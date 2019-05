Lauterbach

Die Putbusser können die Westpier ihres kommunalen Hafens in Lauterbach ausbauen und sanieren lassen. Die Finanzierung des mehr als fünf Millionen Euro teuren Projektes steht jedenfalls. Nachdem Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) längst Fördermitteil in einer Höhe von etwa 4,3 Millionen Euro zugesichert hat, zog Innenminister Lorenz Caffier ( CDU) nun nach. Sein Haus stellt der Stadt etwa 546 000 Euro zur Verfügung, um den städtischen Eigenanteil finanzieren zu können. „Die Zuwendungen aus Mitteln des Kofinanzierungsfonds sind ein gutes Beispiel dafür, wie es kommunalen Investitionsträgern ermöglicht wird, ihren Eigenanteil zu erbringen, um von Förderprogrammen des Landes, des Bundes oder der EU zu profitieren“, sagte der Innenminister. Der Eigenanteil für diese wichtige Investition in den kommunalen Hafen wäre ansonsten für die Stadt Putbus ohne die Kofinanzierungsmittel nur schwer zu finanzieren, so Caffier weiter. Er halte den Hafenausbau für wichtig, denn mit dem Vorhaben werde die touristische Attraktivität der gesamten Region erhöht.

Nach unzähligen Jahren der Planungen und Prüfungen sehen die Putbusser damit Licht am Ende des Tunnels. Innerhalb des Gesamtprojektes „Sanierung der Westpier“ solle Anfang September das Teilvorhaben „Wasserbauliche Anlagen und Tiefbau“ gestartet werden. Darüber informierte unlängst Karl-Otto Hein, 1. Stellvertreter der Bürgermeisterin und Sachgebietsleiter für Wohnungs- und Hafenwirtschaft in der Putbusser Stadtverwaltung.

Vor die marode Spundwand soll bis Ende Februar 2020 eine neue gerammt werden. Denn derzeit lauert die Gefahr in fünf Metern Tiefe: Auf dem Grund des Hafenbeckens hat sich das Wasser schon einen Weg hinter die Spundwand an der Pier entlang des Eichendammes gesucht und sie ausgehöhlt. Bei der Sanierung und dem Ausbau der Westpier haben die Planer die Nutzung durch bis zu 120 Meter lange Flusskreuzfahrtschiffe, Großsegler und Freizeitkapitäne in den Vordergrund gestellt.

Auf der Pier ist zudem als Bindeglied zwischen maritimer Gartenanlage und Promenade ein Informationsgebäude geplant. Das soll von Ende Juli an gebaut werden.

Die Pier zum Hafenhotel hatten die Putbusser vor mittlerweile 13 Jahren auf Vordermann bringen lassen. Für etwa zwei Millionen Euro wurde die ebenfalls marode Kaimauer umfassend saniert und der Hafenvorplatz gepflastert, der zuvor nicht mehr als ein großer unbefestigter Parkplatz war. Auch damals hatten die Putbusser einen langen Atem beweisen müssen. Die ersten Planungen dafür hatten sie 1995 aufgelegt.

Chris-Marco Herold