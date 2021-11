Putbus

„Ich habe im Alter von 22 Jahren bei Null angefangen“, sagt Gunter Preussker. Noch während seines Jura-Studiums kaufte sich der Hamburger sein erstes Hotel von der Treuhand. Das war vor 30 Jahren und heute gehören ihm in Binz die Hotels „Vier Jahreszeiten“ und „Suite“ in der Zeppelinstraße. Das „Meersinn“ in der Schillerstraße hat er gepachtet. Das Ostseebad sei 1919 mit 7000 Betten der größte Ferienort in Deutschland gewesen, weiß Preussker. Seither kamen noch einmal gut 10 000 hinzu. Dazu hat er seinen Beitrag geleistet und nebenbei als Bauträger hundert Objekte erstellt und verkauft.

So, wie er sich in die Geschichte des Ostseebades hineingedacht hat, dessen Museum er fördert, habe er sich nun auch mit der Historie von Putbus befasst. Mit der Ortsgründung durch Fürst Malte, mit der Architektur von Schinkel und Steinmeyer oder dem Umfeld von Schlosspark und Hafen. Anlass dafür war sein Engagement in der ehemaligen Residenzstadt, in der Preussker nun das ehemalige „Deutsche Haus“ am Markt 2 kaufte.

Hotelier Gunter Preussker gehören drei Hotels in Binz. Nun möchte er sich in Putbus engagieren. Quelle: Uwe Driest

Das historisch und denkmalschützerisch bedeutsame Gebäude ist seit Jahrzehnten ungenutzt und soll künftig wieder von Gästen der Stadt als Unterkunft genutzt werden können. Es wurde um 1825 zunächst als eingeschossiges Handwerkerhaus erbaut. Später machten es zwei weitere Bauabschnitte erst zum „Stüdemannschen Gasthaus“ mit Bäckerei, bevor es 1898 zum Hotel Deutsches Haus im Stil des Historismus erweitert wurde.

„Wir wissen noch nicht exakt, wann welche Veränderungen vorgenommen wurden“, sagt Gunter Preussker. Das älteste ihm bekannte Foto aus dem Jahr 1886 zeigt das Haus noch ohne Anbau und Türme. „Wenn jemand mehr darüber weiß, würde ich mich über eine Nachricht freuen.“ Ein später auf dem linken Teil befindlicher halbhoher Turm sei vermutlich eingestürzt. „Den möchten wir wieder errichten, wenn es irgend geht.“ Der bis heute erhaltene höhere Turm auf der rechten Seite sei erst um 1910 entstanden.

Das Deutsche Haus entstand in drei Bauabschnitten. Quelle: Archiv. Collage: Uwe Driest

Bei einer Begehung in dieser Woche mit Vertretern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege sowie Philipp Michau vom Landkreis Vorpommern-Rügen hätten die Fachleute besonders das Tonnendach bewundert, das sich über dem großen Saal wölbt. „Solch eine von runden Balken gehaltene Konstruktion wäre sehr selten und gebe es wohl landesweit nur noch an einem Bau im Raum Schwerin“, so Preussker. Im Inneren ist davon nichts zu erkennen. Die imposante Konstruktion verbirgt sich unter einer Abhängung. „Die wird abgenommen, um den Zustand des Tragwerks zu prüfen. Wir gehen aber davon aus, dass das noch vollständig intakt ist“, so Preussker. Immerhin sei der hölzerne Fußboden des Saales noch im Originalzustand.

Das gewölbte Dach ist wegen einer abgehängten Decke derzeit nicht zu sehen. Quelle: Archiv

In welchem Zustand sich die historische Substanz befindet, ist nur an wenigen Stellen erkennbar. Nachfolgende Eigentümer, die die Immobilie zum „Fliegenden Holländer“ umbauen wollten, verdeckten die historischen Teile hinter Blenden, Verschalungen und dick aufgetragenem Putz. Wie im Kellergewölbe etwa, wo eine Höhle mit Wandbildern der Comicfigur Fred Feuerstein entstanden war. An manchen Stellen sind gleichwohl die Feldsteine des Fundaments zu sehen. Trotz der kitschigen Veränderungen sei „wenigstens nicht viel historische Substanz zerstört worden“, hätten die Denkmalschützer gemeint, die nun zunächst zu einem „Rückbau der Einbauten auf die historische Substanz“ raten.

Die durch vorherige Eigentümer vorgenommenen Veränderungen werden rückgebaut. Quelle: Uwe Driest

Im vorderen Gebäude mit dem großen Saal soll einmal ein Vier-Sterne-Restaurant entstehen, in dem auch Veranstaltungen stattfinden können. Den von den Vorbesitzern errichteten Anbau hinter dem Haus möchte Preussker durch einen neuen Anbau ersetzen. Dort entstehen 40 Zimmer und Wellness-Einrichtungen.

Auf dem hinteren Teil des 5500 Quadratmeter großen Geländes möchte Preussker eine Hotelanlage für Familien errichten. „Dort möchten wir in lockerer Anordnung Häuser mit 16 Einheiten bauen, die sich für Familien gut eigenen und über Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmer sowie zwei Bäder verfügen. Die dort von den Vorbesitzern aufgestellten Wohncontainer sind bereits entfernt und nach Martinshafen gebracht worden.

Erinnerungen und Abbildungen von Einwohnern gefragt

„Die dadurch freigewordene Fläche möchten wir aber nicht etwa für Parkplätze nutzen, sondern vielmehr eine Grünfläche schaffen, auf der sich Kinder im geschützten Raum frei bewegen können“, sagt Gunter Preussker. Ein Schwimmbad, einen Wasserspielplatz und einen Kletterbereich kann er sich dort vorstellen. Autos werden unter die Erde verbannt und erhalten eine Zufahrt für die Tiefgarage über die rückwärtige Stichstraße. In den kommenden sechs Monaten möchte Gunter Preussker den vorderen Teil entkernen und mit den Abrissarbeiten und den Planungen für den hinteren Teil beginnen.

„Ich hatte auch schon die Idee, ein Modell zu bauen und in der Stadt auszustellen, damit die Putbusser schon einen Eindruck davon haben, was am Markt entsteht. Umgekehrt würde ich mich freuen, wenn es Personen gibt, die weitergehende Informationen oder vielleicht sogar Abbildungen oder Gegenstände aus dem alten Haus haben. Bestimmt hat es Bilder aus dem großen Saal gegeben.“

Von Uwe Driest