Putbus

Die Idee, das Putbusser Schloss wieder aufzubauen, nimmt Fahrt auf. Derzeit ist ein Team von Wissenschaftlern aus Greifswald und Österreich dabei, im Putbusser Park eine Bodenuntersuchung durchzuführen.

Mit diesem Verfahren sollen weitere Informationen über die im Erdreich verborgene Bausubstanz gesammelt werden. „Was dort genau liegt, und mit was zum Beispiel der Keller verfüllt wurde, weiß man nicht genau“, sagt Carlo Wloch, Diplomrestaurator und Mitglied im Förderverein Fürstliches Schloss zu Putbus. „Die technischen Methoden, um Einblicke in den Untergrund zu bekommen, werden immer besser.“ Initialisiert wurde die Aktion übrigens vom neuen Herrenhauszentrum in Greifswald, hier arbeitet man an einer Erfassung der Herrenhäuser im Ostseeraum – die Untersuchungen in Putbus sollen dazu dienen, das Radarverfahren auszutesten.

Radar bringt Erkenntnisse über Mauerreste

Mit einem Gerät, das entfernt an einen Rasenmäher erinnert, zieht Immo Trinks auf der Rasenfläche des Schlossplatzes Bahn um Bahn. Im Ludwig-Boltzmann-Institut für archäologische Prospektion und virtuelle Archäologie hat man sich darauf spezialisiert, mithilfe von Radartechnik im Erdreich verborgene Gebäudestrukturen wieder sichtbar zu machen. „Im Gerät befinden sich Sender und Empfänger“, erklärt Immo Trinks. „Die Reflektion der Wellen im Boden ist unterschiedlich, je nachdem, was sich im Untergrund befindet. Weil wir parallel dazu ständig eine genaue GPS-Position einfügen, können wir später eine exakte Karte bzw. ein digitales Modell erstellen.“

Immo Trinks arbeitet im Schlosspark mit einem sogenannten Bodenradar. Mit dem Gerät wurde der Platz, an dem einst das Schloss stand, erforscht. Zusammen mit Fotografien sollen am Computer ein Modell über- und unterirdischer Strukturen entstehen. Die Aktion ist Teil des Herrenhauszentrums an der Universität Greifswald, von dem aus bis zu 15 000 Guts- und Herrenhäuser sowie Schlösser im Ostseeraum erforscht werden sollen. Quelle: Stefan Sauer/dpa

Denn die Messung kann sogar die unterschiedlichen Höhenschichten bis zu einer Tiefe von etwa 1,80 Meter berücksichtigen. „Zur Erfassung des Kellers bräuchten wir eine tiefergehende Untersuchung“, so Wloch. „Aber wir haben ja noch die Genehmigung für eine Magnetometer-Prospektion beantragt.“

Diplomrestaurator Carlo Wloch Quelle: Christian Rödel

Während der Arbeiten rollt das leuchtend gelbe Messgerät auch über den ein oder anderen Maulwurfshaufen. Fühlt der was? „Höchstens good Vibrations“, scherzt Trinks. „Nein, nicht mal das. Der merkt nichts. Die Wellen, die wir nutzen, entsprechen etwa denen eines Mobiltelefons.“ Auch die Bausubstanz werde nicht geschädigt, das sei ja der großer Vorteil. Man müsse den Boden nicht aufmachen.

Ziel des Fördervereins: Der Wiederaufbau des Schlosses

Die neuen Informationen über den Keller könnten wiederum wichtig sein für das große Ziel des Fördervereins Fürstliches Schloss zu Putbus. „Wir möchten das Schloss originalgetreu wieder aufbauen“, so der Vorstandsvorsitzende und Putbus-Experte Christian Bruhn. „Es gibt genaue Pläne, nach denen der Bau exakt wiedererrichtet werden kann.“ Die Bedeutung des Schlosses sei auf vielen Ebenen so groß, dass sie das Vorhaben mehr als rechtfertige. „Die ganze Stadt Putbus funktioniert architektonisch eigentlich nur als Dreiklang: Schloss, Park, Ort“, so Bruhn. „Vom Schloss ging auch eine wirtschaftliche Strahlkraft auf die ganze Insel aus.“

Schloss Putbus Das Schloss hat eine lange und wechselvolle Baugeschichte. Zunächst stand an dieser Stelle eine Burganlage, die später umgebaut wurde. Von 1827 bis 1832 wurde das Schloss im Auftrag von Fürst Malte zu Putbus nach Entwürfen des Berliner Architekten Johann Gottfried Steinmeyer im klassizistischen Stil umgebaut. Nach einem verheerenden Brand 1865 wurde das Schloss wieder aufgebaut. Nach dem Zweiten Weltkrieg verfiel das Haus zusehends und wurde sowohl von Privatpersonen als auch der sowjetischen Armee geplündert. Der Verbleib vieler Gegenstände konnte bis heute nicht geklärt werden. Die Bausubstanz verfiel, Ideen zur Sanierung des Schlosses wurden nicht gehört– das Ende des Schlosses wurde im April 1957 beschlossen, aus ideellen und finanziellen Gründen. Mehrere Sprengungen fanden in den Jahren 1959 und 1960 und 1962 statt, 1964 schließlich wurden letzte Reste beräumt.

