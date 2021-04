Putbus

Melinda klatscht begeistert in die Hände und lacht. Sie sitzt in ihrem Rollstuhl auf dem Karussell umgeben von anderen Kindern und genießt die lustige Rundfahrt auf dem Spielplatz am Tiergehege im Putbusser Park. Nur einige Minuten vorher hatte Bürgermeisterin Beatrix Wilke das neue Rollstuhlkarussell feierlich eröffnet und warme Worte für die Putbusser Elterninitiative und den Förderverein „Kleine Putbusser e.V.“ gefunden, die das Spielgerät mit Spenden und viel Eigenengagement möglich gemacht hatten.

„Diese Aktion ist so toll! Als vor einem Jahr die Anfrage kam, ob es möglich sei, die damals neuen Spielplätze mit integrativen Spielgeräten zu ergänzen, habe ich sofort Ja gesagt und das Projekt gern unterstützt. Alle Beteiligten haben meinen ganzen Respekt, sie haben alles so gut vorbereitet und umgesetzt.“

Eigeninitiative lohnt sich

Das Kompliment geben die drei Hauptakteure, Andy Krüger, Heiko Seele und Steffen Mohnke, gern zurück. Die drei Familienväter haben rund anderthalb Jahre gebraucht, um Spenden einzusammeln, Sponsoren zu gewinnen, Anträge zu stellen und Genehmigungen einzuholen. „Wir haben viel Unterstützung erfahren. Wenn wir an den richtigen Stellen gefragt haben, haben alle uns gerne geholfen.

Auch mit der Stadt war die Zusammenarbeit unkompliziert und reibungslos“, sagt Andy Krüger. Der IT-Administrator hat sich nicht nur um den Papierkram gekümmert, sondern auch beim Einbau der Spielgeräte tüchtig angefasst. „Es ist toll, dass Eigeninitiative sich lohnt. Wir haben durchgehalten, waren hartnäckig – aber auch kompromissbereit. Und so haben wir alle an einen Tisch bekommen.“

Regionales Engagement kommt an

An dem Tisch saßen auch regionale Bauunternehmer, wie Kris Radde und Gerald Siedelmann. „Sie haben so wunderbar geholfen und Baumaterialien und Arbeitszeit gespendet. Das ganze Projekt ist ja eine Aktion von Putbussern für Putbusser, deshalb war es uns wichtig, regionale Firmen ins Boot zu holen“, erklärt Heiko Seele, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins „Kleine Putbusser“.

Rund neun Kubikmeter Erde haben die Akteure bewegt, fast sechs Kubikmeter Beton sind in die Fundamente der Spielgeräte geflossen. Jetzt sind das Rollstuhlkarussell und die Rollstuhlwippe einsatzbereit, im Herbst soll noch eine Rollstuhlschaukel folgen. „Das verzögert sich leider wegen Corona“, erklärt Heiko Seele. „Wir sind schon froh, dass wir den 19. April nicht verpasst haben.“

Stadt ist nun Eignerin der Spielgeräte

Denn am 19. April hat ein Tüv-Prüfer die Spielgeräte der Stadt Putbus überprüft, auch die neuen Rollstuhlgeräte. „Wir waren so aufgeregt – aber er war ganz begeistert und hatte keinerlei Beanstandungen“, freut sich Heiko Seele. Die Tüv-Zertifikate der Spielgeräte haben er und seine Mitstreiter Andy Krüger und Steffen Mohnke heute an die Stadt Putbus, vertreten durch Bürgermeisterin Beatrix Wilke, übergeben.

Damit ist die Stadt Eignerin der Rollstuhlspielgeräte und für die zukünftige Wartung und Prüfung verantwortlich. Während die Erwachsenen noch wichtige Reden halten, spielen die Kinder schon längst – und haben auch schon die Kommunikationstafeln entdeckt (die OZ berichtete).

Überall zufriedene und lächelnde Gesichter: Das Konzept geht auf. „Ein schöner nächster Schritt wäre, die Kinder in Putbus aktiv näher zusammenzubringen und die Schulen zu einer Zusammenarbeit anzuregen“, schaut Heiko Seele in die Zukunft. „Schließlich teilen wir uns alle den gleichen Lebensraum. Und den können wir auch gestalten.“

Von Gaia Born