„Ich erscheine im neuen Gewand“, steht auf dem Transparent vor dem Kursaal an der Alleestraße. „Mitten im Herzen von Putbus, nur wenige Gehminuten vom historischen Stadtzentrum entfernt, wird eines der schönsten Baudenkmäler der Stadt wieder zum Leben erweckt und hier, an traditionsreicher Stätte, Wohnen neu interpretiert“, heißt es erläuternd dazu in der Broschüre der WertHeim Projektgesellschaft aus Leipzig.

Mit dem Druckwerk möchte die Gesellschaft potenten Anlegern Appetit auf eine „exklusive Residenz im ehemaligen kurfürstlichen Kursaal zu Putbus auf Deutschlands schönster Insel“ machen. Zwar taten die Sachsen dem Stadtgründer mit dem Titel des „Kurfürsten“ zu viel der Ehre an, aber immerhin geht es voran mit der Immobilie.

16 Eigentumswohnungen vorgesehen

Jahrzehntelang hatte ein Spekulant aus Baden-Württemberg den imposanten Bau leer stehen lassen, bis er ihn in die Frühjahrsauktion des Berliner Auktionshauses Karhausen gab. Für 400 000 Euro wechselte das historische Gebäude den Eigentümer. Der Landkreis hatte zuvor eine Baugenehmigung für elf Wohneinheiten auf den gut 1000 Quadratmetern Wohnfläche erteilt.

Aktuell sieht das Sanierungs- und Neubaukonzept 16 Eigentumswohnungen auf fast 1400 Quadratmetern „in einer einzigartigen Synthese aus liebevoll sanierter historischer Bausubstanz, modernen Stilelementen, gehobener Ausstattung und höchstem Wohnkomfort“ vor. Interessenten können „ihre private Residenz im fürstlichen Kursaal, in den Seitenflügeln, im sorgfältig in das Ensemble eingefügten Neubau oder im Nebenhaus im Grünen“ erwerben.

Ansicht des künftigen Kursaals mit dem neuen Anbau an der Rückseite. Quelle: C. Weiss

Allen Optionen gemeinsam seien großzügige Wintergärten und Dachterrassen mit Blick in den mehr als 5000 Quadratmeter großen Privatpark. Für die Ausweitung der Baugenehmigung um weitere fünf Wohnungen und den neuen Anbau muss das Leipziger Unternehmen nun zunächst einen erneuten Bauantrag stellen.

Fassade noch unter Denkmalschutz

Der repräsentative Gebäudekomplex wurde um 1908 als Ersatzbau für den in Holzbauweise circa 1889 erbauten und 1907 durch einen Brand zerstören Kursaal im Schlosspark von Putbus erbaut. Das Gebäude diente lange Zeit als historisches Ausflugs- und Kurlokal.

Heute steht lediglich die Fassade des Kursaals noch unter Denkmalschutz. Durch den langjährigen Leerstand weist das Innere starke Feuchtigkeitsschäden, Deckendurchbrüche und Mauerwerksschäden auf. Die Haustechnik ist zerstört und nicht mehr nutzbar. Insgesamt sei der Zustand stark sanierungsbedürftig, hatte es in der Ausschreibung geheißen. Eine erste Versteigerung hatte wieder rückabgewickelt werden müssen.

Eigentümer von Häusern am Circus in Insolvenz

Wenig Glück hat die Stadt auch mit anderen Immobilien. So stagniert seit Jahren die Entwicklung des Deutschen Hauses am Markt von Putbus. Dort hatte es zwischenzeitlich Interessenten gegeben, die einen Ausbildungsbetrieb der Gastronomie oder später ein Pflegeheim eröffnen wollten. „Inzwischen sind aber zumindest die Container entsorgt, die jahrelang ein Hemmnis für die Vermarktung darstellten“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Dem Eigentümer der beiden Häuser am Circus Nummer 8 und 9, einem Münchner Immobilienhändler, ging zuletzt das Geld aus. Nun hoffen die Eigentümer zweier bereits verkaufter Wohnungen, dass der Insolvenzverwalter einen neuen Investor findet. Über Jahre hinweg waren vor den beiden Häusern Baugerüste auf- und wieder abgebaut worden.

Die Sorge, dass der Kursaal das Schicksal der Häuser am Circus teilen könnte, hat die Bürgermeisterin nicht. „Das Unternehmen stellte sein Projekt bereits im Bauausschuss der Stadt vor und wir hatten einen gemeinsamen Ortstermin, bei dem auch schon begonnen worden war, das Baufeld frei zu machen“, so Beatrix Wilke.

