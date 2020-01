Putbus

Unebenheiten, Wasserlachen, fehlende Sitzgelegenheiten – das alles soll künftig in der einstigen rügenschen Residenzstadt Putbus der Vergangenheit angehören. Zumindest auf dem Sportplatz im Schlosspark. Deshalb wird der im Auftrag der Stadt von Grund auf saniert.

Höhenausgleich von zwei Metern

Darauf haben die Kicker des Sportvereins 30 Jahre gewartet. Und sie können inzwischen schon die ersten Etappenerfolge in Augenschein nehmen. So ist mittlerweile ein Höhenausgleich von zwei Metern vorgenommen worden und die obere Abschlussfläche des Untergrunds wurde gelegt. In einem nächsten Schritt kümmern sich die Bauarbeiter um die Be- und Entwässerung des Areals.

Auch Schule profitiert von neuer Anlage

Etwas mehr als eine halbe Million Euro lässt sich Putbus das Projekt, von dem auch die Mädchen und Jungen der örtlichen Grundschule profitieren, kosten. Und die Finanzierung der veranschlagten Kosten von etwa 571 000 Euro steht jetzt auf sicheren Füßen. Zum Ende der vergangenen Woche übergab Jörg Hochheim an Bürgermeisterin Beatrix Wilke den Bescheid über eine Sonderbedarfszuweisung in einer Höhe von 102 000 Euro. „Sport macht nicht nur körperlich und geistig fit, er entwickelt vor allem auch soziale Kompetenzen. Das ist in der heutigen Zeit eine besonders wichtige Aufgabe, die Sport in Schule und Verein leistet. Von der erneuerten Sportanlage werden nicht nur Schule und Vereinsmitglieder profitieren, sondern auch die Stadt mit ihren zahlreichen Gästen, die zum Beispiel vor oder nach einem Fußballspiel gleich den schönen Park genießen können“, sieht der Abteilungsleiter für Kommunales im Innenministerium das Geld als gut angelangt an. Neben „seinem“ Haus beteiligt sich auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt finanziell an dem Vorhaben – mit 360 000 Euro. Den Rest steuern die Putbusser als Eigenanteil selbst bei.

Baustart im Oktober 2019

Die Arbeiten auf der Anlage am Wreecher Weg begannen im Oktober. Zum Ende dieses Jahres soll der neue Putbusser Sportplatz an die Stadt beziehungsweise an die Nutzer übergeben werden.

Von Chris Herold