Eine kleine Entschädigung für den 200. Geburtstag des Putbusser Theaters. Bisher wurden alle geplanten Veranstaltungen abgesagt. Nun soll mit „Musik im Park“ das Jubiläum in einem kleinen Rahmen gefeiert werden. Diese Veranstaltung findet am 19. Juli von 11 bis 16 Uhr im Putbusser Schlosspark statt.

Für Klaus Möbus, Vorsitzender des Fördervereins Theater Putbus, eine gute Entscheidung. „Wenn schon alle geplanten Veranstaltungen zum 200. Geburtstag des ehrwürdigen Putbusser Theaters abgesagt werden mussten, so wollte sich der Förderverein doch nicht damit abfinden, dass dieses großartige Jubiläum völlig sang- und klanglos vorübergeht.“ Also wurden Pläne geschmiedet, Konzepte erarbeitet, Anträge gestellt. Und das mit Erfolg.

Die Genehmigung für „Musik im Park“ am Vortag des Theatergeburtstages wurde erteilt. Das wiederum bedeutete nun für den Verein, in Windeseile Kontakt zu Künstlern aufzunehmen, Plakate, Postkarten und Flyer herzustellen und zu versenden, Vereinsmitglieder für die Mithilfe zu mobilisieren und die zusätzlichen organisatorischen Aufgaben im Blick zu haben, damit auch unter Corona-Bedingungen alles reibungslos funktioniert.

Genre von Klassik bis Moderne

Nun steht das Programm für einen Tag im Putbusser Schlosspark als Geburtstagsgeschenk an alle Rüganer und Inselgäste und an Freunde des Theaters zu Ehren des 200-jährigen Musentempels fest. „Und begrüßt werden die Gäste von keinem Geringeren als Fürst Malte samt Gefolge in historischen Kostümen“, sagt er.

An allen Ecken im Park und am Theater wird Musik unterschiedlichster Genres von der Klassik bis zur Moderne erklingen, ebenso stehen Kinderveranstaltungen auf dem Programm. Die Liste der Mitwirkenden ist lang: Egbert Funk und David Behnke am Klavier, der Frauenchor Samtens, das Puppentheater „Schnuppe“, Wolfgang Riek mit seinen Kinderprogrammen, Stefan Undisz und Claudia Lüftenegger mit einem Marlene Dietrich Projekt, das Moldoveanu-Bläserquintett, Laszlo Sandor, Christine Hübner und Uwe Hildebrandt, das Trio Cento, Fish & Sheep, Marching Saints, Kristin Löper und Peter Sitte und das Pasternack-Trio.

Historische Kostüme

Zudem werden weitere Gruppen in historischen Kostümen das Theaterjubiläum würdigen, wie die „Langen Kerls“ aus Potsdam, Paare in Mönchguter Tracht, die Mönchguter Plattdänzer und einige Hofdamen aus Ludwigslust.

„Und wenn Damen und Herren in historischen Kostümen an den Gästen vorbeidefilieren, sind diese nicht aus der Zeit gefallen, sondern dank der Unterstützung des Greifswalder Theater-Kostümfundus zeitgerecht als Mitglieder des Theaterfördervereins unterwegs“, sagt Klaus Möbus. Sie geben Auskunft über das Theater und den Verein und bieten gegen eine Spende von fünf Euro zugunsten der Fördervereinsarbeit – hier zur Finanzierung des Fürstenkostüms – Programmhefte an.

Der Eintritt zu „Musik im Park“ ist frei.

