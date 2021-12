Putbus

Bevor ein Vertrag mit möglichen Betreibern eines regelmäßig stattfindenden neuen Markts geschlossen werde, müsse es eine öffentliche Diskussion im Stadtrat geben, verlangte Horst Korn in seinem Antrag. Der ist Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Kultur und findet, seine Gemeinde sollte sich von den Badeorten absetzen. Nicht jede Eilentscheidung zugunsten eines Investors wäre in der Vergangenheit zum Vorteil der Stadt ausgefallen. „Wir stehen nicht für Masse oder Rummel, sondern für Auftanken und Erholung. Kleine Veranstaltungen wie der Bärlauchmarkt oder die Woche der Nachhaltigkeit passen besser in den Ort.“

Ein regelmäßiger Markt, vergleichbar dem Rügenmarkt in Thiessow oder dem Kreativmarkt in Lietzow, würde in der Hochsaison stattfinden und sei keine saisonverlängernde Maßnahme, wie sie der Stadt gut täte. „Die Frage ist, ob wir wirklich wöchentlich, vielleicht sogar zweimal pro Woche, in Putbus einen Ausnahmezustand haben wollen wie bei der LebensArt, von der weder Putbus als Stadt noch die einzelnen Bürger einen signifikanten Vorteil haben“, so Korn.

Auch in Putbus fehlt es an Parkraum

Der Rügenmarkt von Thiessow belaste durch das Verkehrsaufkommen die ohnehin schon überforderte Infrastruktur auf dem Mönchgut zusätzlich, hatte eine Initiative von Bürgern um Sprecher Karl-Heinz Ließmann beklagt. Daher sollten sich die Gemeinden auf dem Mönchgut, Binz und Putbus gemeinsam des Themas annehmen. „Möglicherweise ist ein geeignetes Areal im Umfeld von Pantow oder Putbus zu finden.“, glaubt Ließmann. Diese Orte seien zentraler gelegen und auch mit Bus, Kleinbahn und Fähre „hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.“

Das stimmt zwar, aber Parkraum sei in der Stadt dennoch begrenzt, weiß Horst Korn. „Jede weitere Entwicklung unserer Stadt muss sich vornehmlich an den Interessen der Bürger orientieren und in das neue Tourismuskonzept der Stadt passen“, betont er daher. Das jetzt beschlossene, von der Hamburger Agentur „Project M“ erarbeitete Leitwerk soll der große Wurf werden und keinesfalls wieder in einer Schublade verschwinden.

„Wir wollten Geld aus der Fremdenverkehrsabgabe für ein Konzept ausgeben, das sich nicht auf den Tourismus beschränkt, sondern die gesamte Entwicklung der Stadt im Blick hat“, macht CDU-Fraktionschefin Julia Präkel den Unterschied zu vorangegangenen Konzepten deutlich. „Ich bin total begeistert davon“, schwärmt Stadtpräsident Jörg Riemer (CDU). Um das Werk mit Leben zu füllen, müssten Politik und Verwaltung jede Entscheidung daran messen. Die Umsetzung sei kein Selbstgänger, mahnt indes Bürgermeisterin Beatritx Wilke (parteilos). „Das Konzept kann nur, was wir daraus machen.“

Daher solle sich auch die am Konzept beteiligte Projektgruppe noch nicht auflösen. Neben Akteuren aus Politik und Verwaltung hatten sich unter anderem auch Cathrin Münster, Leiterin des Biosphärenreservats Süd-Ost Rügen, Galeristin Susanne Burmester, Marina-Betreiber Till Jaich, Sven Kirchhoff vom Badehaus Goor, Karla Klatte vom Hotel Nautilus oder Theaterdirektor Peter Gestwa an der Arbeit beteiligt – und gemeinsam mit den Hamburger Experten Defizite im Stadtmarketing identifiziert.

„Kümmerer“ soll Konzept umsetzen

Eine „unklare strategische Ausrichtung, keine ganzheitliche Tourismusentwicklung, fehlende Zusammenarbeit“ attestierten die Fachleute der Stadt und ihren 30 Ortsteilen. Weder sei ein gemeinsames Profil erkennbar, noch eine Zielgruppe definiert. Letztere beschreiben die Experten so: „Das Postmaterielle Milieu ist für den Übernachtungstourismus in Putbus das passende Leit-Milieu.“ Horst Korn übersetzt: „Wir sind nicht für jugendliche Hipster attraktiv, sondern für gebildete Besserverdiener.“ Für jene vermissen die Hamburger zunächst mal eine gehobene Gastronomie in der Stadt. Nach der Corona-Pandemie wären „analoge Erlebnisse“ und eine „massiv beschleunigte Digitalisierung“ gefragt sein.

Mit dem Konzept beschlossen die Stadtvertreter nun auch, eine halbe Stelle für einen „Kümmerer“ in der Kurverwaltung einzurichten, der die nötigen Strukturen schaffen und Netzwerke knüpfen soll. „Die Vermieter können dann künftig mit einer Stimme sprechen, die Beschilderung soll endlich aus einem Guss gestaltet werden und vielleicht können wir auch mit QR-Codes und Audio-Guide arbeiten“, hofft Kurdirektorin Birgit Lahann.

Das Marketingkonzept ist auf der Seite der Kurverwaltung unterwww.putbus-info.de – Informationen – einsehbar.

Von Uwe Driest