Putbus trotzt Corona: Maibaum wird aufgestellt

Putbus

Ein Lichtblick in unsicheren Krisen-Zeiten: Die Putbusser lassen sich vom Corona-Virus nicht alles vermiesen und sich Traditionen nicht nehmen. Dazu gehört das Aufstellen eines Maibaumes auf dem Markt der einstigen fürstlichen Residenzstadt am letzten April-Tag. „Auf Initiative unserer Bürgermeisterin Beatrix Wilke wird der Maibaum am 30. April um 14 Uhr gesetzt“, kündigt Sebastian Götte, Chef der freiwilligen Feuerwehr, an. Und dies nicht von ungefähr: „Denn einige wenige Kameraden unterstützen die Mitarbeiter vom Stadtbauhof beim Aufrichten des Maibaumes.“

Schon am Dienstag können die Putbusser und die Einwohner der Ortsteile den Maibaum in Augenschein nehmen und ihn verschönern. Das Exemplar ist liegend auf dem Markt platziert und kann von Jung und Alt bis einschließlich Donnerstag geschmückt werden. „Dabei gilt natürlich, dass die aktuell geltenden Abstandsregeln beachtet werden müssen“, macht Götte deutlich, der auch Hafenmeister im kommunalen Hafen in Lauterbach ist.

An Tradition wird festgehalten

Aber in Zeiten von Corona sieht der Putbusser Start in den Mai doch etwas anders als in der Vergangenheit. „Einen Frühlingsumzug mit anschließendem Beisammensein unterm Maibaum wird es in diesem Jahr nicht geben. Und während des Aufstellen des Baumes sollten auch alle Besucher die Regeln einhalten“, sagt Götte. Er unterstreicht zudem, warum an der Tradition trotz Corona festgehalten wird: „Es soll ein Zeichen für den Zusammenhalt in unserer Stadt gesetzt werden.“

Zusammen hält derzeit und nach wie vor auch seine Truppe, obwohl nach seinen Angaben seit dem 16. März sämtliche Ausbildungsdienste und Veranstaltungen abgesagt sind. „Das betrifft alle Abteilungen der freiwilligen Feuerwehr.“ Fällige Einsätze, beim letzten handelte es sich um den Brand einer Holzmiete, würden nach den aktuellen Handlungsvorgaben abgearbeitet. „Das betrifft unter anderem den Abstand, die Hygiene und den Gesundheitszustand.“ Ansonsten sei der Kontakt der Kameradinnen und Kameraden innerhalb der Feuerwehr derzeit auf das Minimum reduziert. Aber eines ist Götte in diesem Zusammenhang besonders wichtig: „Die Technik wird einmal die Woche von einigen ausgewählten Kameraden gewartet, sodass die Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit gewährleistet ist.“

Von Chris Herold