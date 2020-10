Putbus

Ein Barfußpark in Putbus: Was vor knapp sieben Jahren noch eine Gedankenspielerei war, ist mittlerweile einen großen Schritt vorangekommen. Aus politischer Sicht ist er gewollt, die Stadtvertreter warten nun auf das nächste Handeln – den Bebauungsplan der Investoren. Doch bis dieser eingereicht wird, beschäftigt die kommunalen Politiker das Thema Parkplatzbedarf. Denn auch ohne einen Barfußpark sei die Parkplatzsituation im Ort bisher sehr bescheiden. Vor allem im Sommer seien sämtliche Bereiche mit Autos zugestellt.

Dr. Horst Korn reichte dazu einen Antrag ein, dass vorerst kein Bauantrag für den geplanten Barfußpark genehmigt wird, bevor der Betreiber einen Nachweis über ausreichende Parkplätze eingereicht hat. Schon jetzt seien die verfügbaren Parkplätze der Stadt in der Hauptsaison gut gefüllt. Dies zeige, dass Putbus zusehends beliebter wird. Ein zusätzlicher Barfußpark könnte deshalb zu gravierenden Parkplatzproblemen im Bereich des Parks, des Stadtkerns und in den Nebenstraßen führen.

„Bei dem geplanten Barfußpark handelt es sich um keine saisonverlängernde Maßnahme, sondern um eine Attraktion, die während der Haupt-Touristenzeit durchgeführt werden wird und zu Spitzenzeiten zusätzlichen Parkplatzbedarf hervorruft“, sagt er. Bevor die Parkplätze in Putbus knapp werden oder sogar wild geparkt wird, sollten aus seiner Sicht die für den Barfußpark notwendigen Parkmöglichkeiten berechnet werden.

100 000 Besucher pro Jahr

„Dieses Parkplatzkonzept soll auf eine jährliche Besucherzahl von 100 000 Personen in der Hauptsaison abgestimmt sein. Dabei soll nicht nur von Durchschnittswerten ausgegangen, sondern auch Spitzenzeiten und konkurrierender Bedarf anderer Nutzer berücksichtigt werden“, formulierte er in seinem Antrag. Die Zahl von 100 000 Besuchern in der Saison beruhe auf vergleichbaren Barfußparks, die der Investor bereits an anderer Stelle betreibt. So hatte der Barfußpark Beelitz in Brandenburg im dritten Jahr bereits 90 000 Besucher, Egestorf in der Lüneburger Heide bis zu 100 000 Besucher pro Jahr.

Bevor durch zu viele parkende Autos die Stadt Putbus unattraktiv werde, sollte aus seiner Sicht die Parkplatzsituation für den Barfußpark geklärt werden. „Sollte die Baugenehmigung ohne die vorherige Klärung der Parkplatzkapazitäten erteilt werden, hat die Stadt schon verloren und kann nur noch auf Sachzwänge reagieren, um der erwarteten Blechlawine am Park und im Stadtzentrum Herr zu werden“, sagt er.

Aufgabe des Vorhabenträgers

Laut Heike Nessler, Stadtvertreterin und Vorsitzende des Bauausschusses, muss sich der künftige Investor neben dem Bebauungsplan ebenfalls darum kümmern, wo die Gäste ihre Autos abstellen können. „Das ist der Job des Vorhabenträgers. Es ist nicht die Aufgabe der Stadt, nach geeignetem Parkraum zu suchen“, sagt sie.

Gerhard Reese reicht die Sorge, „dass wir etwas versäumen“. „Dieser Beschluss tut keinem weh. Das sind Sachen, die sowieso gemacht werden müssen“, sagt er und vergleicht diese Entscheidung mit der aktuellen Breitband-Debatte, bei der erst im Nachhinein der öffentlich-rechtliche Vertrag beschlossen wurde. „Auch nur, weil im Vorfeld nicht aufgepasst wurde. Etwas anderes bedeutet dieser Beschluss auch nicht“, so Gerhard Reese.

Start und Ziel am Fasanenhaus

Wann der Bebauungsplan von den Vorhabenträgern eingereicht wird, ist noch nicht klar. „Wir arbeiten daran, den Bebauungsplan sowie ein Konzept für einen Parkplatz so schnell wie möglich den Stadtvertretern vorzulegen. Dies ist aber ein Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt“, sagt der Rügener Landwirt Rüdiger Wessel als einer der Initiatoren.

Entstehen soll diese Freizeitmöglichkeit auf einem rund zwölf Hektar großen Areal unterhalb von Schwanenteich und Kriegerdenkmal. Start und Ziel ist am ehemaligen Fasanenhaus. Die Wegeführung soll behutsam gestaltet werden, nur aus Rindenmulch bestehen. Außerdem werde darauf geachtet, dass die geschützten Biotope umgangen werden.

Projekt zu 30 Prozent gefördert

Neben der pädagogischen Komponente soll der Park auch einen Mehrwert für Erholung und Gesundheit bieten. Knapp 800 000 Euro soll das Projekt teuer sein, das mit bis zu 30 Prozent mit Fördermitteln abgedeckt werden soll.

55 Erlebnisstationen soll es auf dem Parcours geben. Über etwa Riech- und Tast-Kästen oder ein Baumtelefon können Kinder und auch Erwachsene die Natur und insbesondere den umgebenden Wald erleben. Hinzu kommen interaktive Stationen, an denen Geschicklichkeit, Teamgeist oder Ausdauer gefordert sind.

Von Mathias Otto