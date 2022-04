Putbus

„Gudrun malt recht nett.“ Ein dickes Lob klingt anders. Zumindest war der Lehrerin eine gewisse Begabung der kleinen Gudrun Arnold nicht entgangen, sonst hätte sie damals an der Dresdner Grundschule diese Einschätzung nicht auf das Zeugnis des Mädchens geschrieben. Das müsse in der ersten oder zweiten Klasse gewesen sein, überlegt die heute 81-jährige Malerin. Sie ist seit Jahrzehnten auf Rügen zu Hause und arbeitet so still für sich, dass es oftmals selbst von vielen Künstlerkollegen unbemerkt bleibt. Und doch: „Für mich ist sie die Grande Dame der Rügener Kunstszene“, sagte die Stralsunder Historikerin und Autorin in ihrer Laudatio zur Eröffnung der Arnold-Schau „Farbe – Kraft – Licht“ in der Putbusser Orangerie. Das sehen viele Kunstfreunde der Region offenbar ebenso. Einige der 81 ausgestellten Bilder waren schon am Eröffnungstag verkauft; insgesamt wechselten 17 den Besitzer. In dieser Hinsicht gehöre die Exposition schon jetzt zu den erfolgreichsten in der jüngeren Geschichte der Orangerie, sagt Reinhard Litty vom Vorstand der Kulturstiftung Rügen.

Wenn auch der Preis am Boden bleibt

Die orangen Punkte neben vielen Bildern künden davon, dass diese bald nicht mehr in der Orangerie oder dem Fundus der Sassnitzerin zu finden sein werden, sondern in den Wohnungen privater Sammler und Kunstliebhaber. Das mag zum Teil daran liegen, dass Gudrun Arnold auch bei der Preisgestaltung ihrer Werke nicht die Bodenhaftung verloren hat. Das liegt aber ganz sicher vor allem daran, dass sie den Geschmack ihres Publikums trifft. Der Betrachter findet sofort in das Bild hinein; er muss sich nicht durch ein Deutungslabyrinth kämpfen und verschiedene Codes knacken. Das, was die Malerin da festgehalten hat, haben auch viele Betrachter schon gesehen.

Gelber Raps wird blau

Jedenfalls die, die draußen in der Natur genau hinsehen. Dort findet die Sassnitzerin ihre liebsten Motive: die Bäume. „Die Baumstämme sind gar nicht immer nur braun, sondern schimmern in Wirklichkeit rot“, sagt sie. Dafür sorgt das Grün der Blätter. Das sei die Komplementärfarbe zu Rot, wie schon Goethe wusste. Auf solche Gesetzmäßigkeiten lauert Gudrun Arnold mitunter regelrecht. Einfach entspannt in die Gegend gucken und nichts sehen, funktioniert bei ihr nicht. „Ich bin in der Hinsicht schon versaut“, sagt sie lachend. „Wenn ich etwas ins Auge gefasst habe, erwarte ich schon das Hervortreten der Komplementärfarbe.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Überhaupt sind Farben ihr größtes Pfund und ihr größtes Glück in der Malerei. „Ich sehe überall Farben.“ Wenn man lange genug ins Gegenlicht gucke, erscheine die Sonne blau. Ein alter Kreidebruch sehe im Winter ganz anders aus. Und wenn man auf die Kante eines Rapsfeldes starre, werde aus dem Gelb ein Blau. „Wenn ich so was erlebe, bin ich glücklich“, sagt sie.

Skizzenblock statt Fotoapparat

Diese Farbkompositionen entdeckt sie überall in der Natur, bei Blumen, Bäumen und Landschaften. In ihren Bildern gibt sie sie übersteigert wieder, um das, was es dort zu sehen gibt, deutlich zu machen. Meist macht sie sich in solchen Momenten in der freien Landschaft lediglich kleine Bleistiftskizzen und speichert die dazugehörenden Farben in ihrer Erinnerung. Ja, sagt sie, sie habe auch mal versucht, Fotos als Erinnerungsstütze zu nehmen. „Aber das bringt mir gar nichts.“

