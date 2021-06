Putbusser CDU-Fraktion will Schlosskirche dauerhaft sichern

Putbus

Der bauliche Zustand der Schlosskirche zu Putbus soll dauerhaft gesichert werden. Dies ist das Ziel eines Antrages der CDU-Fraktion, über den die Stadtvertreter während ihrer nächsten öffentlichen Sitzung beraten werden. Die beginnt am Montag, dem 14. Juni, um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses.

In den Fokus wird dann die Zuwegung von der Alleestraße zur Kirche gerückt. Die ist abschüssig, was dazu führt, dass Regenwasser zum Gotteshaus fließt. Das Ergebnis beschreibt die Fraktionsvorsitzende Julia Präkel so: „Das Fundament der Kirche ist sehr feucht und im Keller steht regelmäßig nach Regenschauern das Wasser, das abgepumpt werden muss.“ Betroffen davon ist auch die Kindertagesstätte St. Martin im Kirchengebäude. „Deshalb sollte die Zuwegung so gestaltet und das Oberflächenwasser so abgeleitet werden, dass das Gotteshaus schadlos bleibt“, fordert Präkel im Namen ihrer Fraktion.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kirchengemeinde sind die Hände gebunden

Der Kirchengemeinde sind dabei die Hände gebunden, da das Grundstück der Kirche einen Meter neben der Außenwand endet. Somit ist die Stadt in der Pflicht, in deren Eigentum sich die Zuwegung befindet. Bestandteil des Antrages ist auch ein Lösungsvorschlag: Die Kommune sollte die Sanierung der Zuwegung in die Prioritätenliste des Programmes „Zukunft Stadtgrün“ aufnehmen.

Damit wäre gewährleistet, dass aktuelle Arbeiten an der Schlosskirche nicht umsonst sind. Denn gegenwärtig werden der Turm und eben der Sockel des einstigen Kursaales, der 1866 zur Kirche wurde, saniert – bis Herbst dieses Jahres für etwa 330 000 Euro. Dass dies dringend nötig ist – davon hatte sich der Rügener Landtagsabgeordnete Burkhard Lenz (CDU) bereits im Oktober 2018 überzeugt. Seine Einschätzung damals: „Die Putbusser Schlosskirche benötigt dringend Unterstützung. Das Regenwasser läuft in das Mauerwerk der Kirche und sogar unter ihr hindurch.“

Die Hilfe bekommt das Gotteshaus nun. 235 000 Euro wurden aus dem Kirchensanierungsprogramm, das sich aus dem Strategiefonds der Landesregierung speist, zur Verfügung gestellt. Mit 95 000 Euro sitzt der Pommersche Evangelische Kirchenkreis im Sanierungsboot. Hinzu kommen Spendenmittel.

Von Chris Herold