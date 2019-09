Pyroattacken auf Kunstrasenplatz in Binz

Binz

Der Schock und die Wut in Binz sind groß: Offensichtlich mit Feuerwerkskörpern oder Leuchtfackeln haben unbekannte Täter Teile des gemeindlichen Kunstrasenplatzes zerstört. Schon mehrfach in den letzten Monaten war der Platz mit Pyrotechnik attackiert worden. War bisher die Oberfläche an einigen Stellen „nur“ versenkt, muss es diesmal richtig gebrannt haben. Mitten auf dem Spielfeld ist eine 30 Zentimeter große „Brandwunde“ zu sehen. Das Trägergewebe wurde massiv beschädigt.

„Die Beseitigung der Schäden ist extrem teuer“, weiß Bauamtsleiterin Romy Guruz. Selbst die Behebung vergleichsweise kleiner Beschädigungen sei sehr komplex und kostenintensiv. Die Höhe des aktuellen Schadens liege im vierstelligen Bereich.

Auf dem Kunstrasenplatz blieben Feuerwerksteile zurück. Quelle: Gemeinde Binz

Unnötige Kosten und Geld, das der Gemeinde an anderen Stellen dringend fehle, betonte Bürgermeister Karsten Schneider. „Dieser Vandalismus, den wir auch am Schmachter See haben, ist erschreckend“, beklagte das Gemeindeoberhaupt auf der jüngsten Gemeinderatssitzung. Schneider bat um Mithilfe, die Schadensverursacher aufzuspüren.

„Wir haben die Sportstätten vor Jahren für jedermann aufgemacht und eine sehr gute Resonanz zur Nutzung. Aber wenn das mit dem Vandalismus so weitergeht, sehen wir uns gezwungen, den Kunstrasenplatz wieder für die Öffentlichkeit zu schließen“, kündigte der Bürgermeister an. Dann gebe es nur noch eine Platzvergabe auf Bestellung.

Seit 2013 hat die Gemeinde ihre Freiluft-Sportstätten für die Einwohner, aber auch für Touristen geöffnet, die sich sportlich betätigen wollen. Bei der Nutzung des Kunstrasenplatzes und des „Stadions der Einheit“ an der Proraer Chaussee haben dennoch der Schul- sowie der Vereinssport Vorrang.

Das Angebot werde sehr geschätzt und rege genutzt, weiß Ralf Reinbold. Der Gemeindevertreter ist Präsident des 1. FC Binz und würde eine Schließung zwar bedauern, könne sie aufgrund der Situation aber nachvollziehen. Der Verein ist Hauptnutzer der 115 Meter mal 70 Meter großen Anlage und hatte vor gut zehn Jahren den Ball ins Rollen gebracht, dass eine Kunstrasenspielfläche neben dem Stadion gebaut wird. Denn immer musste der Sportplatz gesperrt werden, weil der Naturrasenplatz dem Trainings- und Spielbetrieb nicht mehr standhielt.

Im August 2011 war der rund eine Million Euro teure Kunstrasenplatz mit Flutlichtanlage, dessen Bau mit 200000 Euro gefördert wurde, feierlich eröffnet worden. Eigentümer und Betreiber ist die Gemeinde Binz, die vor dem Platzbau das Grundstück von der EWE erworben hatte.

Der 1. FC Binz ist ein reiner Fußballverein mit 160 Mitgliedern, davon sind 120 aktive Fußballer. Den Kunstrasenplatz bespielen die Kicker von der G-Jugend bis zu den Männern. Neben den Binzern und ihren Gästen würden die Anlage aber auch mehrere Mannschaften der Insel für Trainingszwecke sowie Teams vom Festland für Fußball-Camps nutzen.

„Der Kunstrasenplatz ist für unseren Trainings- und Spielbetrieb unverzichtbar“, betont Ralf Reinbold. Diesen habe man trotz der Schäden auf der Spielfläche nicht unterbrechen müssen. Die Gemeinde habe schnell gehandelt, eine Fachfirma eine Reparatur durchgeführt, lobt Reinbold. Der Vereinschef kündigt an, dass jetzt verstärkt Kontrollen stattfinden werden – vor allem abendliche.

Die Gemeindeverwaltung nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 038393/37459 oder per E-Mail (bauamt-hochbau@gemeinde-binz.de) entgegen.

Das erste Kicken auf dem neuen Kunstrasen fand gleich zur Eröffnung im August 2011 statt. Es war ein Testspiel der E-Jugend des 1. FC Binz gegen den VfL Bergen. Quelle: Gerit Herold

Von Gerit Herold