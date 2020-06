„Pute“ und Band treten am Selliner Hafen auf

Sellin

Mit Musik können die Selliner und ihre Gäste den Tagesende entgegen gehen. Dazu haben sie am Dienstag, 16. Juni, und am Mittwoch, 17. Juni, die Gelegenheit. Der Auftakt ist im Selliner Hafen zu erleben. Dort gastiert am Dienstag der Greifswalder Musiker Thomas Putensen samt Band mit der traditionellen Veranstaltungsreihe „Flügel auf dem Steg“. Um 19 Uhr geht’s los und musiziert wird in den Sonnenuntergang hinein. Klappstuhl oder Picknickdecke können mitgebracht werden, Getränke und Snacks sind im Angebot.

Am Mittwoch geht es dann auf den Ostseeterrassen am Kurhaus in der oberen Wilhelmstraße weiter. Dort wird nach der Premiere in der vergangenen Woche die Reihe „Terrassen-Töne – Musik mit Meerblick“ fortgesetzt. Dieses Mal ist dort von 19 bis 21 Uhr Heinz-Jürgen „Gotte“ Gottschalk mit Blues-Rock zu erleben. Einst – 1948 – in Erfurt geboren, lebt der Musiker heute in Sassnitz.

