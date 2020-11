Putbus

Die Wahl in den USA ist entschieden, in Putbus steht die nächste an. Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaft, Digitalisierung, Tourismus und Kultur wollen am Donnerstag, dem 12. November, einen neuen Vorsitzenden des Gremiums wählen. Dies geschieht im Zusammenhang mit einer öffentlichen Sitzung, die um 18.30 Uhr im Saal des Rathauses beginnt.

Die Wahl eines Vorsitzenden ist nötig, da Axel Sandhop als bisheriger Chef im Sommer aus persön­lichen Gründen aus der Stadtvertretung ausgeschieden war. In die ist für die CDU Detlef Schwitalla nachgerückt. In den Wirtschaftsausschuss haben die Christdemokraten nunmehr Stefan Holz entsandt, der in der vorangegangenen Legislaturperiode den Ausschuss geleitet hatte.

Verstärkte Kontrollen

Sandhops Sitze im Sozial- sowie im Rechnungsprüfungsausschuss hat jeweils Julia Präkel, Chefin der CDU-Fraktion in der Stadtvertretung, übernommen. Einer entsprechenden Umbesetzung der Ausschüsse hatten die Stadtvertreter während ihrer September-Sitzung zugestimmt.

Aber nicht nur die Wahl eines neuen Vorsitzenden bestimmt die Sitzung des Wirtschaftsausschusses. Zur Debatte steht auch der Nutzungsplan des kommenden Jahres für die Hafenanlagen und das Informationsgebäude auf der dann sanierten und ausgebauten Westpier des kommunalen Hafens in Lauterbach. Außerdem geht es um die Ausweisung von zen­tralen Caravan-Stellplätzen in Putbus und Lauterbach sowie um verstärkte Kontrollen der eventuell wildparkenden Mobilcamper in der nächsten Saison.

Von Chris Herold