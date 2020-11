Putbus

„Packen wir’s an“, stand an der Kirchentür der Putbusser Schlosskirche. Die Evangelische Gemeinde Putbus hatte helfende Hände gesucht. Auf dem Friedhof sollte Laub beseitigt, tote Äste und Strauchwerk entfernt werden. „Bitte bringen Sie Harken, Astscheren oder andere Gartengeräte mit“, war zu lesen.

Der etwa 35 000 Quadratmeter große Friedhof, dessen Arial mit seinen vielen Bäumen seit 1840 zur Kirche gehört, fordert die Verantwortlichen im Frühjahr und im Herbst regelmäßig heraus. Auf Verkehrssicherungspflichten ist zu achten; außerdem sind ab Oktober sämtliche Wege mit Laub übersät.

Vierter Einsatz

Da war der ehrenamtliche Einsatz hilfreich. Die Aktion wiederholte sich in diesem Jahr zum vierten Mal. Anfangs waren zwanzig Helfer gekommen, diesmal etwa die Hälfte. Um eine riesige Eiche auf dem alten Teil des Friedhofs sammelten sich die Männer zur Baumpflege. Die Frauen harkten die Wege. Der Friedhofsgärtner und Mitglied des Kirchengemeinderates Dietmar Kraski hatte schweres Gerät organisiert. Elektroinstallation Rügen GmbH aus Bergen und die Baumschule Putbus stellten die Spezialfahrzeuge kostenfrei zur Verfügung.

Dietmar Kraski stand im Korb des weit ausgefahrenen Montagelifts. Aus der Krone der großen alten Eiche entfernte er mittels einer Motorsäge beschädigte Äste und Zweige. Die Männer unter dem Baum schleppen das abgesägte Holz zur Seite. Dann entfernten sie das Blattwerk von den Zweigen mit Astscheren und zerkleinern sie. Von Anfang an dabei war Klaus Dieter Havenstein aus Putbus, der Ansprechpartner für den Stammtisch der Selbsthilfegruppe Multiple Sklerose im Ort. Er kennt die Männer vom Arbeitseinsatz und weiß, dass einer extra aus Kiel angereist ist. Nach ihren Motiven für ihr Engagement befragt, bekommt man zu hören: „Es soll nicht nur bei den Lebenden schön sein, sondern auch bei den Toten“.

Bestattungskultur geändert

Ein junger Mann beobachtete die Arbeiten aufmerksam. René Grimsel ist Grundschullehrer an der Freien Schule in Dreschvitz. Er erzählte, dass er sich zum Baumpfleger fortbilde. Sein fachlicher Rat ist für Jakob Walter gedacht, den Vorsitzenden des Kirchengemeinderates. „Unser Friedhof hat fast etwas Mythisches“, meint dieser. Dass das große Areal für Putbus mit seinen etwa viereinhalbtausend Einwohnern für die Kirche ein erheblicher Kostenfaktor ist, lässt sich leicht nachvollziehen.

„Hinzu kommt“, so Walter, „dass sich die Bestattungskultur gerändert hat.“ Grab und Bestattungsort werden heute individuell gestaltet, Urnengräber öfter nachgefragt, was durchaus auch einen finanziellen Hintergrund hat. Außer den groben Holzarbeiten der Männer pflegten zur gleichen Zeit einige Frauen den neuen Teil der Anlage. Dort schob Inge Schinkel, Mitglied im Kirchengemeinderat, eine Schubkarre voller Laub und Zweige. Sie würde regelmäßig mitarbeiten, berichtet sie. Seit vierzig Jahren schon ist sie Putbusserin. Ihr Vater liegt hier begraben, ihre Mutter habe sich den Putbusser Friedhof als letzten Ruheplatz ausgesucht und außerdem, so sagt sie, tue sie es für die Gemeinde.

Gemeinsam für eine gemeinsame Sache – der baumreiche Friedhof in Putbus ist für die Toten und die Lebenden da. Vielleicht später einmal ein Teil der Fläche als Park und Naturraum? Auch darüber denken die Menschen im Gemeinderat der Putbusser Schlosskirche nach.