Mit Farben hat Gudrun Arnold schon als Kind gern gearbeitet. Mit Fettbuntstiften hat sie angefangen. Heute verwendet die leidenschaftliche Teetrinkerin sogar die getrockneten, benutzten Teefilter aus Papier, um daraus Collagen zu fertigen. Früher, sagt sie, habe sie viele Porträts gemalt, meist von Freunden. In letzter Zeit sind aber vorwiegend Bilder von der Rügener Landschaft entstanden: ein Feld bei Lohme, die Partie der Jasmunder Kreideküste, ein üppig blühender Garten oder der „Balkonblick“. Dieses Motiv malt sie zu gern bei Freunden in Sassnitz auf deren Balkon. Dort kann sie stundenlang auf das Meer, die Küste und die Bäume am Hang sehen und in Ruhe malen. Wenn die Hausherren nicht zu Hause sind, geben sie ihrer Freundin Gudrun Arnold die Schlüssel. „Im Gegenzug gieße ich dann dort die Blumen.“

Baum als Metapher für das Leben

Gudrun Arnold mag das Meer, liebt auch die Nordsee und malte in der Bretagne, wo ihre Arbeiten auch ausgestellt wurden. Neben dem Wasser sind es immer wieder Bäume, die sie beeindrucken. „Das ist ein großes Thema für mich“, sagt sie. Die Bäume auf ihren Bildern sieht sie als Metapher für das Leben: Sie müssen sich gegen Wind und Wetter behaupten, krallen sich oft mit letzter Kraft und wenigen Wurzeln über den Abgründen fest und treiben manchmal sogar noch dann aus, wenn weite Teile schon abgestorben scheinen.

Die Rügener Landschaft ist für Gudrun Arnold etwas Besonderes. Als Kind lernte sie die Insel bei Ferienaufenthalten kennen. Ein Lehrer sensibilisierte sie und andere Kinder damals dafür, sorgsam mit dieser wertvollen Natur umzugehen. Diese Botschaft will auch Gudrun Arnold mit ihren Bildern transportieren. Sie erzählt von einem ihrer früheren Lieblingsorte, einem Feld bei Kreptitz auf Wittow. Oft hat sie es gemalt, zuletzt mit wenig Freude: „Es soll jetzt ein Golfplatz werden.“ In der Orangerie hängt ein Bild zu dem Thema: Der Blick auf das Feld wird durch die Quadrate zerschnitten, die optisch durch einen Bauzaun entstehen. Am Rahmen hängt seitlich ein Golfball herunter. „Schöne neue Welt“, heißt das Werk.

Malen neben der Wäschemangel

Seit 1965 lebt und arbeitet Gudrun Arnold auf Rügen. Dass sie auf der Insel landete, war nicht ihre Entscheidung. Nach dem Studium an der Hochschule für Bildende Künste in ihrer Heimatstadt Dresden wäre sie gern nach Rostock gegangen. Dort waren einige ihrer Kollegen wie Jo Jastram oder Armin Münch schon gelandet. Auf Rügen dagegen mangelte es zu der Zeit noch an Künstlern. Also wurde die junge Absolventin in die noch jüngere Hafenstadt Sassnitz geschickt. Neben ihrer Malerei leitete sie hier unter anderem den Kinderzirkel des Fischkombinats. Ihr „Atelier“ war zeitweise ein Kellerraum des Seemannsheims (heute Kurhotel). „Da habe ich im Dustern neben der Wäschemangel gemalt“, erinnert sie sich und ein Lächeln huscht über das Gesicht. Wenn sie tagsüber arbeiten ging, machten sich andere an ihrem Werk zu schaffen und malten mit Kreide in den Bildern rum.

Vieles, was die Besucher auf den bis Sonntag, den 24. April 2022, in der Putbusser Orangerie ausgestellten Bildern sehen können, dürfte ihnen bekannt vorkommen, auch wenn es nicht die bei den Gästen beliebten Sehenswürdigkeiten sind. Sie malt die Landschaft am Nordstrand auf Wittow, die Kirschenallee bei Stedar oder die Streuobstwiese bei Puhlitz. Unter all den Farben, die sie in der Welt gesehen hat und auf ihren Bildern verwendet, mag sie eine am liebsten: Emerald-Grün, ein Smaragd-Grünton. Ihr Lieblingsbaum ist übrigens nicht die Buche, wie man angesichts der Nähe ihres Sassnitzer Ateliers zur Stubnitz meinen könnte. Gudrun Arnold bewundert die Kiefern. Genügend Platz vorausgesetzt, wachsen die knorrig und ausladend – „einfach so, wie sie wollen“.

Von Maik Trettin