-Reisende. Durch die Corona-Pandemie waren in diesem Jahr mehr Menschen im eigenen Land unterwegs. Und viele Urlauber landeten mit ihren fahrbaren Untersätzen in Putbus. Genauer gesagt in den Ortsteilen. Etwa in Neuendorf, Groß Stresow oder Neukamp in erster Reihe mit Blick zum Wasser.

„Spricht sich auf Facebook rum“

„Für Wohnmobilisten macht Putbus gegenwärtig viel Werbung. Weil hier das Campen gratis ist, deshalb kommen sie ja so gerne. Das spricht sich auf Facebook und Instagram rum. Sie kommen nächstes Jahr wieder. Und sie werden uns überrollen“, sagt Torsten Thiede. Und dann sei kein Durchkommen wie in diesem Jahr möglich, wenn sie an markanten Punkten querfeldein parken. „Wir machen uns das Leben als Stadt selbst schwer. Diese Camper haben den gleichen Obolus zu zahlen, wie jeder andere Gast auch“, sagt er.

Größtenteils herrscht Einigkeit über diese Aussage. „Wir müssen es den Wildcampern so schwer wie möglich machen, beziehungsweise sie aus diesen Orten herausbekommen und über Alternativen nachdenken“, so der neu gewählte Ausschuss-Vorsitzende Dr. Horst Korn. Aber wie? Gemeinsame Kontrollaktionen zusammen mit der Polizei wie in diesem Jahr haben nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Mitarbeiter des Ordnungsamtes können auch nicht alleine losziehen, kontrollieren und Wildcamper abstrafen. Das Problem dabei: Sie verfügen nicht über ein Personenfeststellungs-Recht wie etwa die Polizei, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos). „Das heißt, wenn sie nicht freiwillig ihren Namen und ihre Adresse nennen, können wir nichts machen.“

46 offizielle Stellflächen für Wohnmobile

Derzeit gibt es im Stadtgebiet ausschließlich in Lauterbach 46 offizielle und kostenpflichtige Stellflächen für Camper und Wohnmobile. Viel zu wenig, findet Torsten Thiede. Er möchte die städtischen Parkflächen in Lauterbach sowie am Wreechener Weg künftig für Camper und Wohnmobile ausweisen, um somit das Übernachten zu legalisieren. Dafür müssten sie einen entsprechenden Obolus zahlen. In vielen Regionen an der Ostsee würde dieses Konzept funktionieren, sagt er. Damit könnte Putbus auch vorsorgen, dass weniger Müll von den Campern in den Papiertonnen am Strand landet.

Wenn die Parkplätze im Stadtgebiet für Camper ausgewiesen werden, muss auch etwas geboten werden, etwa sanitäre Anlagen, eine Müllentsorgung und dergleichen, ist sich Ausschussmitglied Stefan Holz sicher. Damit es kein Bild wie zuletzt am Wildgehege gibt. Hier wurde Haushaltsmüll neben dem Papierkorb platziert.

Im Oktober sorgte dieser überfüllte Papierkorb am Wildgehege für Unmut. Quelle: Mathias Otto

Er hält das Ausweisen von kostenpflichtigen Stellflächen auf öffentlichen Parkplätzen für nicht zeitgemäß. Eine Übernachtungsgebühr von etwa zehn Euro sei viel zu hoch, wenn nichts geboten würde. Dass auf den Parkplätzen nachts die Laternen an sind, würde diese Gebühr nicht rechtfertigen. Er bringt das Beispiel aus Glowe ein, wo am Ortsausgang ein ähnlicher Parkplatz wie am Wreechener Weg existiert. Hier gibt es eine Entsorgungsmöglichkeit. Das wünscht sich auch Stefan Holz für Putbus. Sonst wäre das Geld nicht gerechtfertigt, sondern Abzocke.

Kassenautomat außer Betrieb

Für den Parkplatz am Wreechener Weg kommt ein interessanter Aspekt hinzu. Hier wurde bereits ein Kassenautomat aufgestellt, er ist aber außer Betrieb. Eine Inbetriebnahme müsse laut Bürgermeisterin erst mit dem Fördermittelgeber abgestimmt werden. Denn dieser Parkplatz wurde mithilfe von Fördermitteln erstellt, deshalb dürfen dort erst einmal keine Gebühren von Autofahrern erhoben werden.

Aber wenn es soweit ist in ein paar Jahren, könnten aus Sicht von Stefan Holz Container für Chemietoiletten stehen. „Oder bieten Sie ein Toilettenhäuschen an und nehmen 50 Cent. Oder besser: Einen Euro, dann ist die Kurabgabe schon drin“, sagt er. Die ersten Ideen wurden gesammelt, das Thema wird auch in den kommenden Sitzungen die Kommunalpolitiker beschäftigen. Ob es eine Übergangslösung oder etwas Dauerhaftes für die Camper geben wird, wird sich zeigen.

Von Mathias Otto