Putbus

Allerorten entfallen Weihnachtsmärkte und auch andere Formen, die Begegnungen zwischen Menschen in der Weihnachtszeit ermöglichen sollten. So hatte Putbus in den vergangenen Jahren die Idee eines lebendigen Adventskalenders umgesetzt. Neben der Kirche hatten sich daran auch Schule und Kitas, Feuerwehr und Seniorenbeirat, Gewerbetreibende und Hoteliers und sogar das Bundesamt für Naturschutz auf der Insel Vilm beteiligt.

Weil auch diese Gelegenheit, sich in der dunklen und kalten Jahreszeit zu begegnen, corona-bedingt entfällt, suchte die Gemeindepädagogin der Kirchengemeinde Putbus nach einer Möglichkeit, sich zumindest gedanklich zu erwärmen. „Schon Ende des Sommers bewegte mich die Frage, wie wir in diesen unsteten Zeiten die Botschaft von Weihnachten in der Welt sichtbar machen können“, sagt Caroline Walter.

Da sei ihr Blick auf die Tür im Eingangsportal der Kirche von Putbus gefallen. „Tatsächlich hat die Kirchentür neben einem Rundbogen 24 gleiche Rechtecke“, fiel ihr dabei auf. „Das war für mich ein Wink des Himmels und so war die Idee geboren, einen Adventskalender in der Kirchentür zu erstellen.

24 Fenster für 24 Türen

Ein leuchtendes Krippenbild soll in diesem Jahr unsere Kirchentür im Portal der Schlosskirche Putbus in der Advents- und Weihnachtszeit hell und bunt erleuchten lassen“, dachte sie sich und schritt zur Tat. Für die Umsetzung der Idee konnte sie den ortsansässigen freischaffenden Künstler Egon Arnold gewinnen. Der willigte ein und nach einem Vorgespräch im September beschäftigten sich Arnold und seine Frau Susana Schmidt mit dem Konzept.

„Ich habe im Oktober zwei Entwürfe vorgelegt und Anfang November den oberen Türbogen angefertigt“, sagt der Künstler. Im nächsten Schritt mussten die Konturen der Figuren und Bildteile auf das großformatige transparente Trägerpapier übertragen werden.

Der Entwurf für den Adventskalender im Kirchenportal stammt von Egon Arnold. Quelle: Uwe Driest

Weil das Vorhaben auch von der Teilhabe der Einwohner und Gemeindemitglieder leben sollte, rief Gemeindepädagogin Caroline Walter interessierte Bürger auf, sich bei ihr zu melden. „Auf diese Weise können auch Sie oder Ihre Familie die Möglichkeit erhalten, sich nach einer kleinen Einweisung kreativ in Heimarbeit in dieses Adventsprojekt einzubringen“, ermutigte sie ihre Schäfchen. Einige Kinder der Kirchengemeinde haben im November bereits unter Anleitung des Künstlers mit der Gestaltung einzelner Fensterteile begonnen“, sagt sie.

Die Reiß- und Klebetechnik mit Transparentpapier habe es möglich gemacht, dass Groß und Klein sich an der farblichen Gestaltung eines jeden Fensters beteiligen und damit individuelle kreative Akzente setzen konnten. So sind die 24 Fenster von 18 großen und kleinen Menschen, unter Anleitung von Susana Schmidt, in einer Spezialtechnik mit farbigem Pergamentpapier in den vergangenen vier Wochen erstellt worden. Darunter waren auch Jakob, Magdalena und Kairi-Jasmin.

Die 24 Fenster und der Bogen bilden nun einen Adventskalender, an dem vom 1. bis zum 24. Dezember in der Zeit von 16 bis 21 Uhr täglich ein zusätzliches Fenster erleuchtet sein und sich allmählich bis zum Weihnachtsfest zu einem ganzen Krippenbild entwickeln wird.

Ab Heiligabend bis zum 6. Januar wird dann das komplette Bild zu sehen sein. „Möge in der Kirchentür Tag für Tag ein wenig mehr sichtbar werden, was uns an Weihnachten erwartet: Gott kommt in die Welt, er macht sich in seinem Sohn Jesus auf den Weg zu uns“, sagt Caroline Walther.

Inzwischen sind bereits mehr als die Hälfte der Fenster illuminiert. Die Gemeindepädagogin möchte an jedem Montag um 17 Uhr mit einer kleinen Adventsmeditation mit einem Text und Liedern unter freiem Himmel vor der erleuchteten Kirchentür ein wenig auf die Adventszeit und Weihnachten einstimmen. Am gestrigen Montag war der Engel das Thema, der den Hirten die Frohe Botschaft verkündet. Am kommenden Montag sollen dann die Hirten selber im Mittelpunkt stehen.

Von Uwe Driest