Das Vorhaben ist beeindruckend: 2500 Quadratmeter überbaute Grundfläche, bis zu sechs Geschosse und geschätzte 144 Zimmer. Einige Räume, aber mit Ausmaßen, die heute bequem eine Mehrzimmerwohnung fassen würden. Der Speisesaal ist zum Beispiel 132 Quadratmeter groß gewesen, der Festsaal 169 Quadratmeter – und das ganze bei Deckenhöhen von über fünf Metern. „Es soll aber originalgetreu gebaut werden“, betont Wloch. „Keine Kulissenarchitektur.“ Spätestens jetzt drängt sich die Frage auf: Was soll der Spaß denn kosten?

Wiederaufbauten von Schlössern: Millionenprojekte

Der Wiederaufbau – ohne Schlossterrasse und Rampe – wird nach Schätzungen eines nicht näher genannten Selliner Baubüros mindestens 60 Millionen Euro kosten. Das wäre ein Schnäppchen im Vergleich zum Berliner Stadtschloss. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums kletterten dessen Kosten mittlerweile auf 680 Millionen Euro. Der in der Größe eher vergleichbare Wiederaufbau des Stadtschlosses in Potsdam lag bei 150 Millionen Euro.

Das Schloss Putbus in einer historischen Ansicht. Quelle: Archiv des Fördervereins Fürstliches Schloß zu Putbus e.V.

Nach Einschätzung der Mitglieder des Fördervereins sei es notwendig, dass Bund und Land, vielleicht auch EU und Stiftungen den Löwenanteil übernehmen müssten, es ist angepeilt, dass auch ein zehnprozentiger Anteil durch Spenden zusammenkommt. „Es gibt so viele Projekte, bei denen das schon funktioniert hat. Man könnte etwa einen Fonds auflegen“, meint Carlo Wloch. „Warum sollte das ausgerechnet beim Schloss nicht klappen?“ Zudem sei es bemerkenswert, welche zweistelligen Millionensummen die Landesregierung in die Schlösser im Westteil des Landes investiere, in Vorpommern hingegen sei das Engagement noch sehr übersichtlich.

Machbarkeitsstudie soll Nutzung mit einschließen

Eine Machbarkeitsstudie könnte der nächste Schritt sein. Eine sechsstellige Summe würde das kosten, schätzt Bruhn. „Die Studie soll dann aber auch die Nutzungsmöglichkeiten aufführen.“ Mehrere renommierte Planungsbüros haben bereits Interesse an der Realisierung der Studie gezeigt.

Auch Ideen für eine Nutzung gibt es reichlich. Christian Bruhn hat einige zusammengetragen, die der Verein bei Menschen der ganzen Insel gesammelt hat. „Ein Rügen-Museum wurde häufiger genannt, eine Musikschule, der Behördensitz eines Pommerschen Landschaftsverbands, ein Politiker konnte sich aber auch eine Schönheitsklinik vorstellen“, zählt Bruhn auf. „Wir vom Verein favorisieren eine Stätte der Forschung und Lehre, international und interdisziplinär.“

In der Bevölkerung genieße die Idee vom Wiederaufbau großen Rückhalt, ist sich Bruhn sicher. „Es gibt keinen Widerstand.“ Ein zwiegespaltenes Echo fanden die Pläne bei der Denkmalschutzbehörde des Landes: „Ich hätte mir mehr Rückendeckung gewünscht“, so Bruhn. „Bedenken haben eine große Rolle gespielt.“ Die Denkmalschützer hätten zum Beispiel gefragt, was denn mit dem Bodendenkmal geschehe, als das der Grund und Boden unter dem Schloss ja gelte, wirft Caro Wloch ein.

Viele Fragen sind noch zu klären. In der Stadt selbst sei man durchaus angetan von der Idee, verweise aber auf leere Haushaltskassen. Um das Projekt „Wiederaufbau des Schlosses Putbus“ weiterzubringen, sei es auch nötig, das Thema endlich politisch zu verankern. „Wir wollen die Gestaltung des Schlossplatzes und das Bekenntnis zum Wiederaufbau in die Stadtvertretung bringen lassen, damit es in Form einer Grundsatzentscheidung Bestand hat.“

Von Anne Ziebarth