Putbus

„Kommen Sie an Bord in die wunderschöne Orangerie Putbus“, lädt Martin van Bracht ein. „Die bunte Bordbesatzung rund um einen größenwahnsinnigen Kapitän heißt Sie willkommen.“ Die Artistokraten präsentieren ihr Open-Air-Sommervarieté im Rahmen der Putbusser Sommerfrische 2021 unter dem Titel „Ahoi, Ahoi – Gute Laune mit Pfiff“.

Ein sechsköpfiges Varietéensemble um den bekannten Cirque-Nouveau-Künstler Martin van Bracht zeigt Luft- und Bodenakrobatik, Seiltanz, Jonglage oder elegante Handstandkunst. Die „grandiose Sommerunterhaltung mit Live-Musik“ bringt ihr Publikum mit einem artistisch-lustigen Programm augenzwinkernd zum Staunen und Lachen.

Vom 8. Juli bis zum 8. August 2021 zeigen die Artistokraten täglich von Dienstag bis Sonnabend Akrobatik und lustige Clownerien sowie den berühmten Flohzirkus auf dem Gelände der Orangerie an der Alleestraße von Putbus. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, schon vorher wird aber für gute Laune gesorgt. Am Sonnabend (31. Juli) gibt es ab 22.30 Uhr in einer Doppel-Vorstellung die „Lange Nacht des Varieté“.

Zirkus Workshops mit Aufführung von Kindern

Von Donnerstag bis Sonnabend laden die Artistokraten zusätzlich zum Mitmach-Zirkus für Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren ein. Der dreitägige Workshop endet mit einer Aufführung der Kinder für ihre Familien und Gäste am jeweils folgenden Sonnabend um 15 Uhr.

Workshop-Termine und weitere Informatinen gibt es unter www.artistokraten.de/ahoi-ahoi-und-leinen-los.

Von Uwe Driest